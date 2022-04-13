Фигурное катание. Церемония вручений премий ISU по итогам сезона 2021/2022 состоится в 2023 году

1–2 апреля 2022 года на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) было принято решение о переносе церемонии вручения премий ISU в фигурном катании по итогам сезона 2021/2022. Церемония будет объединена с церемонией вручений премий по итогам сезона 2022/2023 и проведена в следующем году.

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Впервые церемония и шоу должны были пройти в 2020-м году в Монреале, как заключительный аккорд взрослого чемпионата мира сезона 2019/2020, но оба мероприятия были отменены из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В прошлом году церемония опять не состоялась, но в июле было проведено виртуальное вручение премий.

По итогам сезона вручаются премии в разных номинациях: фигурист года, лучший костюм, лучшая программа, лучший новичок, лучший хореограф, лучший тренер, а также премия за исключительные достижения в профессиональной деятельности.

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