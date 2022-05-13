Фигурное катание. Илья Малинин: Четверной аксель уже близко

Илья Малинин, ставший в этом сезоне вторым на предолимпийском чемпионате США и выигравший первенство мира среди юниоров в мужском одиночном фигурном катании, продолжает осваивать четверные прыжки. И если ранее Илья демонстрировал в Интернете видео удачно выполненных каскадов из двух четверных прыжков, то теперь представил попытку четверного акселя.

Напомним, что на данный момент и мужчины, и женщины выполняют все виды прыжков в четыре оборота за исключением акселя, который должен выполняться в четыре с половиной оборота.

В четверг в Интернете появилось видео с тренировки, на котором Илья Малинин совершает попытку четверного акселя, наиболее близкую к успешной из всех представленных фигуристами. По видео недокрут в прыжке Ильи составляет лишь четверть оборота, при том, что выезд сделан достаточно четко. Т.е. при таком исполнении прыжка на соревнованиях он мог бы быть засчитан как прыжок в четыре с половиной оборота (12,5 балла), но получил бы снижение за недокрут в четверть.

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю в минувшем сезоне представлял две попытки исполнить четверной аксель. На чемпионате Японии фигурист не докрутил больше четверти, а также приземлился на две ноги. На Олимпийских играх в Пекине упал с недокрученного прыжка и, тем не менее, гордился тем, что пошел на этот шаг.

На чемпионате США Артур Дмитриев-младший также предпринял попытку четверного акселя, но прыжок был недокручен, а на выезде Артур сделал степ-аут.

Илью Малинина уже вовсю называют приемником Нейтана Чена. И если олимпийский чемпион-2022 не предпринимает попыток (по крайней мере, не объявляет о них) исполнить четверной аксель (тройной аксель не является любимым у фигуриста и зачастую дается ему непросто), то Илья (сын победительницы финала серии Гран-при 1998/1999 Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, представлявших Узбекистан на крупнейших турнирах) явно является тем самым фигуристом, который будет развивать фигурное катание в новой олимпийском цикле. Кстати, наставник Чена Рафаэль Арутюнян работает с Малининым вместе с родителями Ильи.

Подробнее о том, кто такой Илья Малинин, читайте в материале Olympics.