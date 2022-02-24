Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон о победе на Олимпиаде: «Это больше ради истории, чем ради самой медали»

Перед выходом на лед на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022 Габриэла Пападакис так волновалась, что слышала, как у нее колотится сердце.

«Ей-богу, думала, у меня случится приступ», – призналась французская фигуристка в эксклюзивном интервью Olympics.com. Вместе с ее партнером Гийомом Сизероном они выиграли золотые медали.

«Сердце стучало "бум, бум, бум, бум". А я пыталась сделать вид, что все в порядке».

Пападакис нашла для себя верные слова и настрой: «В моменты паники говорила себе, что обычно лучше катаюсь, когда чувствую давление. А такого давления я раньше никогда не ощущала. И решила, что выдам свой лучший прокат в карьере».

Ей и Сизерону действительно не нашлось равных в ритм-танце. Они установили мировой рекорд, получив 90,83 балла, и создали задел в два очка перед произвольным танцем. Спустя 36 часов они завоевали золотые медали, которые ускользнули от них в Пхенчхане-2018. Там они довольствовались серебром.

Эти золотые медали увенчали весь олимпийский цикл, полный ожиданий, надежд и напряжения. Трудности возникали на каждом шагу. Например, за 24 месяца до пекинской Олимпиады у фигуристов было всего два крупных международных турнира.

Зато теперь о проблеме 2018 года с платьем можно забыть, и даже четыре титула чемпионов мира уже не являются главной визитной карточкой Пападакис и Сизерона. Своего золотого момента им пришлось ждать 20 лет. С тех самых пор, как они еще детьми начали кататься вместе.

Последние дни этого пути можно без тени сомнения назвать самыми тяжелыми.

Гийом Сизерон: «Это все игры психологии»

«Честное слово, это все игры психологии, – говорит 27-летний Сизерон. – Вообще было бы правильно говорить Олимпийские игры психологии».

Пападакис пришлось тяжелее всего перед выходом на ритм-танец 12 февраля. Для Сизерона пик давления наступил днем раньше, когда они завершили вторую тренировку в Столичном дворце спорта.

Он отправил сообщение своей команде, включая тренеров Ромена Агенауэра и Мари-Франс Дюбрей.

«Ну что, тренируемся? – написал он, имея в виду возможность лишний раз отработать программу вечером перед ритм-танцем. – Или я сошел с ума? Если сошел, вы скажите, но я хочу тренироваться».

И они тренировались. Поздним вечером, только они на льду, никаких зрителей или судей. Дополнительный шанс привыкнуть к олимпийскому льду, уже посмотрев на соперников и товарищей по сборной во время соревнований и тренировок.

«Сам удивился, но мне очень хотелось опуститься на землю. Почувствовать себя так же, как я обычно чувствую себя в Монреале, – продолжает Сизерон. – Тихо и спокойно. Назавтра я был счастлив, что мы провели эту тренировку. По всем параметрам чувствовал себя лучше».

Борьба с Синициной/Кацалаповым

Помимо борьбы с собой, есть еще борьба с конкурентами. Главными соперниками французской пары в Пекине были действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. С 2018 года только российские фигуристы побеждали Пападакис и Сизерона на международных соревнованиях. В том числе – при их последней встрече до пандемии, на чемпионате Европы 2020 года.

Вероятно, Пападакис и Сизерон с особенным вниманием следили за главными конкурентами перед началом соревнований по танцам на льду?

«Ну, я нет, – признается Пападакис. – Я вообще не смотрю, что делают и как катаются другие. Единственное, что я могу контролировать, это как катаюсь я сама. Только это для меня имеет значение.

Я сосредоточена только на себе, Гийоме и нашем катании. Даже не на Гийоме, только на себе. На том, что мы делаем на льду. Мне все равно, что там у других. Если мы хорошо катаемся, а выигрывает кто-то другой, ничего страшного».

Пападакис и Сизерон могли наблюдать, как их товарищи по монреальским тренировкам опережают фигуристов из ROC в командных соревнованиях. Мэдисон Хаббелл и Зак Донохью в ритм-танце, Мэдисон Чок и Эван Бейтс – в произвольном. Но это не сбило настрой французской пары. Дополнительная тренировка, волнение перед ритм-танцем... Им было на чем сосредоточиться.

«Нет смысла переживать или волноваться о том, что они делают, или приходить в ужас от одного их вида, – продолжает Пападакис. - Ровным счетом никакого. Так что я совсем за ними не следила».

Радость Пападакис, Сизерона и их тренеров в Пекине-2022 Фото © Justin Setterfield

Новая история и 2018 год

Четыре года назад Пападакис и Сизерон приехали на Игры бороться за золото с Тессой Вертью и Скоттом Моиром. Однако в первые секунды ритм-танца у Пападакис сломалась застежка на платье, и их олимпийское выступление пошло не так, как они планировали. В итоге они заняли второе место.

В Пекине они доработали свой блестящий ритм-танец. Их произвольная программа «Элегия» тоже заслужила высокие оценки. Пападакис и Сизерон принесли Франции одну из пяти золотых медалей в Пекине и реабилитировались за Пхенчхан.

«Мы хотели переписать эту главу карьеры, – не скрывает Сизерон. – Больше ради истории, чем ради самой медали. Четыре года назад мы были разочарованы серебром... Хотели, чтобы в истории было записано: они не выиграли четыре года назад, но взяли свое на этот раз. В первую очередь мы думали об этом».

Пападакис не уверена, чувствовала ли она подсознательно давление той неудачи. Но про эпизод с костюмом точно не вспоминала.

«Я не думала, как выходила на лед четыре года назад, – говорит она. – Возможно, где-то подсознательно испытывала что-то такое. Знала, что какая-то часть меня помнит разочарование четырехлетней давности и не хочет, чтобы оно повторилось.

Но дело здесь не в костюме. Речь о том, что я не до конца наслаждалась моментом и не жила Играми. Четыре года назад, когда я выходила на лед, я не чувствовала Олимпийские игры. Старалась только не ошибиться, меня не было в моем теле. Не хотела это повторить».

Сизерон считает, что все случилось, как и должно было. В том числе на Играх 2018 года.

«Мы проделали большую работу, чтобы пройти через это, – рассказывает он. – Но после этого золота ты чувствуешь, что так и должно было быть. Полагаю, благодаря золотым медалям мы понимаем, что хорошо завершили эту главу.

Мы не выиграли четыре года назад, но это мотивировало нас на этой Олимпиаде. Мы не можем знать, что произошло бы, если бы мы выиграли тогда. Быть может, мы бы не выступили здесь. Может у нас не было бы мотивации и необходимого драйва, чтобы взять золото в Пекине.

Я просто... Я просто счастлив, что все так произошло».