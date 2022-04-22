Ханю Юдзуру, Ен А Ким, Суй —Хань и Вертью — Моир: легендарные чемпионы мира среди юниоров, которые выиграли Олимпийские игры

Международный сезон соревнований по фигурному катанию 2021/2022 завершился чемпионатом мира среди юниоров в Таллине. Во всех видах чемпионами стали новые лица — Илья Малинин (США) стал лучшим среди юношей, Изабо Левито (США) выиграла соревнования среди одиночниц. В соревнованиях спортивных пар золото взяли Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия), а в танцах на льду — дуэт Уны Браун — Гейджа Брауна (США). Как сложится судьба свежеиспеченных чемпионов в новом олимпийском цикле — неизвестно. Фигурное катание — сложный и травмоопасный вид спорта, и далеко не все «восходящие звезды» добиваются успехов на взрослом уровне или не сходят с дистанции по тем или иным причинам.

По теме:

Тем не менее с 1976 года, когда был проведен первый чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров во французском городе Межев, немалое количество победителей этого турнира впоследствии вписали свои имена и в олимпийскую историю. А в дополнение к символическому «Большому шлему» (Grand Slam) фигурного катания — победе в финале серии Гран-при, на континентальном первенстве, чемпионате мира и Олимпийских играх — в обиход вошло понятие и «Супер Большого шлема» (Super Slam), в который помимо всего вышеперечисленного входит победа в финале юниорской серии Гран-при и победа на юниорском мировом первенстве. Обладателей «Супер Большого шлема» совсем немного — на начало 2022 года только в женском одиночном катании его смогли собрать две фигуристки, а во всех остальных дисциплинах это удалось только одному представителю или одному дуэту. Olympics рассказывает их истории.

Обладатели «Cупер Большого шлема» в фигурном катании:

Юдзуру Ханю (мужское одиночное катание)

(мужское одиночное катание) Ен А Ким (женское одиночное катание)

(женское одиночное катание) Алина Загитова (женское одиночное катание)

(женское одиночное катание) Суй Вэньцзин — Хань Цунь (парное катание)

(парное катание) Тесса Вертью — Скотт Моир (танцы на льду)

Мужское одиночное катание: Ханю Юдзуру — единственный двукратный олимпийский чемпион нового времени

Юдзуру Ханю — единственный фигурист, выступающий в мужском одиночном катании, который собрал все титулы «Супер Большого шлема». В сезоне 2009/2010 Юдзуру выиграл и финал юниорской серии Гран-при, и чемпионат мира среди юниоров.

С сезона 2010/2011 Ханю начал выступать на взрослом уровне, но успех к звездному юниору пришел не сразу. Поистине золотым для Ханю стол олимпийский сезон 2013/2014 годов — японец впервые в карьере выиграл финал взрослой серии Гран-при (на начало 2022 года этих побед будет четыре), Олимпийские игры в Сочи и послеолимпийский чемпионат мира в Саитаме. Однако последнего недостающего камня в короне «Супер Большого шлема» — победы на чемпионате четырех континентов — пришлось ждать долго. Только в 2020-м году, участвуя в этом турнире уже в четвертый раз и будучи двукратным олимпийским чемпионом, Юдзуру смог подняться на первую строчку пьедестала.

Кроме Юдузуру «Большой шлем» в мужском одиночном катании удалось собрать только Алексею Ягудину — олимпийскому чемпиону Солт-Лейк-Сити-2002 и чемпиону мира среди юниоров 1996 года — и Евгению Плющенко — олимпийскому чемпиону Турина-2006 и чемпиону мира среди юниоров 1997 года. Правда, когда эти фигуристы выступали, юниорская серия Гран-при еще не проводилась, и золота финала в их активе, естественно, нет.

Ханю — единственный многократный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании нового времени (2014 и 2018 годы). Кроме Ханю дважды олимпийские игры выигрывал американец Дик Баттон (1948, 1952), австриец Карл Шефер (1932, 1936) и, конечно же, легендарный швед Йиллис Графстрем (1920, 1924, 1928). Ханю стал первым японским и азиатским фигуристом, выигравшим золото Олимпийских игр, а также самым юным олимпийским чемпионом (19 лет) со времен победы Дика Баттона в 1948 году. Также Ханю вошел в историю как первый фигурист, исполнивший четверной риттбергер на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). В 2022 году Ханю остановился в шаге от олимпийской медали, став в личном турнире четвертым. Но по словам фигуриста, главной мотивацией для него являлась не третья золотая медаль, а четверной аксель. К сожалению, попытки Ханю исполнить этот прыжок пока успехом не увенчались.

