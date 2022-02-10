Пекин-2022 | Ханю Юдзуру: «Давление дает мне больше энергии для катания»

Двукратный олимпийский чемпион Ханю Юдзуру, занявший четвертое место по итогам соревнований в мужском одиночном фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине, признался, что гордится своей попыткой исполнить четверной аксель, несмотря на падение.

- Я думаю, что сегодня я раздвинул границы. Неважно, насколько это тяжело, неважно, насколько невообразимо, я хочу еще немного поднажать для тех, кто возлагает на меня надежды. Сейчас я прыгаю четверной аксель гораздо лучше. Мне не удалось осуществить свою мечту — выполнить его на этой Олимпиаде, но я очень много работал для этого. Это время на льду было непростым для меня. Если бы я не делал четверной аксель, я мог бы откатать лучше. Но эта попытка была моей гордостью. Она сделает меня более совершенным, поэтому я и попробовал. Давление дает мне больше энергии для катания.