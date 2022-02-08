Пекин-2022 | Марк Кондратюк: «Накопилась моральная усталость, но это не оправдание ошибок»

Фигурист ROC Марк Кондратюк после не самого чистого исполнения короткой программы в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине сказал, что сейчас ставит перед собой цель отдохнуть и реабилитироваться в произвольной.

- Какие ощущения после проката?

- Это был не прямо плохой прокат, но он был с ошибками. Я расстроен, потому что до этого в командном турнире все было хорошо, и я был счастлив, но это абсолютно не повод расслабляться и плохо катать личные соревнования.

- А есть такое, что немного расслабились?

- Нет, я наоборот старался не расслабляться и не думать о том, что мы вчера выиграли. Потому что как раз это и расслабляет. Просто, скорее, какая-то моральная усталость. Но я старался все равно перебарывать себя, потому что это не оправдание ошибок.

- Но все же вы сейчас понимаете, что уже являетесь олимпийским чемпионом в командном зачете?

- Если можно, давайте оставим этот вопрос до послезавтра.

- Хорошо, тогда какие цели ставите на произвольную программу?

- Отдохнуть и реабилитироваться.