В своей карьере Ханю бил мировые рекорды больше 15 раз. Смотрите выступление Ханю в короткой программе на Олимпийских играх в Сочи, в которой он как раз впервые в карьере преодолел порог в 100 баллов.

Все чемпионы мира среди юниоров, которые выиграли медали на Олимпийских играх в мужском одиночном катании

🥈 Пол Уайли (США). ЮЧМ-1981, серебряный призер Олимпийских игр-1992 в Альбервиле.

(США). ЮЧМ-1981, серебряный призер Олимпийских игр-1992 в Альбервиле. 🥇🥉 Виктор Петренко (СССР, Объединенная команда). ЮЧМ-1984, бронзовый призер Олимпийских игр-1988 в Калгари, олимпийский чемпион Альбервиля-1992.

(СССР, Объединенная команда). ЮЧМ-1984, бронзовый призер Олимпийских игр-1988 в Калгари, олимпийский чемпион Альбервиля-1992. 🥇 Илья Кулик (Россия). ЮЧМ-1995, олимпийский чемпион Нагано-1998.

(Россия). ЮЧМ-1995, олимпийский чемпион Нагано-1998. 🥇 Алексей Ягудин (Россия). ЮЧМ -996, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002.

(Россия). ЮЧМ -996, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002. 🥇🥈🥈 Евгений Плющенко (Россия). ЮЧМ-1997, олимпийский чемпион Турина-2006, вице-чемпион Олимпийских игр-2002 в Солт-Лейк-Сити и Олимпийских игр-2010 в Ванкувере.

(Россия). ЮЧМ-1997, олимпийский чемпион Турина-2006, вице-чемпион Олимпийских игр-2002 в Солт-Лейк-Сити и Олимпийских игр-2010 в Ванкувере. 🥉 Такахаси Дайсукэ (Япония). ЮЧМ-2002, бронзовый призер Олимпийских игр-2010 в Ванкувере.

(Япония). ЮЧМ-2002, бронзовый призер Олимпийских игр-2010 в Ванкувере. 🥇🥇 Ханю Юдзуру (Япония). ЮЧМ-2010, олимпийский чемпион Сочи-2014 и Пхенчхана-2018.

(Япония). ЮЧМ-2010, олимпийский чемпион Сочи-2014 и Пхенчхана-2018. 🥈🥉 Уно Сема (Япония). ЮЧМ-2015, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и бронзовый призер Олимпийских игр-2022 в Пекине

Женское одиночное катание: Ким Ен А, ни разу не финишировавшая вне подиума

Легендарная олимпийская чемпионка из Южной Кореи Ким Ен А стала первой фигуристкой в истории, собравшей все титулы «Супер Большого шлема». Ким выиграла финал юниорской серии Гран-при и чемпионат мира среди юниоров в сезоне 2005/2006. Уже в следующем сезоне Ен А дебютировала на взрослом уровне и сразу выиграла финал взрослой серии Гран-При. Золото чемпионатов четырех континентов и мира покорились Ким в предолимпийском сезоне 2008/2009, а в 2010-м году Ен А стала олимпийской чемпионкой Ванкувера, поставив попутно три новых мировых рекорда.

Вообще женское одиночное катание — единственная дисциплина, в которой «Супер Большой шлем» удалось собрать сразу двум спортсменкам. Второй стала Алина Загитова, выигравшая главные юниорские титулы в сезоне 2016/2017, а взрослые, включая Олимпийские игры в Пхенчхане, — в двух следующих сезонах.

Ен А Ким является одной из самых титулованных одиночниц, когда-либо выигравших медали Олимпийских игр. В копилке Ким не только золото Ванкувера-2010, но и серебро Сочи-2014. Ен А — единственная фигуристка, которой в 21-м веке удалось выиграть больше одной медали, включая золото. В этом плане Ким превосходят только Катарина Витт (олимпийская чемпионка 1984 и 1988 годов) и легендарная Соня Хени — единственная трехкратная олимпийская чемпионка в истории (1928, 1932, 1936).

Ен А — шестикратная чемпионка Южной Кореи. В первые она выиграла этот титул, когда ей было только 12 лет. Ким стала первой фигуристкой в истории страны, выигравшей медали серии Гран-при, чемпионата мира и Олимпийских игр. Ен А 11 раз обновляла рекорды мира, восемь раз из них — свои собственные. Но самое потрясающие достижение Ен А в том, что за свою карьеру она ни разу не финишировала вне подиума.

