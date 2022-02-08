Пекин-2022 | Марк Кондратюк: «Накопилась моральная усталость, но это не оправдание ошибок»
Фигурист ROC о том, что золото в командном турнире — отнюдь не повод расслабляться в личных соревнованиях
Фигурист ROC Марк Кондратюк после не самого чистого исполнения короткой программы в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине сказал, что сейчас ставит перед собой цель отдохнуть и реабилитироваться в произвольной.
- Какие ощущения после проката?
- Это был не прямо плохой прокат, но он был с ошибками. Я расстроен, потому что до этого в командном турнире все было хорошо, и я был счастлив, но это абсолютно не повод расслабляться и плохо катать личные соревнования.
- А есть такое, что немного расслабились?
- Нет, я наоборот старался не расслабляться и не думать о том, что мы вчера выиграли. Потому что как раз это и расслабляет. Просто, скорее, какая-то моральная усталость. Но я старался все равно перебарывать себя, потому что это не оправдание ошибок.
- Но все же вы сейчас понимаете, что уже являетесь олимпийским чемпионом в командном зачете?
- Если можно, давайте оставим этот вопрос до послезавтра.
- Хорошо, тогда какие цели ставите на произвольную программу?
- Отдохнуть и реабилитироваться.