Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Женщины, итоги: Сакамото выигрывает с лучшим прокатом в карьере

25 марта закончились соревнования в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. Новой чемпионкой мира стала Каори Сакамото, набрав рекордную для себя сумму в 236.09 балла. В прошлый раз японская фигуристка выигрывала золото чемпионата мира в 2014 году — тогда это сделала Мао Асада. На втором месте Луна Хендрикс с исторической для Бельгии медалью мирового первенства в женском одиночном катании. Третья — дебютантка мировых первенств, представительница США Алиса Лю.
По теме:
- Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Онлайн-трансляция. Женщины, произвольная программа
- Подробный отчет о короткой программе у женщин.
- Комментарий Каори Сакамото
- Комментарий Луны Хендрикс.
Каори Сакамото закрывала соревнования в произвольной программе. Единственная помарка фигуристки — неясное ребро на тройном лутце. Каори сегодня не оставила соперницам шанса — японка обошла на 7.5 балла ближайшую преследовательницу в технической оценке и на 3.5 балла — в компонентах.
Луна Хендрикс в этом сезоне выиграла уже вторую историческую медаль для бельгийского женского одиночного катания — к бронзе этапа серии Гран-при теперь добавилось серебро чемпионата мира. До этого бельгийские фигуристы выигрывали медали мирового первенства только в парном катании — два золота и бронзу. Так что медаль Луны еще и первое серебро чемпионата мира в истории всего фигурного катания страны. Луна недокрутила один из прыжков, а один приземлила в четверть — но полученной оценки ей хватило, чтобы обойти Алису Лю на шесть баллов.
Алиса Лю стала одной из трех участниц, которая сегодня пыталась исполнить тройной аксель. Однако ни ей, ни Ю Ен, ни Вакабе Хигути не удалось выполнить прыжок без недокрута, а попытка японки вообще закончилась падением. Тем не менее Алиса смогла на 2.5 балла обойти подругу по команде — Мэрайю Белл — и выиграть бронзу своего дебютного чемпионата мира.
Анастасия Губанова, представляющая Грузию, лидировала после второй разминки и в итоге смогла остаться на первой строчке турнирной таблицы практически до самого конца, уступив лишь пяти участницам.
26 марта медали будут разыграны медали в соревнованиях одиночников и в танцах на льду.
Женщины | Итоговые результаты
- 🥇 Каори Сакамото (Япония) — 236.09
- 🥈 Луна Хендрикс (Бельгия) — 217.7
- 🥉 Алиса Лю (США) — 211.19
- Мэрайя Белл (США) — 208.66
- Ю Ен (Корея) — 204.91
- Анастасия Губанова (Грузия) — 196.61
- Хэ Ин Ли (Корея) — 196.55
- Карен Чен (США) — 192.51
- Екатерина Рябова (Азербайджан) — 188.5
- Николь Шотт (Германия) — 188.42
- Вакаба Хигути (Япония) — 188.15
- Мадлен Скизас (Канада) — 188.14
🏆 Полные итоговые результаты для всех 24-х участниц.
Женщины | Произвольная программа, результаты
- Каори Сакамото (Япония) — 155.77
- Луна Хендрикс (Бельгия) — 142.7
- Алиса Лю (США) — 139.28
- Мэрайя Белл (США) — 136.11
- Анастасия Губанова (Грузия) — 134.02
- Ю Ен (Корея) — 132.83
- Хэ Ин Ли (Корея) — 132.39
- Карен Чен (США) — 126.35
- Екатерина Куракова (Польша) — 124.51
- Мадлен Скизас (Канада) — 123.94
- Екатерина Рябова (Азербайджан) — 122.98
🏆 Полные результаты после произвольной программы для всех 24-х участниц.
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье
Время московское
23.03.2022
- 13:10:00 Женщины. Короткая программа
- 20:30:00 Пары. Короткая программа
24.03.2022
- 13:30:00 Мужчины. Короткая программа
- 21:08:00 Пары. Произвольная программа
25.03.2022
- 13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец
- 20:00:00 Женщины. Произвольная программа
26.03.2022
- 12:55:00 Мужчины. Произвольная программа
- 19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец
Полные списки участников
Трансляция
Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.
Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.
В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.
📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию
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