Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Мужчины, итоги: Сема Уно наконец-то выигрывает первый крупный титул в карьере

В Монпелье на чемпионате мира по фигурному катанию завершились соревнования в мужском одиночном катании. Новым чемпионом мира стал японец Сема Уно, на втором месте его соотечественник — Юма Кагияма. Неудачник прошлогоднего чемпионата мира Винсент Чжоу, представляющий США, — третитй.

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Сема Уно закрывал соревнования одиночников. Японский фигурист практически справился с заявкой в пять четверных прыжков — четверной риттбергер, четверной сальхов, каскад четверной тулуп — двойной тулуп, четверной флип и четверной тулуп. Проблемы были только с последним прыжком — фигурист допустил помарку на приземлении, а судьи засчитали недокрут. Также Сема допустил ошибку на каскаде с тройным акселем, но это не помешало ему набрать 107.71 балл за технику и выиграть турнир с преимуществом в 15 баллов. Уно обновил два своих лучших достижения в карьере — сумму за произвольную программу (202.85) и сумму за обе программы (312.48).

До этого на международном взрослом уровне Уно — дважды медалист Олимпийских игр в личном зачете — поднимался на первую ступеньку пьедестала на главных стартах только на чемпионате четырех континентов в 2019 году. Кроме того его победа вместе с золотом Каори Сакамото в женском одиночном катании войдет в историю японского фигурного катания. До этого только дважды японские фигуристы выигрывали обе одиночные дисциплины на одном чемпионате мира — в 2014-м году это были Юдзуру Ханю и Мао Асада, и в 2010-м — Дайсукэ Такахаси и Мао Асада.

Юма Кагияма второй раз подряд выигрывает серебряную медаль чемпионатов мира. Кагияма не справился с четверным риттбергером и сделал бабочку на тройном акселе, но смог безупречно исполнить три четверных прыжка, получив за них очень высокие бонусные оценки.

Винсент Чжоу, проваливший короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме и не попавший в финал, в этом сезоне смог реабилитироваться. Винсент проиграл произвольную программу соотечественнику Камдену Пулкинену, но запаса из короткой программы хватило, чтобы занять третье место.

Один из фаворитов старта — Илья Малинин, представляющий США и занимавший четвертое место после короткой программы, не справился с нервами и стал только девятым. Но не стоит забывать, что для 17-го фигуриста это дебютный чемпионат мира, а в апреле Илья выступит и на юниорском мировом первенстве.

Вечером 26 марта будут разыграны последние медали чемпионата мира по фигурному катанию-2022 в танцах на льду.

Мужчины | Итоговые результаты

🥇 Сема Уно (Япония) — 312.48 🥈 Юма Кагияма (Япония) — 297.6 🥉 Винсент Джоу (США) — 277.38 Морис Квителашвили (Грузия) — 272.03 Камден Пулкинен (США) — 271.69 Кадзуки Томоно (Япония) — 269.37 Даниэль Грассль (Италия) — 266.66 Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 266.12 Илья Малинин (США) — 263.79 Маттео Риццо (Италия) — 255.75 Кевин Эймоз (Франция) — 245.46 Роман Садовский (Канада) — 245.36

🏆 Полные результаты для всех 24-х участников.

Мужчины | Произвольная программа, результаты

Сема Уно (Япония) — 202.85 Юма Кагияма (Япония) — 191.91 Камден Пулкинен (США) — 182.19 Винсент Джоу (США) — 181.54 Морис Квителашвили (Грузия) — 179.42 Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 175.15 Даниэль Грассль (Италия) — 169.04 Кадзуки Томоно (Япония) — 168.25 Роман Садовский (Канада) — 164.82 Маттео Риццо (Италия) — 164.08 Илья Малинин (США) — 163.63 Кевин Эймоз (Франция) — 160.2

🏆 Полные результаты в произвольной программе для всех 24-х участников.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

Время московское

23.03.2022

13:10:00 Женщины. Короткая программа

20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

13:30:00 Мужчины. Короткая программа

21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец

20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

12:55:00 Мужчины. Произвольная программа

19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

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