Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров-2022: Сафина — Берулава выигрывают первый титул в карьере

15 апреля на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине закончились соревнования спортивных пар, а танцевальные дуэты выступили с ритм-танцем. Карина Сафина — Лука Берулава выиграли первый большой титул в карьере, став чемпионами в парном катании. Брат и сестра Уна Браун — Гэйдж Браун лидируют после ритм-танца.
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Парное катание: историческая медаль для Грузии
Карина Сафина — Лука Берулава ставят золотую точку в первом совместном сезоне. В 2021/2022 грузинская пара выступала как на юниорском, так и на взрослом уровне. Начало сезона для фигуристов не задалось — в финал юниорской серии Гран-при Сафина — Берулава не смогли отобраться из-за ужесточенных правил отбора, заняв второе и третье места на своих этапах. А вот на взрослых стартах все складывалось гораздо удачнее — четвертое место на чемпионате Европы, девятое — в личном турнире на дебютных Олимпийских играх, и четвертое место на взрослом чемпионате мира. Таким образом, золото ЮЧМ Сафиной — Берулавы в Таллине — закономерный итог идущего по нарастающей сезона. Карина и Лука превзошли почти на 20 баллов результат ближайших преследователей — австралийскую пару Анастасии Голубевой — Гектора Гиотопулоса Мура. Третье место занял канадский дуэт Брук Макинтош — Бенджамин Мимар.
В произвольной программе Сафина — Берулава исполнили тройную подкрутку, каскад тройной тулуп — двойной тулуп — двойной тулуп, выброс тройной луп, тройной сальхов, а также продемонстрировали изобретательные поддержки. Единственной помаркой стал степ-аут Карины на тройном сальхове. Золото Сафиной — Берулавы — первое в истории грузинского фигурного катания.
«Мы очень счастливы закончить сезон на такой высокой ноте. Это был длинный и сложный сезон с большим количеством соревнований, поэтому очень приятно закончить его с золотой медалью. Мы очень счастливы за Грузию. В стране уже есть хорошие фигуристы, а вскоре построят подходящий каток. Так что мы надеемся, что это все поможет развитию фигурного катания в Грузии», —
приводит слова Берулавы Международный союз конькобежцев (ISU).
Танцы на льду: североамериканские фигуристы лидируют
Брат и сестра Уна Браун — Гейдж Браун (США) лидируют после ритм-танца. Дуэт представил стремительную хип-хоп постановку, с которой фигуристы установили новый личный рекорд в 66.98 балла. Американцы получили четвертый уровень за твиззлы и вращательную поддержку и третий уровень за дорожку шагов и второй паттерн-танец.
На втором месте по итогам ритм-танца канадский дуэт Натали Д'Алессандро — Брюс Уодделл. Победители этапа юниорской серии Гран-при в Кошице набрали 64 балла. На третьем месте еще один канадский дуэт Надя Башинска — Питер Бимон с суммой 63.45 балла.
Танцоры разыграют медали в воскресенье 17 апреля.
16 апреля юноши разыграют медали, а девушки выступят с короткой программой.
Парное катание
Итоговые результаты | Пары
- 🥇 Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 188.12
- 🥈 Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 169.91
- 🥉 Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 156.8
- Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) — 148.53
- Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 146.43
- Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 134.46
- Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 129.7
- Алисса Монтан — Филиппо Клеричи (Италия) — 123.35
- Барбора Кучианова — Лукас Вочозка (Чехия) — 116.91
- Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 103.92
Результаты | Пары, произвольная программа
- Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 120.35
- Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 108.19
- Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 98.8
- Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 92.42
- Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) — 88.15
- Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 84.89
- Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 81.8
- Алисса Монтан — Филиппо Клеричи (Италия) — 75.91
- Барбора Кучианова — Лукас Вочозка (Чехия) — 74.41
- Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 65.88
Детализированные результаты в произвольной программе спортивных пар — здесь.
Танцы на льду
Танцы на льду | Ритм-танец
- Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 66.98
- Натали Д'Алессандро — Брюс Уодделл (Канада) — 64
- Надя Башинска — Питер Бимон (Канада) — 63.45
- Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) — 62.47
- Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр) — 62.15
- Анжела Линг — Калеб Вейн (США) — 61.43
- Ханна Лим — Хе Кван (Корея) — 58.82
- Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) — 57.36
- Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен (США) — 57.05
- Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 56.63
- Ева Бернард – Том Джохам (Франция) — 53.43
- Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) — 52.39
Детализированные результаты ритм-танца всех 24 участников смотрите здесь.
Результаты турнира во всех видах — здесь.
Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию-2022. Расписание
Указано местное время соревнований (Таллин, Эстония, GMT +3).
Трансляция будет доступна на официальном YouTube канале ISU.
14 апреля
- 13:00 Юноши, короткая программа
- 19:05 Пары, короткая программа
15 апреля
- 14:15 Танцы на льду, ритм-танец
- 19:00 Пары, произвольная программа
16 апреля
- 10:50 Девушки, короткая программа
- 18:15 Юноши, произвольная программа
17 апреля
- 11:45 Танцы на льду, произвольный танец
- 15:45 Девушки, произвольная программа
📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию
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