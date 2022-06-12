Фигурное катание. В следующих сезонах изменятся правила оценивания компонентов

На конгрессе Международного союза конькобежцев приняли положение о сокращении количества составляющих оценки за компоненты с пяти до трех на соревнованиях по фигурному катанию.

В системе судейства, которая действовала до настоящего момента, отдельно выставлялась оценка за техническую составляющую программу и отдельно — за «компоненты». Во второй оценке учитывалось качество скольжения (Skating Skills), наличие связок между элементами (Transitions), интерпретация музыки (Interpretation), композиция постановки (Composition) и качество исполнения (Performance).

По новым правилам вторая оценка теперь будет складываться из трех элементов — качество скольжения, композиция и презентация. Решение мотивировано тем, что этих трех компонентов достаточно, чтобы охватить всю артистическую составляющую программы. Уменьшение количества элементов позволит избавиться от пересекающихся критериев и повысить прозрачность оценки. Также это нововведение должно уменьшить нагрузку судей, которые во время выступления фигуриста должны не только выставить бонус за качество исполнения каждого технического элемента, но и держать в голове 27 критериев второй оценки программы.