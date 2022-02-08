Нейтан Чен лидирует после короткой программы, Ханю Юдзуру – только восьмой
Чен выучил уроки Пхенчхана-2018, тогда как действующий олимпийский чемпион Ханю Юдзуру ошибся на четверном прыжке. Сема Уно пока третий.
Нейтан Чен уверенно выступил на олимпийском льду, что подвел его четыре года назад.
Победитель трех последних чемпионатов мира по фигурному катанию выступил в Столичном дворце спорта с блестящей короткой программой, выиграв ее на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине с новым мировым рекордом – 113,97 балла.
Четырьмя годами ранее американец провалил этот этап в Пхенчхане-2018, но к новой Олимпиаде подошел безупречно. По итогам выступлений во вторник (8 февраля) Чен захватил лидерство и обеспечил себе отрыв в пять очков перед произвольной программой в четверг (10 февраля).
«Я в восторге, – сказал 22-летний фигурист в интервью телеканалу NBC. – На предыдущей Олимпиаде обе короткие программы у меня вышли не такими, как я хотел. Чувствую себя здорово, это многое значит».
Убедительно на пекинском льду выглядел и победитель юношеской Олимпиады-2020 в Лозанне Кагияма Юма. После проката 18-летний японец сиял от радости рядом со своим отцом и тренером Кагиямой Масакадзу, выступавшим на двух Олимпийских играх. Кагияма-младший набрал 108,12 балла.
Третьим со 105,90 балла стал серебряный медалист Олимпиады-2018 Сема Уно.
Тем временем соотечественник Уно и Кагиямы Ханю Юдзуру, выступавший в предпоследней группе, допустил ошибку на четверном сальхове, что стоило ему девяти очков. В итоге двукратный олимпийский чемпион набрал лишь 95,15 балла и занимает пока восьмую позицию.
Звездный фигурист заявил, что при своем первом прыжке банально попал в яму на льду.
«Когда совершал прыжок, угодил в выемку, оставшуюся после прыжка предыдущего фигуриста. Мне не повезло, – сказал 27-летний японец. – В остальном чувствую себя абсолютно комфортно».
«Честно говоря, такое чувство, что не совершил ни малейшей ошибки, – рассуждал Ханю. – Даже не знаю. Может, плохая карма? Может, сделал что-что, что лед меня не принял? Испытываю сейчас при интервью именно такие чувства».
В общем и целом участники показали высокий уровень, и сразу 12 фигуристов перемахнули по итогам короткой программы отметку в 90 баллов.
Четвертым пока идет южнокореец Чха Джунхван (99,51), пятым – Морис Квителашвили из Грузии (97,87), шестым – американец Джейсон Браун (97,24), а седьмым - выступающий под флагом ROC и чуть опережающий Ханю Евгений Семененко (95,76).
В 2018 году Чен показал лучший результат в произвольной программе и стал в итоге пятым. После этого он выиграл чемпионат мира-2018 и в целом выдал серию из побед на 10 международных турнирах подряд, которая прервалась только в этом сезоне на Skate America.
На американском этапе Гран-при он уступил соотечественнику Винсенту Чжоу, но партнер Чена и Брауна был вынужден снятся с одиночного турнира вечером в понедельник (7 февраля) из-за позитивного Covid-теста.
С полным расписанием соревнований по фигурному катанию можно ознакомиться здесь.
Кагияма: «Испытывал радость от начала и до конца»
В целом короткая мужская программа выдалась крайне увлекательной и уместила в себя море ярких историй.
Возьмите, например, Кигана Мессинга, идущего пока девятым с 93,24 балла. По пути в Пекин канадец сдал позитивный Covid-тест и более чем на неделю застрял в Ванкувере. В Китай он прибыл всего за день до короткой программы, но выступил с ярким прокатом и на радостях демонстрировал в ожидании оценок фотографию своего полугодовалого сына Уайатта.
Эмоции взяли верх и над французом Кевином Эймозом, чья подготовка к Олимпийским играм была омрачена травмой. Фигурист набрал 93 балла и стал десятым. Сам Эймоз этот результат встретил радостным ревом.
Ханю свой результат, конечно, воспринял с гораздо меньшим восторгом. Японец был явно разочарован выступлением и, покидая лед, оглядел с печально покачивающейся головой место на льду, что подвело его при четверном сальхове.
Японец заявил, что планирует исполнить в произвольной программе четверной аксель – прыжок, который прежде никому еще не давался.
«Мне очень нравится здесь кататься. Прекрасно чувствую себя на льду, – сказал он. – Останусь верен своему плану. Мне надо будет безошибочно исполнить все прыжки и использовать четверной аксель в произвольной программе. Покажу лучшее, что у меня есть».
