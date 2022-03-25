Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Женщины, итоги: Сакамото выигрывает с лучшим прокатом в карьере

25 марта закончились соревнования в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. Новой чемпионкой мира стала Каори Сакамото, набрав рекордную для себя сумму в 236.09 балла. В прошлый раз японская фигуристка выигрывала золото чемпионата мира в 2014 году — тогда это сделала Мао Асада. На втором месте Луна Хендрикс с исторической для Бельгии медалью мирового первенства в женском одиночном катании. Третья — дебютантка мировых первенств, представительница США Алиса Лю.

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Каори Сакамото закрывала соревнования в произвольной программе. Единственная помарка фигуристки — неясное ребро на тройном лутце. Каори сегодня не оставила соперницам шанса — японка обошла на 7.5 балла ближайшую преследовательницу в технической оценке и на 3.5 балла — в компонентах.

Луна Хендрикс в этом сезоне выиграла уже вторую историческую медаль для бельгийского женского одиночного катания — к бронзе этапа серии Гран-при теперь добавилось серебро чемпионата мира. До этого бельгийские фигуристы выигрывали медали мирового первенства только в парном катании — два золота и бронзу. Так что медаль Луны еще и первое серебро чемпионата мира в истории всего фигурного катания страны. Луна недокрутила один из прыжков, а один приземлила в четверть — но полученной оценки ей хватило, чтобы обойти Алису Лю на шесть баллов.

Алиса Лю стала одной из трех участниц, которая сегодня пыталась исполнить тройной аксель. Однако ни ей, ни Ю Ен, ни Вакабе Хигути не удалось выполнить прыжок без недокрута, а попытка японки вообще закончилась падением. Тем не менее Алиса смогла на 2.5 балла обойти подругу по команде — Мэрайю Белл — и выиграть бронзу своего дебютного чемпионата мира.

Анастасия Губанова, представляющая Грузию, лидировала после второй разминки и в итоге смогла остаться на первой строчке турнирной таблицы практически до самого конца, уступив лишь пяти участницам.

26 марта медали будут разыграны медали в соревнованиях одиночников и в танцах на льду.

Женщины | Итоговые результаты

🥇 Каори Сакамото (Япония) — 236.09 🥈 Луна Хендрикс (Бельгия) — 217.7 🥉 Алиса Лю (США) — 211.19 Мэрайя Белл (США) — 208.66 Ю Ен (Корея) — 204.91 Анастасия Губанова (Грузия) — 196.61 Хэ Ин Ли (Корея) — 196.55 Карен Чен (США) — 192.51 Екатерина Рябова (Азербайджан) — 188.5 Николь Шотт (Германия) — 188.42 Вакаба Хигути (Япония) — 188.15 Мадлен Скизас (Канада) — 188.14

🏆 Полные итоговые результаты для всех 24-х участниц.

Женщины | Произвольная программа, результаты

Каори Сакамото (Япония) — 155.77 Луна Хендрикс (Бельгия) — 142.7 Алиса Лю (США) — 139.28 Мэрайя Белл (США) — 136.11 Анастасия Губанова (Грузия) — 134.02 Ю Ен (Корея) — 132.83 Хэ Ин Ли (Корея) — 132.39 Карен Чен (США) — 126.35 Екатерина Куракова (Польша) — 124.51 Мадлен Скизас (Канада) — 123.94 Екатерина Рябова (Азербайджан) — 122.98

🏆 Полные результаты после произвольной программы для всех 24-х участниц.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

Время московское

23.03.2022

13:10:00 Женщины. Короткая программа

20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

13:30:00 Мужчины. Короткая программа

21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец

20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

12:55:00 Мужчины. Произвольная программа

19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

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