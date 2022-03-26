Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Мужчины, итоги: Сема Уно наконец-то выигрывает первый крупный титул в карьере

Сема Уно стал новым чемпионом мира по фигурному катанию, Юма Кагияма второй раз подряд становится вице-чемпионом мира. Винсент Чжоу — третий

Автор: Тамара Романова
Фигурное катание
Сема УНО
Фото © © International Skating Union (ISU)

В Монпелье на чемпионате мира по фигурному катанию завершились соревнования в мужском одиночном катании. Новым чемпионом мира стал японец Сема Уно, на втором месте его соотечественник — Юма Кагияма. Неудачник прошлогоднего чемпионата мира Винсент Чжоу, представляющий США, — третитй.

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Сема Уно закрывал соревнования одиночников. Японский фигурист практически справился с заявкой в пять четверных прыжковчетверной риттбергер, четверной сальхов, каскад четверной тулуп — двойной тулуп, четверной флип и четверной тулуп. Проблемы были только с последним прыжком — фигурист допустил помарку на приземлении, а судьи засчитали недокрут. Также Сема допустил ошибку на каскаде с тройным акселем, но это не помешало ему набрать 107.71 балл за технику и выиграть турнир с преимуществом в 15 баллов. Уно обновил два своих лучших достижения в карьере — сумму за произвольную программу (202.85) и сумму за обе программы (312.48).

До этого на международном взрослом уровне Уно — дважды медалист Олимпийских игр в личном зачете — поднимался на первую ступеньку пьедестала на главных стартах только на чемпионате четырех континентов в 2019 году. Кроме того его победа вместе с золотом Каори Сакамото в женском одиночном катании войдет в историю японского фигурного катания. До этого только дважды японские фигуристы выигрывали обе одиночные дисциплины на одном чемпионате мира — в 2014-м году это были Юдзуру Ханю и Мао Асада, и в 2010-м — Дайсукэ Такахаси и Мао Асада.

Пекин-2022 | Кагияма Юма. Произвольная программа, мужское одиночное катание

Юма Кагияма второй раз подряд выигрывает серебряную медаль чемпионатов мира. Кагияма не справился с четверным риттбергером и сделал бабочку на тройном акселе, но смог безупречно исполнить три четверных прыжка, получив за них очень высокие бонусные оценки.

Винсент Чжоу, проваливший короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме и не попавший в финал, в этом сезоне смог реабилитироваться. Винсент проиграл произвольную программу соотечественнику Камдену Пулкинену, но запаса из короткой программы хватило, чтобы занять третье место.

Один из фаворитов старта — Илья Малинин, представляющий США и занимавший четвертое место после короткой программы, не справился с нервами и стал только девятым. Но не стоит забывать, что для 17-го фигуриста это дебютный чемпионат мира, а в апреле Илья выступит и на юниорском мировом первенстве.

Вечером 26 марта будут разыграны последние медали чемпионата мира по фигурному катанию-2022 в танцах на льду.

Мужчины | Итоговые результаты

  1. 🥇 Сема Уно (Япония) — 312.48
  2. 🥈 Юма Кагияма (Япония) — 297.6
  3. 🥉 Винсент Джоу (США) — 277.38
  4. Морис Квителашвили (Грузия) — 272.03
  5. Камден Пулкинен (США) — 271.69
  6. Кадзуки Томоно (Япония) — 269.37
  7. Даниэль Грассль (Италия) — 266.66
  8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 266.12
  9. Илья Малинин (США) — 263.79
  10. Маттео Риццо (Италия) — 255.75
  11. Кевин Эймоз (Франция) — 245.46
  12. Роман Садовский (Канада) — 245.36

🏆 Полные результаты для всех 24-х участников.

Мужчины | Произвольная программа, результаты

  1. Сема Уно (Япония) — 202.85
  2. Юма Кагияма (Япония) — 191.91
  3. Камден Пулкинен (США) — 182.19
  4. Винсент Джоу (США) — 181.54
  5. Морис Квителашвили (Грузия) — 179.42
  6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 175.15
  7. Даниэль Грассль (Италия) — 169.04
  8. Кадзуки Томоно (Япония) — 168.25
  9. Роман Садовский (Канада) — 164.82
  10. Маттео Риццо (Италия) — 164.08
  11. Илья Малинин (США) — 163.63
  12. Кевин Эймоз (Франция) — 160.2

🏆 Полные результаты в произвольной программе для всех 24-х участников.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

Время московское

23.03.2022

  • 13:10:00 Женщины. Короткая программа
  • 20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

  • 13:30:00 Мужчины. Короткая программа
  • 21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

  • 13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец
  • 20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

  • 12:55:00 Мужчины. Произвольная программа
  • 19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию

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