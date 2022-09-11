Результаты, рейтинг и финалисты. Юниоры | Серия Гран-при ISU по фигурному катанию 2022/2023

Как проходит юниорская серия Гран-при по фигурному катанию? Сколько очков уже набрали участники? Кто выйдет в финал? Разбираемся вместе с Olympics.

Автор: Тамара Романова
Фигурное катание
Фото © 2022 ISU

Olympics следит за серией Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров. Узнайте, кто лидирует в серии 2022/2023 года, а также правила начисления очков и полные результаты по итогам всех этапов серии.

ПО ТЕМЕ: Фигурное катание. Расписание юниорской серии Гран-при ISU — 2022

Как и обычно юниорская серия Гран-при стартует первой — в этом году первый этап состоялся в Куршевеле 24–27 августа, а последний пройдет в итальянской Эгне в октябре. Через неделю после завершающего юниорского этапа на лед выйдут взрослые фигуристы — первый этап взрослой серии Гран-при примет Норвуд (США) 21–23 октября. Финалисты обеих серий встретятся в Турине 8–11 декабря, на арене, которая принимала олимпийский турнир по фигурному катанию в 2006 году.

Юниорская серия Гран-при ISU — 2022. Расписание

Соревнования спортивных пар проходят только на 4 этапах из 7.

  • 🇫🇷 1-й этап, 24–27 августа. Куршевель, Франция (без пар) | Результаты
  • 🇨🇿 2-й этап, 31 августа — 3 сентября. Острава, Чехия | Результаты
  • 🇱🇻 3-й этап, 7–10 сентября. Рига, Латвия | Результаты
  • 🇦🇲 4-й этап, 21–24 сентября. Ереван, Армения (без пар)
  • 🇵🇱 5-й этап, 28 сентября — 1 октября. Гданьск, Польша
  • 🇵🇱 6-й этап, 5–8 октября. Гданьск, Польша
  • 🇮🇹 7-й этап, 12–15 октября. Эгна, Италия (без пар)
  • 🇮🇹 Финал, 8–11 декабря. Турин, Италия

Как определяются финалисты юниорской серии Гран-при?

По итогам семи этапов будут определены по шесть финалистов в каждой из дисциплин.

Лучшие фигуристы определяются на основе баллов, которые они получают за занятые на этапах местах.

  • 1-е место — 15 очков
  • 2-е место — 13 очков
  • 3-е место — 11 очков
  • 4-е место — 9 очков
  • 5-е место — 7 очков
  • 6-е место — 5 очков
  • 7-е место — 4 очка
  • 8-е место — 3 очка
  • 9-е место — 2 очка (только в одиночном катании)
  • 10-е место — 1 очко (только в одиночном катании)

В случае ничьей — если по очкам в финал проходит больше шести участников в дисциплине — применяются дополнительные тай-брейки. Большинство спорных ситуаций разрешается двумя первыми тай-брейками:

  • Наивысшее место, которое занял участник на этапах серии.
  • Сумма баллов, которую набрал участник на своих этапов.

Полный список тай-брейков можно найти в правилах серии.

Результаты | Юниоры | Серия Гран-при ISU по фигурному катанию 2022/2023

Результаты на 12 сентября 2022 года (по результатам трех этапов серии). Приводятся результаты только тех участников, которые набрали как минимум одно очко.

Юноши

Очки: 28

  • Николай Мемола (Италия) | Два этапа | Сумма баллов: 439.87 | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 15

  • Нозому Йосиока (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 219.68 | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава)
  • Сюнсюкэ Накамура (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 219.65 | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 13

  • Рио Наката (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 200.17 | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига)
  • Янгхен Чха (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 196.15 | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 11

  • Андреас Нордбэк (Швеция) | Один этап | Сумма баллов: 212.37 | Результаты: 3 место (🇨🇿 Острава)
  • Рахат Бралин (Казахстан) | Один этап | Сумма баллов: 199.38 | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига)
  • Рега Моримото (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 188.66 | Результаты: 3 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 9

  • Ноа Боденштейн (Швейцария) | Два этапа | Сумма баллов: 356.64 | Результаты: 4 место (🇫🇷 Куршевель), 11 место (🇱🇻 Рига)
  • Минкю Со (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 209.59 | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава)
  • Роберт Ямпольский (США) | Один этап | Сумма баллов: 196.67 | Результаты: 4 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 7

  • Макар Сунцев (Финляндия) | Два этапа | Сумма баллов: 336.33 | Результаты: 11 место (🇫🇷 Куршевель), 5 место (🇱🇻 Рига
  • Максим Жарков (США) | Один этап | Сумма баллов: 193.48 | Результаты: 5 место (🇨🇿 Острава)
  • Майкл Се (США) | Один этап | Сумма баллов: 180.95 | Результаты: 5 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 5