В Пекине Ханю остался без своего многолетнего тренера Брайана Орсера, который присутствует на Олимпиаде, но не работает непосредственно с фигуристом. Телекамеры запечатлели, как они поздоровались в подтрибунном помещении кулаками перед выходом Ханю на лед.
Зато Орсер может быть доволен выступлением других своих воспитанников. Победитель Чемпионата четырех континентов Чха пока идет четвертым, а Браун, чье выступление под композицию Нины Симон - Sinnerman подвело черту под короткой программой, также показал свой лучший результат в карьере, пусть даже и не решился на четверной прыжок.
Заметного успеха добился серебряный призер последнего чемпионата мира Кагияма. Последние два сезона он украшает мужское фигурное катание на высшем уровне большими прыжками и яркой индивидуальностью.
«Это моя первая Олимпиада, и я думал, что буду нервничать, но вместо этого испытывал радость от начала и до конца, – сказал японец. – Кажется, впервые в карьере я улыбался по ходу короткой программы. В предыдущие годы не все было гладко, и иногда казалось, что мне нужна пауза. Однако я такой, какой я есть, и потому могу наслаждаться Олимпиадой. Чувствую, что уже добился прогресса».
Уно был более сдержан в оценках: «Не хочу соревноваться только ради результатов. Даже если совершаю ошибки, меня это устраивает, пока помогает развиваться на длинной дистанции. Хочу, чтобы тренировки плавно перетекали в соревнования».
Безупречный Чен
Короткая программа изобиловала четверными прыжками. Тон задал Чен, который исполнил четверной флип и каскад четверной лутц – тройной тулуп. За них он получил +4,40 и +3,95 (из пяти) за исполнение.
Чен отметил, что за четыре года после неудачи в Пхенчхане-2018 набрался опыта, и поблагодарил тренера Рафаэля Арутуняна, а также спортивного психолога, с которым работал год. «Я бы никак не смог дойти до этой точки без моего тренера по психологии и команды, которая меня окружает, – отметил он. – Все они дают мне что-то ценное. Мне надо все время быть в фокусе. Стараюсь напоминать себе об этом».
А что это был за всплеск эмоций в конце произвольной программы, когда он испустил крик на льду? «Не знаю, что на меня нашло, – признается фигурист. – Я обычно такие штуки не делаю. Но в тот момент это казалось в самый раз. Я просто был счастлив».
Кагияма показал короткую программу When You're Smiling и тоже получил высокие оценки за четверной сальхов и четверной тулуп – тройной тулуп. Название программы «Когда ты улыбаешься» отражает его эмоции на льду.
Чха, как и ожидалось, представил техничную программу и занял четвертое место. Он начал с четверного сальхова, добавил каскад тройной лутц – тройной тулуп и завершил тройным акселем, хотя и не смог чисто его приземлить. Из первой пятерки он единственный не исполнил два четверных прыжка.
«Перед началом сегодняшних соревнований спросил себя, что я хочу от них. И ответил: быть довольным собой и получить удовольствие от выступления на Олимпиаде, мировом празднике спорта, – эмоционально сказал Чха после проката. – Это привело меня к хорошему результату. Дальше сосредоточусь на том, чтобы хорошо выступить в произвольной программе».
Успех Карильо и Цзиня
На старте короткой программы состоялся олимпийский дебют 22-летнего Донована Карильо, добившегося своего лучшего результата в карьере (79,69). Карильо квалифицировался для участия в произвольной программе, стал первым за 30 лет мексиканским фигуристом на Олимпийских играх и был выбран одним из знаменосцев Мексики на церемонии открытия.
Карильо стал первым мексиканцем, отобравшимся для участия в произвольной программе.
«Горжусь, что вышел на этой Олимпиаде на свой топовый уровень, – сказал он после короткой программы в интервью Olympics.com. – Всегда хотел поделиться своей историей. Это всегда было моей целью».
«Главным в произвольной программе для меня всегда было удовольствие и наслаждение от катания, – добавил фигурист. – Ключевым сегодня было получить удовольствие и здорово провести время с публикой. Думаю, будет здорово, если мне удастся это и в произвольной программе».
Запоминающимся также стало выступление китайца Цзинь Бояня. Местный фигурист набрал 90,98 балла и долгое время шел в лидерах. Цзинь, занявший четвертое место на Олимпиаде 2018 года, удостоился бурных аплодисментов от ограниченного числа зрителей, собравшихся на арене.
К произвольной программе Карильо подойдет на 19-м месте, а Цзинь – на 11-м.