Смотрите прокат произвольной программы на Играх в Ванкувере, который принес Ким ее олимпийское золото.

Все чемпионки мира среди юниоров, которые выиграли медали на Олимпийских играх в женском одиночном катании

🥈 Розалин Самнерс (США). ЮЧМ-1980, серебряный призер Олимпийских игр-1984 в Сараево.

(США). ЮЧМ-1980, серебряный призер Олимпийских игр-1984 в Сараево. 🥇 Кристи Ямагучи (США). ЮЧМ-1988, олимпийская чемпионка Альбервиля-1992

(США). ЮЧМ-1988, олимпийская чемпионка Альбервиля-1992 🥈🥉 Мишель Кван (США). ЮЧМ-1994, серебряный призер Олимпийских игр-1998 в Нагано и бронзовый призер Олимпийских игр-2002 в Солт-Лейк-Сити

(США). ЮЧМ-1994, серебряный призер Олимпийских игр-1998 в Нагано и бронзовый призер Олимпийских игр-2002 в Солт-Лейк-Сити 🥈🥉 Ирина Слуцкая (Россия). ЮЧМ-1995, серебряный призер Олимпийских игр-2002 в Солт-Лейк-Сити и бронзовый призер Олимпийских игр-2006 в Турине

(Россия). ЮЧМ-1995, серебряный призер Олимпийских игр-2002 в Солт-Лейк-Сити и бронзовый призер Олимпийских игр-2006 в Турине 🥈 Асада Мао (Япония). ЮЧМ-2005, серебряный призер Олимпийских игр-2010 в Ванкувере

(Япония). ЮЧМ-2005, серебряный призер Олимпийских игр-2010 в Ванкувере 🥇🥈 Ким Ен А (Южная Корея). ЮЧМ-2006, олимпийская чемпионка Ванкувера-2010, серебряный призер Олимпийских игр-2014 в Сочи

(Южная Корея). ЮЧМ-2006, олимпийская чемпионка Ванкувера-2010, серебряный призер Олимпийских игр-2014 в Сочи 🥇 Аделина Сотникова (Россия). ЮЧМ-2011, олимпийская чемпионка Сочи-2014

(Россия). ЮЧМ-2011, олимпийская чемпионка Сочи-2014 🥈 Евгения Медведева (Россия, ОСР). ЮЧМ-2015, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане

(Россия, ОСР). ЮЧМ-2015, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане 🥇 Алина Загитова (Россия, ОСР). ЮЧМ-2017, олимпийская чемпионка Пхехчхана-2018

(Россия, ОСР). ЮЧМ-2017, олимпийская чемпионка Пхехчхана-2018 🥈 Александра Трусова (Россия, ROC). ЮЧМ-2018, 2019, серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине

Спортивные пары: Суй Вэньцзин — Хань Цунь — единственные трехкратные чемпионы мира среди юниоров, выигравшие Олимпийские игры

Китайские парники Суй Вэньцзин — Хань Цунь — единственные в истории фигуристы, собравшие все титулы «Супер Большого шлема» в своей дисциплине. Ситуация в парном катании и танцах на льду усложняется еще и тем, что не всем парам и дуэтам удается сохранить свой первоначальный состав на долгий срок. Кроме Суй — Хань еще только два фигуриста смогли выиграть все главные юниорские и взрослые титулы, но с разными партнерами — это Максим Траньков и Алена Савченко. В случае Савченко партнеров было даже три — со Станиславом Морозовым она выиграла юниорские титулы, с Робином Шелковы — все взрослые (многократно), кроме Олимпийских игр, и с Бруно Массо, наконец-то, стала олимпийской чемпионкой.

Суй — Хань выиграли чемпионат мира среди юниоров три раза подряд в 2010, 2011 и 2012 годах, став второй парой из КНР, которой удалось завоевать этот титул. А в сезонах 2009/2010 и 2011/2012 стали и победителями финала юниорской серии Гран-при. Интересно, что между двумя этими победами в 2010/2011 году пара участвовала в финале взрослой серии Гран-при и взяла там бронзу. Зимой 2012 года Суй — Хань выиграли золото чемпионата четырех континентов. Этот турнир впоследствии они выиграют еще пять раз, один раз — финал «взрослого» Гран-при (2019 год), и дважды станут чемпионами мира среди взрослых (2017 и 2019 годы).