  • Кай Ковар (США) | Один этап | Сумма баллов: 191.65 | Результаты: 6 место (🇨🇿 Острава)
  • Цудои Суто (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 183.3 | Результаты: 6 место (🇱🇻 Рига)
  • Ян Воклен (Франция) | Один этап | Сумма баллов: 175.44 | Результаты: 6 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 4

  • Алекса Ракич (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 182.82 | Результаты: 7 место (🇨🇿 Острава)
  • Константин Супаташвили (Грузия) | Один этап | Сумма баллов: 176.09 | Результаты: 7 место (🇱🇻 Рига)
  • Адам Хагара (Словакия) | Один этап | Сумма баллов: 174.7 | Результаты: 7 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 3

  • Хару Какиути (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 178.01 | Результаты: 8 место (🇨🇿 Острава)
  • Каспер Йоханссон (Швеция) | Один этап | Сумма баллов: 175.05 | Результаты: 8 место (🇱🇻 Рига)
  • Люциус Казанецкий (США) | Один этап | Сумма баллов: 167.85 | Результаты: 8 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 2

  • Лукас Вацлавик (Словакия) | Один этап | Сумма баллов: 176.46 | Результаты: 9 место (🇨🇿 Острава)
  • Кирило Марсак (Украина) | Один этап | Сумма баллов: 174.1 | Результаты: 9 место (🇱🇻 Рига)
  • Жан Медар (Франция) | Один этап | Сумма баллов: 155.1 | Результаты: 9 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 1

  • Никита Коваленко (Израиль) | Один этап | Сумма баллов: 173.58 | Результаты: 10 место (🇱🇻 Рига)
  • Тунхэ Тиан (КНР) | Один этап | Сумма баллов: 166.56 | Результаты: 10 место (🇨🇿 Острава)
  • Дэвид Ли (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 154.74 | Результаты: 10 место (🇫🇷 Куршевель)

Девушки

Очки: 15

  • Мао Симада (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 212.65 | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава)
  • Хана Йосида (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 203.52 | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель)
  • Чжи А Син (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 194.68 | Результаты: 1 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 13

  • Минсол Квон (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 189.37 | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава)
  • Аюми Сибаяма (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 188.39 | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель)
  • Сохо Ли (США) | Один этап | Сумма баллов: 185.92 | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 11

  • Юджэ Ким (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 185.67 | Результаты: 3 место (🇫🇷 Куршевель)
  • Ами Накаи (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 185.62 | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига)
  • Икура Кусида (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 177.02 | Результаты: 3 место (🇨🇿 Острава)

Очки: 9

  • Инга Гургенидзе (Грузия) | Один этап | Сумма баллов: 180.28 | Результаты: 4 место (🇱🇻 Рига)
  • Миа Калин (США) | Один этап | Сумма баллов: 175.85 | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава)
  • Мария Элиисе Кальювере (Эстония) | Один этап | Сумма баллов: 169.32 | Результаты: 4 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 7

  • Хисуэ Хан (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 170.0 | Результаты: 5 место (🇨🇿 Острава)
  • Никола Фомченкова (Латвия) | Один этап | Сумма баллов: 169.07 | Результаты: 5 место (🇱🇻 Рига)
  • Клэр Сео (США) | Один этап | Сумма баллов: 168.34 | Результаты: 5 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 5

  • Кимми Репонд (Швейцария) | Один этап | Сумма баллов: 168.96 | Результаты: 6 место (🇱🇻 Рига)
  • Лорин Шильд (Франция) | Один этап | Сумма баллов: 165.82 | Результаты: 6 место (🇨🇿 Острава)
  • Лия Перейра (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 154.59 | Результаты: 6 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 4

  • Нелла Пелконен (Финлядния) | Два этапа | Сумма баллов: 294.92 | Результаты: 7 место (🇫🇷 Куршевель), 11 место (🇱🇻 Рига)
  • Чжи Хен Хван (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 166.61 | Результаты: 7 место (🇱🇻 Рига)
  • Сарина Юс (Швейцария) | Один этап | Сумма баллов: 157.35 | Результаты: 7 место (🇨🇿 Острава)

Очки: 3

  • Элис Лин-Грейси (США) | Один этап | Сумма баллов: 152.88 | Результаты: 8 место (🇨🇿 Острава)
  • Жюстин Миклет (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 150.77 | Результаты: 8 место (🇱🇻 Рига)
  • Элла Чен (Израиль) | Один этап | Сумма баллов: 150.07 | Результаты: 8 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 2

  • Натали Лангербаур (Эстония) | Один этап | Сумма баллов: 152.54 | Результаты: 9 место (🇨🇿 Острава)
  • Сиоджин Ян (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 146.86 | Результаты: 9 место (🇫🇷 Куршевель)
  • Ханна Херрера (США) | Один этап | Сумма баллов: 145.3 | Результаты: 9 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 1

