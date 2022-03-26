Фигурное катание. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон: «Хотим, чтобы наши лица были на бутылках шампанского»

На чемпионате мира по фигурному катанию-2022 олимпийские чемпионы Пекина Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон установили мировые рекорды в ритм-танце, произвольном танце и по сумме танцев. В родной Франции они завоевали свой пятый титул чемпионов мира.

На пресс-конференции после награждения они рассказали, где видели свои изображения, что испытывали после проката и каково это – кататься перед 9 тысячами зрителей.

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Габриэла Пападакис: У нас было не так много возможностей выступить во Франции. Так что мы очень счастливы, что у нас такая возможность есть сейчас.

Гийом Сизерон: Наши лица можно увидеть в Монпелье везде. На трамваях, санитайзерах, даже мусорных баках. Наши лица – на бутылках с водой, это большое достижение. Хотелось бы, чтобы они были на бутылках шампанского (смеются).

По сравнению с Играми в Пекине соревнования в Монпелье очень отличаются для нас. Выиграть золото Игр было нашей целью, здесь же больше желания отдать дань уважения стране, людям, семье. Зал был полный. Не могу сказать, что мы чувствовали, когда выходили на прокат. Нас переполняли эмоции. Но когда программа началась, мы успокоились. Все исчезло – мы доверились друг другу, сконцентрировались на программе, жили ею. В конце же, после проката сложно описать эмоции. Это было чувство свободы, радости. Здесь мы стремились щедро делиться нашим катанием с окружающими. Что касается оценок, то мы не смотрим на них.

Габриэла Пападакис: Да, в кисс-н-край мы смотрим на тренеров, чтобы понять высокие оценки или нет.

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Габриэла Пападакис: Мы – часть команды. Все вместе мы составляем команду. Мы помогаем друг другу, растем вместе, проходим через страхи, разные моменты в карьере.