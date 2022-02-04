Пекин-2022 | Марк Кондратюк: «Лучше всё сделать не идеально, чем легко кататься, но без элементов»

Спортсмен сборной ОКР Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе на старте командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине. За своё выступление он получил 95,81 балла. Победителем короткой программы стал американец Нэйтан Чен. Второй результат показал японец Сёма Уно. После проката фигурист команды ОКР признал, что чувствовал давление.

- Какие впечатления? Как всё прошло?

- Наверное, я доволен. Прокат удался. Единственное, мне самому немного не понравилось, что не было плавности, лёгкости катания — всё было достаточно дёргано и нервозно. Сказывались волнение и нервы, я думаю, это нормально. Лучше всё сделать не идеально, чем легко кататься, но без элементов.

- Давление чувствовалось из-за того, что боялись подвести команду?

- Вообще, да. Но старался об этом не думать, потому что подобное добавляет ещё больше волнения, которое мне не нужно.

- Могли бы поверить буквально пару месяцев назад, что будете на Олимпиаде представлять свою страну?

- Я знал, что шанс есть, но мне казалось, что, скорее всего, я здесь не окажусь, и уж тем более не окажусь в командном турнире.

- Почему?

- Потому что сюда попадают только лучшие, а я знаю, кто у нас лучший фигурист в стране.

- На пресс-конференции вы упоминали Михаила Коляду, который не смог принять участие в этой Олимпиаде. Что можете сказать по этому поводу?

--Мне просто по-человечески его жалко. Я не знаю, что это такое, но могу себе это представить.

- Кому или чему вы обязаны такой хорошей формой, в которой сейчас находитесь?

- Тренеру, конечно.