  • Цзяин Чэн (КНР) | Один этап | Сумма баллов: 144.98 | Результаты: 10 место (🇨🇿 Острава)
  • Сара Эверхардт (США) | Один этап | Сумма баллов: 144.13 | Результаты: 10 место (🇫🇷 Куршевель)
  • Валентина Андрианова (Германия) | Один этап | Сумма баллов: 142.13 | Результаты: 10 место (🇱🇻 Рига)

Пары

Очки: 28

  • Кайла Смит — Энди Дэнг (США) | Два этапа | Сумма баллов: 277.95 | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 15

  • София Барам — Даниэль Тюменцев (США) | Один этап | Сумма баллов: 171.36 | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава)

Очки: 13

  • Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 124.73 | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 11

  • Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 139.72 | Результаты: 3 место (🇨🇿 Острава)
  • Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 113.4 | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 9

  • Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 129.84 | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава)
  • Анастасия Сазонова — Джамшид Ташмухамедов (Узбекистан) | Один этап | Сумма баллов: 100.06 | Результаты: 4 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 7

  • Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) | Один этап | Сумма баллов: 124.97 | Результаты: 5 место (🇨🇿 Острава)
  • Алия Акерман — Тобия Хармс (Германия) | Один этап | Сумма баллов: 95.82 | Результаты: 5 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 5

  • Барбора Кучьянова — Лукас Вочозка (Чехия) | Один этап | Сумма баллов: 107.03 | Результаты: 6 место (🇨🇿 Острава)
  • Каролина Шан Кампилло — Мигель Мартос (Испания) | Один этап | Сумма баллов: 92.03 | Результаты: 6 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 4

  • Соня Левенхерц — Роберт Левенхерц (Германия) | Один этап | Сумма баллов: 80.82 | Результаты: 7 место (🇨🇿 Острава)

Очки: 3

  • Люси Хэй — Кайл Маклеод (Великобритания) | Один этап | Сумма баллов: 78.19 | Результаты: 8 место (🇨🇿 Острава)

Танцы на льду

Очки: 20

  • Ванесса Фам — Джонатан Роджерс (США) | Два этапа | Сумма баллов: 291.5 | Результаты: 3 место (🇫🇷 Куршевель), 4 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 15

  • Катерина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) | Один этап | Сумма баллов: 176.26 | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава)
  • Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 161.96 | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель)
  • Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) | Один этап | Сумма баллов: 161.42 | Результаты: 1 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 13

  • Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) | Один этап | Сумма баллов: 159.55 | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава)
  • Сандрин Готье — Кентен Тирен (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 156.92 | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига)
  • Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) | Один этап | Сумма баллов: 147.66 | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 11

  • Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) | Один этап | Сумма баллов: 150.28 | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига)
  • Нао Кида — Масая Морита (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 149.66 | Результаты: 3 место (🇨🇿 Острава)

Очки: 9

  • Анна Симова — Кирилл Аксенов (Словакия) | Один этап | Сумма баллов: 148.25 | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава)
  • Эллиана Пил — Итан Пил (США) | Один этап | Сумма баллов: 134.5 | Результаты: 4 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 7

  • Дженна Хауэр — Бенджамин Старр (США) | Один этап | Сумма баллов: 147.44 | Результаты: 5 место (🇨🇿 Острава)
  • Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) | Один этап | Сумма баллов: 143.13 | Результаты: 5 место (🇱🇻 Рига)
  • Чайма Бен Хелифа — Эверест Чжу (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 131.67 | Результаты: 5 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 5

  • Луиза Борде — Томас Гипулу (Франция) | Один этап | Сумма баллов: 139.32 | Результаты: 6 место (🇨🇿 Острава)
  • Грейс Элизабет Вайник — Егор Баршак (Грузия) | Один этап | Сумма баллов: 135.65 | Результаты: 6 место (🇱🇻 Рига)
  • Лайла Вайллон — Александр Брандис (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 126.37 | Результаты: 6 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 4

  • Ирина Пидгайна — Артем Коваль (Украина) | Один этап | Сумма баллов: 137.71 | Результаты: 7 место (🇨🇿 Острава)
  • Джордин Льюис — Ноа Макмиллан (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 134.55 | Результаты: 7 место (🇱🇻 Рига)
  • Лу Кох — Иван Мельник (Франция) | Один этап | Сумма баллов: 120.41 | Результаты: 7 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 3

  • Элизабет Ткаченко — Алексей Киляков (Израиль) | Один этап | Сумма баллов: 137.64 | Результаты: 8 место (🇨🇿 Острава)
  • Эшли Слаттер — Атл Онгай-Перез (Великобритания) | Один этап | Сумма баллов: 129.42 | Результаты: 8 место (🇱🇻 Рига)
  • Милла О'Бриен — Лоран Видеркер (Швейцария) | Один этап | Сумма баллов: 117.69 | Результаты: 8 место (🇫🇷 Куршевель)

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