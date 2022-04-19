Фигурное катание. Ритм-танец сезона 2022/2023

Международный союз конькобежцев (ИСУ) объявил ритмы и темы для ритм-танца, который будут исполнять в танцах на льду взрослые и юниоры в сезоне 2022/2023.

В качестве ритм-танца взрослых названы латиноамериканские танцы. Дуэтам предписывается выбрать по меньшей мере два разных танцевальных стиля или ритма из следующих: сальса, бачата, меренге, мамбо, ча-ча-ча, румба, самба. Причем дорожка шагов в паттерн-танце (обязательная часть танца) и дорожка шагов в остальной части танца должны исполняться под разные латиноамериканские стили/ритмы.

Темой ритм-танца юниоров заявлено танго. Плюс фигуристы должны использовать один из следующих танцевальных стилей: пасодобль, фламенко, испанский вальс, фанданго, болеро, хота, севильяна, милонга. В качестве паттерн-танца юниоров объявлено аргентинское танго.