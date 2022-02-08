Пекин-2022 | Евгений Семененко: «Считаю, что справился с короткой программой»

Фигурист ROC Евгений Семененко поделился впечатлениями о своем выступлении в короткой программе на Олимпиаде в Пекине, за которое получил 95,76 балла, отметив, что постарается и на произвольную программу настроиться так же.

- Расскажите о своих ощущениях от проката на Олимпиаде. Все прошло хорошо, так?

- Да, я считаю, что с короткой программой справился. Это для меня новые соревнования, в которых я никогда не участвовал, новая атмосфера, новый опыт, но турнир еще не закончился.

- Как будете настраиваться на произвольную программу, какие цели будете преследовать?

- Буду стараться так же, как и на короткую программу сейчас, а там уже посмотрим, справлюсь я или нет.

- С кем здесь интереснее всего соревноваться?

- Тут интересно соревноваться со всеми участниками. На таких турнирах все спортсмены сильные.

- Алексей Николаевич уже что-то вам сказал после проката?

- Он указал на какие-то недочеты, на то, что надо будет доработать, но это мы будем выполнять уже после соревнований.

- Давали ли какие-то напутствия Миша Коляда или Лиза Туктамышева?

- Я думаю, они меня поддерживают.