К Олимпийским играм в Пхенчхане Суй — Хань подходили в статусе действующих чемпионов мира и даже выиграли короткую программу. Но Алена Савченко — Бруно Массо со своим феноменальным рекордным прокатом произвольной программы отыграли отставание и в итоге обошли китайский дуэт меньше чем на полбалла. Можно сказать, что четыре года спустя кармическая справедливость восторжествовала, и Суй — Хань выиграли Олимпийские игры в Пекине с преимуществом всего 0.63 балла. Смотрите прокат их произвольной программы на домашней Олимпиаде.

Все чемпионы мира среди юниоров, которые выиграли медали на Олимпийских играх в парном катании

🥉 Лариса Селезнева — Олег Макаров (СССР). ЮЧМ-1980, 1981, бронзовые призеры Олимпийских игр-1984 в Сараево

(СССР). ЮЧМ-1980, 1981, бронзовые призеры Олимпийских игр-1984 в Сараево 🥇🥇 Екатерина Гордеева — Сергей Гриньков (СССР, Россия). ЮЧМ-1985, олимпийские чемпионы Калгари-1988 и Лиллехаммера-1994

(СССР, Россия). ЮЧМ-1985, олимпийские чемпионы Калгари-1988 и Лиллехаммера-1994 🥈 Ч жан Дань — Чжан Хао (КНР). ЮЧМ-2001, 2003, серебряные призеры Олимпийских игр-2006 в Турине

(КНР). ЮЧМ-2001, 2003, серебряные призеры Олимпийских игр-2006 в Турине 🥇🥈 Суй Вэньцзин — Хань Цунь (КНР). ЮЧМ-2010, 2011, 2012, олимпийские чемпионы Пекина-2022, серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане

(КНР). ЮЧМ-2010, 2011, 2012, олимпийские чемпионы Пекина-2022, серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане 🥉 Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия, ROC). ЮЧМ-2019, бронзовые призеры Олимпийских игр-2022 в Пекине

Танцы на льду: Тесса Вертью — Скотт Моир — одни из самых успешных спортсменов в истории фигурного катания

Канадский танцевальный дуэт Тесса Вертью — Скотт Моир — самые успешные спортсмены в олимпийской истории фигурного катания. На счету канадцев три личных медали — золото Ванкувера-2010 и Пхенчхана-2018, а также серебро Сочи-2014. Еще две олимпийских медали Вертью — Моир выиграли в командных турнирах — серебро в Сочи и золото в Пхенчхане. Среди танцевальных дуэтов Вертью — Моир — единственные обладатели «Супер Большого шлема» в танцах на льду. В отличие от соревнований спортивных пар, даже отдельным партнерам из других дуэтов не удалось собрать все титулы.

На юниорском уровне Вертью — Моир выиграли все главные старты в сезоне 2005/2006, а уже со следующего года стали выступать только на взрослом уровне. В сезоне 2007/2008 Вертью — Моир выиграли первую из трех золотых медалей чемпионата четырех континентов, а в 2010-м впервые стали чемпионами мира. А вот взрослый финал Гран-при канадцы выиграли только один раз в карьере — в сезоне 2016/2017 уже в статусе олимпийских чемпионов и вице-чемпионов.

Смотрите произвольный танец Вертью — Моир на их дебютной Олимпиаде в Ванкувере.

Все чемпионы мира среди юниоров, которые выиграли медали на Олимпийских играх в танцах на льду

🥈 Танит Белбин — Бенжамин Агосто (США). ЮЧМ-2002, серебряные призеры Олимпийских игр-2006 в Турине

(США). ЮЧМ-2002, серебряные призеры Олимпийских игр-2006 в Турине 🥉 Оксана Домнина — Максим Шабалин (Россия). ЮЧМ-2003, бронзовые призеры Олимпийских игр-2010 в Ванкувере

(Россия). ЮЧМ-2003, бронзовые призеры Олимпийских игр-2010 в Ванкувере 🥇🥇🥈 Тесса Вертью — Скотт Моир (Канада). ЮЧМ-2006, олимпийские чемпионы Ванкувера-2010 и Пхенчхана-2018, серебряные призеры Олимпийских игр-2014 в Сочи

(Канада). ЮЧМ-2006, олимпийские чемпионы Ванкувера-2010 и Пхенчхана-2018, серебряные призеры Олимпийских игр-2014 в Сочи 🥉 Елена Ильиных — Никита Кацалапов (Россия). ЮЧМ-2010, бронзовые призеры Олимпийских игр-2014 в Сочи

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях