Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Ритм-танец, итоги: Пападакис — Сизерон лидируют с мировым рекордом

25 марта в Монпелье танцевальные дуэты соревновались в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию-2022. Олимпийские чемпионы Пекина Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон лидируют с мировым рекордом 92.73 балла. Второе и третье место занимают два американских дуэта — Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (89.72) и Мэдисон Чок — Эван Бейтс (87.51). Все три дуэта тренируются в Канаде в группе Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона.

Габриэала Пападакис — Гийом Сизерон в очередной раз обновили мировой рекорд в ритм-танце. В прошлый раз французы это сделали на Олимпийских играх, где набрали 90.83 балла. Также дуэт поставил неформальный рекорд, получив 23 максимальных оценки (10) за компоненты. Например, за интерпретацию музыки только один из судей поставил олимпийским чемпионам Пекина 9.75, остальные — десятки. Габриэла и Гийом идут к своему пятому золоту чемпионатов мира. После проката фигуристы рассказали, как им удается совершенствовать свой танец от старта к старту на протяжении всего сезона:

Гийом Сизерон:

«С самого начала, когда мы только начали работать над этой постановкой, мы знали, что здесь нет места компромиссу, знали, что мы должны работать над каждой деталью, каждым движением. Наше катание и наш вакинг должны были быть на одинаково высоком уровне. Мы работали с тремя хореографами, мы постоянно старались совершенствовать наш танец».

Габриэла Пападакис:

«У нас сегодня получилось сделать ровно то, что мы хотели. И мы очень рады, что получилось показать такой прокат именно дома, во Франции. Это было нашей мотивацией. Сегодня мы получили даже больше эмоций от нашего выступления, чем на Олимпийских играх. Конечно, нам было сложно вернуться к тренировкам после Олимпийских игр. Мы знали, что после Игр будет чемпионат мира, но фокус был на Пекине. Но нам повезло, что мы все тренируемся вместе — эта поддержка, эта энергия… И даже когда было очень тяжело, было легко вспомнить, зачем мы это делаем. Так что этот старт очень важен для нас — для кого-то это конец сезона, для кого-то — конец карьеры».

Для дуэта Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью этот старт действительно станет последним в карьере. Американские фигуристы выиграли серебро чемпионата мира в прошлом сезоне и стали бронзовыми призерами Олимпийских игр в Пекине. Хаббел — Донохью тоже превзошли свои лучше оценки в карьере.

Мэдисон Хаббелл:

«Мы довольны нашим выступлением. Всем было давно известно, что это наш последний чемпионат мира. И, наверное, символично, что мы дебютировали на чемпионатах мира в Ницце и теперь заканчиваем карьеру в Монпелье».

Мэдисон Чок — Эван Бейтс не отстают от друзей по жизни и по льду — дуэт тоже обновил свой лучший результат в карьере. В прошлый раз на пьедестал чемпионатов мира Чок — Бейтс поднимались в сезоне 2015/2016, когда они выиграли бронзу.

Скорее всего именно эти три дуэта разыграют медали в субботу.

Также этот чемпионат мира стал дебютным для легендарного японского одиночника Дайсукэ Такахаси в качестве танцора. К сожалению, Такахаси допустил серьезную ошибку на твиззле и его дуэт с Каной Мурамото пока располагается только на 15-й строчке турнирной таблице.

Дайсукэ Такахаси:

«Я допустил серьезную ошибку на твиззле, но не считая этого мы отлично выступили. Я думаю, это ошибка произошла на ментальном уровне. У меня были проблемы со вторым твизлом и на тренировках. Возможно, я старался быть слишком идеальным».

«Да, прошло много времени с тех пор, как я в прошлый раз выступал на чемпионатах мира. Это странное чувство, с одной стороны, в танцах на льду все ново и иначе, а с другой стороны у меня есть это чувство, как будто я никогда не уходил. В танцах на льду я уже два года, но я только сейчас впервые почувствовал, как будто я действительно на своем месте в этой компании».

Танцы на льду | Ритм-танец, результаты

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 92.73 Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 89.72 Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 87.51 Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 84.22 Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 80.79 Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 79.4 Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 78.89 Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) — 78.29 Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США) — 76.56 Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 74.06 Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 72.55 Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 71.88

🏆 Полные результаты после ритм-танца для 31-го дуэта.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

Время московское

23.03.2022

13:10:00 Женщины. Короткая программа

20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

13:30:00 Мужчины. Короткая программа

21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец

20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

12:55:00 Мужчины. Произвольная программа

19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

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