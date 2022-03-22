Чемпионат мира по фигурному катанию-2022: расписание, участники, трансляция

Расписание, трансляции и список участников чемпионата мира по фигурному катанию сезона 2021/2022

Автор: Тамара Романова
Фигурное катание
Нейтан ЧЕН
Фото © 2022 Getty Images

23–27 марта во французском Монпелье пройдет чемпионат мира по фигурному катанию сезона 2021/2022. Во всех дисциплинах сменятся действующие чемпионы — трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион Пекина Нейтан Чен пропускает соревнования из-за риска травмы, а фигуристы, представляющие Федерацию фигурного катания на коньках России, на неопределенный срок отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в связи с ситуацией на Украине.

Из олимпийских чемпионов Пекина во Франции мы увидим только представителей хозяев — обладателей золотых олимпийских медалей в танцах на льду — Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.

Пекин-2022 | Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон, произвольный танец, танцы на льду

Расписание

Время указано местное (Монпелье, Франция, GMT+1)

23.03.2022

  • 11:10:00 Женщины. Короткая программа
  • 18:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

  • 11:30:00 Мужчины. Короткая программа
  • 19:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

  • 11:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец
  • 18:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

  • 10:55:00 Мужчины. Произвольная программа
  • 17:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию

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