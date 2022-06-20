Фигурное катание. Габриэла Пападакис – Гиймом Сизерон приостановили спортивную карьеру на год

В понедельник, 20 июня, олимпийские чемпионы-2022 и пятикратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон сообщили журналистам о своем решении не принимать участие в турнирах в сезоне 2022/2023.

«Мы решили взять небольшую паузу в соревнованиях, взять время, чтобы отдохнуть и сфокусироваться на выступлениях в шоу, поездках в турне», – объяснил Гийом на тренировке представителям агентства AFP и газеты «L’Equipe».

Совершенно точно мы не будем соревноваться в следующем сезоне. Что касается остального, то все двери все еще открыты. Это решение не было тяжелым. Возможно, было сложно подтвердить его, т.к. это для нас внове. Мы никогда не принимали решения подобного рода. Но в то же время, думаю, очевидно, что нам обоим нужен отдых, – добавила Габриэла.

В минувшем сезоне французская пара выиграла Олимпийские игры в Пекине, а в марте в родной стране в пятый раз стала лучшей на чемпионате мира. В активе дуэта также есть серебро Олимпийских игр-2018, а также пять титулов чемпионов Европы и лучшие суммы баллов в истории танцев на льду в ритм-танце, произвольном танце и по сумме двух танцев.

Что касается планов вернуться в спорт в дальнейшем, Сизерон отметил:

Если бы мы заканчивали полностью, мы бы сказали, что заканчиваем полностью. Мы же говорим, что берем паузу, потому что не закрываем дверь для возможности вернуться к стартам.

По словам фигуриста, для участия в соревнованиях необходима не только физическая готовность, но и драйв, внутренний огонь.

Логично, что выиграв в танцах на льду все, этот огонь, а вернее мотивацию не всегда легко найти. Возможно, этот год без турниров даст им желание вернуться? А пока пара будет учиться жизнь вне распорядка, к которому она так привыкла за годы тренировок и развиваться в новых для себя направлениях. Габриэла, например, выпустила пару месяцев назад свою линию спортивной одежды.