Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров-2022: Сафина — Берулава выигрывают первый титул в карьере

15 апреля на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине закончились соревнования спортивных пар, а танцевальные дуэты выступили с ритм-танцем. Карина Сафина — Лука Берулава выиграли первый большой титул в карьере, став чемпионами в парном катании. Брат и сестра Уна Браун — Гэйдж Браун лидируют после ритм-танца.

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Парное катание: историческая медаль для Грузии

Карина Сафина — Лука Берулава ставят золотую точку в первом совместном сезоне. В 2021/2022 грузинская пара выступала как на юниорском, так и на взрослом уровне. Начало сезона для фигуристов не задалось — в финал юниорской серии Гран-при Сафина — Берулава не смогли отобраться из-за ужесточенных правил отбора, заняв второе и третье места на своих этапах. А вот на взрослых стартах все складывалось гораздо удачнее — четвертое место на чемпионате Европы, девятое — в личном турнире на дебютных Олимпийских играх, и четвертое место на взрослом чемпионате мира. Таким образом, золото ЮЧМ Сафиной — Берулавы в Таллине — закономерный итог идущего по нарастающей сезона. Карина и Лука превзошли почти на 20 баллов результат ближайших преследователей — австралийскую пару Анастасии Голубевой — Гектора Гиотопулоса Мура. Третье место занял канадский дуэт Брук Макинтош — Бенджамин Мимар.

В произвольной программе Сафина — Берулава исполнили тройную подкрутку, каскад тройной тулуп — двойной тулуп — двойной тулуп, выброс тройной луп, тройной сальхов, а также продемонстрировали изобретательные поддержки. Единственной помаркой стал степ-аут Карины на тройном сальхове. Золото Сафиной — Берулавы — первое в истории грузинского фигурного катания.

«Мы очень счастливы закончить сезон на такой высокой ноте. Это был длинный и сложный сезон с большим количеством соревнований, поэтому очень приятно закончить его с золотой медалью. Мы очень счастливы за Грузию. В стране уже есть хорошие фигуристы, а вскоре построят подходящий каток. Так что мы надеемся, что это все поможет развитию фигурного катания в Грузии», —

приводит слова Берулавы Международный союз конькобежцев (ISU).

Танцы на льду: североамериканские фигуристы лидируют

Брат и сестра Уна Браун — Гейдж Браун (США) лидируют после ритм-танца. Дуэт представил стремительную хип-хоп постановку, с которой фигуристы установили новый личный рекорд в ​​66.98 балла. Американцы получили четвертый уровень за твиззлы и вращательную поддержку и третий уровень за дорожку шагов и второй паттерн-танец.

На втором месте по итогам ритм-танца канадский дуэт Натали Д'Алессандро — Брюс Уодделл. Победители этапа юниорской серии Гран-при в Кошице набрали 64 балла. На третьем месте еще один канадский дуэт Надя Башинска — Питер Бимон с суммой 63.45 балла.

Танцоры разыграют медали в воскресенье 17 апреля.

16 апреля юноши разыграют медали, а девушки выступят с короткой программой.

Парное катание

Итоговые результаты | Пары

🥇 Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 188.12 🥈 Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 169.91 🥉 Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 156.8 Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) — 148.53 Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 146.43 Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 134.46 Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 129.7 Алисса Монтан — Филиппо Клеричи (Италия) — 123.35 Барбора Кучианова — Лукас Вочозка (Чехия) — 116.91 Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 103.92

Результаты | Пары, произвольная программа

Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 120.35 Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 108.19 Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 98.8 Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 92.42 Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) — 88.15 Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 84.89 Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 81.8 Алисса Монтан — Филиппо Клеричи (Италия) — 75.91 Барбора Кучианова — Лукас Вочозка (Чехия) — 74.41 Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 65.88

Детализированные результаты в произвольной программе спортивных пар — здесь.

Танцы на льду

Танцы на льду | Ритм-танец

Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 66.98 Натали Д'Алессандро — Брюс Уодделл (Канада) — 64 Надя Башинска — Питер Бимон (Канада) — 63.45 Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) — 62.47 Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр) — 62.15 Анжела Линг — Калеб Вейн (США) — 61.43 Ханна Лим — Хе Кван (Корея) — 58.82 Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) — 57.36 Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен (США) — 57.05 Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 56.63 Ева Бернард – Том Джохам (Франция) — 53.43 Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) — 52.39

Детализированные результаты ритм-танца всех 24 участников смотрите здесь.

Результаты турнира во всех видах — здесь.

Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию-2022. Расписание

Указано местное время соревнований (Таллин, Эстония, GMT +3).

Трансляция будет доступна на официальном YouTube канале ISU.

14 апреля

13:00 Юноши, короткая программа

19:05 Пары, короткая программа

15 апреля

14:15 Танцы на льду, ритм-танец

19:00 Пары, произвольная программа

16 апреля

10:50 Девушки, короткая программа

18:15 Юноши, произвольная программа

17 апреля

11:45 Танцы на льду, произвольный танец

15:45 Девушки, произвольная программа

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