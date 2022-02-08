Нейтан Чен лидирует после короткой программы, Ханю Юдзуру – только восьмой

Нейтан Чен уверенно выступил на олимпийском льду, что подвел его четыре года назад.

Победитель трех последних чемпионатов мира по фигурному катанию выступил в Столичном дворце спорта с блестящей короткой программой, выиграв ее на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине с новым мировым рекордом – 113,97 балла.

Четырьмя годами ранее американец провалил этот этап в Пхенчхане-2018, но к новой Олимпиаде подошел безупречно. По итогам выступлений во вторник (8 февраля) Чен захватил лидерство и обеспечил себе отрыв в пять очков перед произвольной программой в четверг (10 февраля).

«Я в восторге, – сказал 22-летний фигурист в интервью телеканалу NBC. – На предыдущей Олимпиаде обе короткие программы у меня вышли не такими, как я хотел. Чувствую себя здорово, это многое значит».

Убедительно на пекинском льду выглядел и победитель юношеской Олимпиады-2020 в Лозанне Кагияма Юма. После проката 18-летний японец сиял от радости рядом со своим отцом и тренером Кагиямой Масакадзу, выступавшим на двух Олимпийских играх. Кагияма-младший набрал 108,12 балла.

Третьим со 105,90 балла стал серебряный медалист Олимпиады-2018 Сема Уно.

Тем временем соотечественник Уно и Кагиямы Ханю Юдзуру, выступавший в предпоследней группе, допустил ошибку на четверном сальхове, что стоило ему девяти очков. В итоге двукратный олимпийский чемпион набрал лишь 95,15 балла и занимает пока восьмую позицию.

Звездный фигурист заявил, что при своем первом прыжке банально попал в яму на льду.

«Когда совершал прыжок, угодил в выемку, оставшуюся после прыжка предыдущего фигуриста. Мне не повезло, – сказал 27-летний японец. – В остальном чувствую себя абсолютно комфортно».

«Честно говоря, такое чувство, что не совершил ни малейшей ошибки, – рассуждал Ханю. – Даже не знаю. Может, плохая карма? Может, сделал что-что, что лед меня не принял? Испытываю сейчас при интервью именно такие чувства».

В общем и целом участники показали высокий уровень, и сразу 12 фигуристов перемахнули по итогам короткой программы отметку в 90 баллов.

Четвертым пока идет южнокореец Чха Джунхван (99,51), пятым – Морис Квителашвили из Грузии (97,87), шестым – американец Джейсон Браун (97,24), а седьмым - выступающий под флагом ROC и чуть опережающий Ханю Евгений Семененко (95,76).

В 2018 году Чен показал лучший результат в произвольной программе и стал в итоге пятым. После этого он выиграл чемпионат мира-2018 и в целом выдал серию из побед на 10 международных турнирах подряд, которая прервалась только в этом сезоне на Skate America.

На американском этапе Гран-при он уступил соотечественнику Винсенту Чжоу, но партнер Чена и Брауна был вынужден снятся с одиночного турнира вечером в понедельник (7 февраля) из-за позитивного Covid-теста.

С полным расписанием соревнований по фигурному катанию можно ознакомиться здесь.

Кагияма: «Испытывал радость от начала и до конца»

В целом короткая мужская программа выдалась крайне увлекательной и уместила в себя море ярких историй.

Возьмите, например, Кигана Мессинга, идущего пока девятым с 93,24 балла. По пути в Пекин канадец сдал позитивный Covid-тест и более чем на неделю застрял в Ванкувере. В Китай он прибыл всего за день до короткой программы, но выступил с ярким прокатом и на радостях демонстрировал в ожидании оценок фотографию своего полугодовалого сына Уайатта.

Эмоции взяли верх и над французом Кевином Эймозом, чья подготовка к Олимпийским играм была омрачена травмой. Фигурист набрал 93 балла и стал десятым. Сам Эймоз этот результат встретил радостным ревом.

Ханю свой результат, конечно, воспринял с гораздо меньшим восторгом. Японец был явно разочарован выступлением и, покидая лед, оглядел с печально покачивающейся головой место на льду, что подвело его при четверном сальхове.

Японец заявил, что планирует исполнить в произвольной программе четверной аксель – прыжок, который прежде никому еще не давался.

«Мне очень нравится здесь кататься. Прекрасно чувствую себя на льду, – сказал он. – Останусь верен своему плану. Мне надо будет безошибочно исполнить все прыжки и использовать четверной аксель в произвольной программе. Покажу лучшее, что у меня есть».

