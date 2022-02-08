Пекин-2022 | Нейтан Чен: «Я был очень близок к своему лучшему катанию»

Американский фигурист Нейтан Чен, получивший за выступление в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине рекордные 113,97 балла, отметил, что ему по-прежнему есть что улучшить.

- Насколько близки вы были к своему лучшему катанию в этой короткой программе?

- Я бы сказал, что был очень близок. Конечно, всегда есть вещи, которые можно улучшить, всегда есть то, что можно исполнить немного лучше, но в целом я очень доволен.

- Как ошибка двукратного золотого медалиста Олимпийских игр Юдзуру Ханю, который выступал перед вами, повлияла на ваш настрой и выступление?

- Когда я услышал об этом, я подумал, что нужно просто придерживаться своего плана, ничего не изменилось, надо сосредоточиться на том, что я могу исполнить, постараться сделать все, что в моих силах. Баллы, соперники — все это не в моей власти. Вы никогда не можете рассчитывать на ошибки кого-то из спортсменов. Соревнования — это не одна программа. Что бы ни произошло в короткой, это не говорит о том, что будет происходить в произвольной.

- Как вы встретили новость о снятии с соревнований товарища по команде Винсента Чжоу, после положительного результата теста на коронавирус?

- Это определенно выводит людей из равновесия, и я очень-очень расстроен за него. Он точно заслужил быть здесь, невероятно усердно работая. Мы прошли через многое вместе как спортсмены с самого раннего возраста, поэтому видеть, что подобное случилось прямо перед короткой программой, очень тяжело. До сих пор он отлично справлялся со всем и сохранял позитивный настрой.