Чемпионат мира по фигурному катанию-2022: расписание, участники, трансляция

23–27 марта во французском Монпелье пройдет чемпионат мира по фигурному катанию сезона 2021/2022. Во всех дисциплинах сменятся действующие чемпионы — трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион Пекина Нейтан Чен пропускает соревнования из-за риска травмы, а фигуристы, представляющие Федерацию фигурного катания на коньках России, на неопределенный срок отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в связи с ситуацией на Украине.
Из олимпийских чемпионов Пекина во Франции мы увидим только представителей хозяев — обладателей золотых олимпийских медалей в танцах на льду — Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.
Расписание
Время указано местное (Монпелье, Франция, GMT+1)
23.03.2022
- 11:10:00 Женщины. Короткая программа
- 18:30:00 Пары. Короткая программа
24.03.2022
- 11:30:00 Мужчины. Короткая программа
- 19:08:00 Пары. Произвольная программа
25.03.2022
- 11:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец
- 18:00:00 Женщины. Произвольная программа
26.03.2022
- 10:55:00 Мужчины. Произвольная программа
- 17:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец
Полные списки участников
Трансляция
Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.
В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.
📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию
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