В Пекине Ханю остался без своего многолетнего тренера Брайана Орсера, который присутствует на Олимпиаде, но не работает непосредственно с фигуристом. Телекамеры запечатлели, как они поздоровались в подтрибунном помещении кулаками перед выходом Ханю на лед.

Зато Орсер может быть доволен выступлением других своих воспитанников. Победитель Чемпионата четырех континентов Чха пока идет четвертым, а Браун, чье выступление под композицию Нины Симон - Sinnerman подвело черту под короткой программой, также показал свой лучший результат в карьере, пусть даже и не решился на четверной прыжок.

Заметного успеха добился серебряный призер последнего чемпионата мира Кагияма. Последние два сезона он украшает мужское фигурное катание на высшем уровне большими прыжками и яркой индивидуальностью.

«Это моя первая Олимпиада, и я думал, что буду нервничать, но вместо этого испытывал радость от начала и до конца, – сказал японец. – Кажется, впервые в карьере я улыбался по ходу короткой программы. В предыдущие годы не все было гладко, и иногда казалось, что мне нужна пауза. Однако я такой, какой я есть, и потому могу наслаждаться Олимпиадой. Чувствую, что уже добился прогресса».

Уно был более сдержан в оценках: «Не хочу соревноваться только ради результатов. Даже если совершаю ошибки, меня это устраивает, пока помогает развиваться на длинной дистанции. Хочу, чтобы тренировки плавно перетекали в соревнования».

Безупречный Чен

Короткая программа изобиловала четверными прыжками. Тон задал Чен, который исполнил четверной флип и каскад четверной лутц – тройной тулуп. За них он получил +4,40 и +3,95 (из пяти) за исполнение.

Чен отметил, что за четыре года после неудачи в Пхенчхане-2018 набрался опыта, и поблагодарил тренера Рафаэля Арутуняна, а также спортивного психолога, с которым работал год. «Я бы никак не смог дойти до этой точки без моего тренера по психологии и команды, которая меня окружает, – отметил он. – Все они дают мне что-то ценное. Мне надо все время быть в фокусе. Стараюсь напоминать себе об этом».

А что это был за всплеск эмоций в конце произвольной программы, когда он испустил крик на льду? «Не знаю, что на меня нашло, – признается фигурист. – Я обычно такие штуки не делаю. Но в тот момент это казалось в самый раз. Я просто был счастлив».

Кагияма показал короткую программу When You're Smiling и тоже получил высокие оценки за четверной сальхов и четверной тулуп – тройной тулуп. Название программы «Когда ты улыбаешься» отражает его эмоции на льду.

Чха, как и ожидалось, представил техничную программу и занял четвертое место. Он начал с четверного сальхова, добавил каскад тройной лутц – тройной тулуп и завершил тройным акселем, хотя и не смог чисто его приземлить. Из первой пятерки он единственный не исполнил два четверных прыжка.

«Перед началом сегодняшних соревнований спросил себя, что я хочу от них. И ответил: быть довольным собой и получить удовольствие от выступления на Олимпиаде, мировом празднике спорта, – эмоционально сказал Чха после проката. – Это привело меня к хорошему результату. Дальше сосредоточусь на том, чтобы хорошо выступить в произвольной программе».

Успех Карильо и Цзиня

На старте короткой программы состоялся олимпийский дебют 22-летнего Донована Карильо, добившегося своего лучшего результата в карьере (79,69). Карильо квалифицировался для участия в произвольной программе, стал первым за 30 лет мексиканским фигуристом на Олимпийских играх и был выбран одним из знаменосцев Мексики на церемонии открытия.

Карильо стал первым мексиканцем, отобравшимся для участия в произвольной программе.

«Горжусь, что вышел на этой Олимпиаде на свой топовый уровень, – сказал он после короткой программы в интервью Olympics.com. – Всегда хотел поделиться своей историей. Это всегда было моей целью».

«Главным в произвольной программе для меня всегда было удовольствие и наслаждение от катания, – добавил фигурист. – Ключевым сегодня было получить удовольствие и здорово провести время с публикой. Думаю, будет здорово, если мне удастся это и в произвольной программе».

Запоминающимся также стало выступление китайца Цзинь Бояня. Местный фигурист набрал 90,98 балла и долгое время шел в лидерах. Цзинь, занявший четвертое место на Олимпиаде 2018 года, удостоился бурных аплодисментов от ограниченного числа зрителей, собравшихся на арене.

К произвольной программе Карильо подойдет на 19-м месте, а Цзинь – на 11-м.