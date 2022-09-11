Результаты, рейтинг и финалисты. Юниоры | Серия Гран-при ISU по фигурному катанию 2022/2023

Olympics следит за серией Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров. Узнайте, кто лидирует в серии 2022/2023 года, а также правила начисления очков и полные результаты по итогам всех этапов серии.

ПО ТЕМЕ: Фигурное катание. Расписание юниорской серии Гран-при ISU — 2022

Как и обычно юниорская серия Гран-при стартует первой — в этом году первый этап состоялся в Куршевеле 24–27 августа, а последний пройдет в итальянской Эгне в октябре. Через неделю после завершающего юниорского этапа на лед выйдут взрослые фигуристы — первый этап взрослой серии Гран-при примет Норвуд (США) 21–23 октября. Финалисты обеих серий встретятся в Турине 8–11 декабря, на арене, которая принимала олимпийский турнир по фигурному катанию в 2006 году.

Юниорская серия Гран-при ISU — 2022. Расписание

Соревнования спортивных пар проходят только на 4 этапах из 7.

🇫🇷 1-й этап, 24–27 августа . Куршевель, Франция (без пар) | Результаты

. Куршевель, Франция (без пар) | Результаты 🇨🇿 2-й этап, 31 августа — 3 сентября . Острава, Чехия | Результаты

. Острава, Чехия | Результаты 🇱🇻 3-й этап, 7–10 сентября . Рига, Латвия | Результаты

. Рига, Латвия | Результаты 🇦🇲 4-й этап, 21–24 сентября . Ереван, Армения (без пар)

. Ереван, Армения (без пар) 🇵🇱 5-й этап, 28 сентября — 1 октября . Гданьск, Польша

. Гданьск, Польша 🇵🇱 6-й этап, 5–8 октября . Гданьск, Польша

. Гданьск, Польша 🇮🇹 7-й этап, 12–15 октября . Эгна, Италия (без пар)

. Эгна, Италия (без пар) 🇮🇹 Финал, 8–11 декабря. Турин, Италия

Как определяются финалисты юниорской серии Гран-при?

По итогам семи этапов будут определены по шесть финалистов в каждой из дисциплин.

Лучшие фигуристы определяются на основе баллов, которые они получают за занятые на этапах местах.

1-е место — 15 очков

2-е место — 13 очков

3-е место — 11 очков

4-е место — 9 очков

5-е место — 7 очков

6-е место — 5 очков

7-е место — 4 очка

8-е место — 3 очка

9-е место — 2 очка (только в одиночном катании)

(только в одиночном катании) 10-е место — 1 очко (только в одиночном катании)

В случае ничьей — если по очкам в финал проходит больше шести участников в дисциплине — применяются дополнительные тай-брейки. Большинство спорных ситуаций разрешается двумя первыми тай-брейками:

Наивысшее место, которое занял участник на этапах серии.

Сумма баллов, которую набрал участник на своих этапов.

Полный список тай-брейков можно найти в правилах серии.

Результаты | Юниоры | Серия Гран-при ISU по фигурному катанию 2022/2023

Результаты на 12 сентября 2022 года (по результатам трех этапов серии). Приводятся результаты только тех участников, которые набрали как минимум одно очко.

Юноши

Очки: 28

Николай Мемола (Италия) | Два этапа | Сумма баллов: 439.87 | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 15

Нозому Йосиока (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 219.68 | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 219.68 | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава) Сюнсюкэ Накамура (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 219.65 | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 13

Рио Наката (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 200.17 | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 200.17 | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига) Янгхен Чха (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 196.15 | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 11

Андреас Нордбэк (Швеция) | Один этап | Сумма баллов: 212.37 | Результаты: 3 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 212.37 | Результаты: 3 место (🇨🇿 Острава) Рахат Бралин (Казахстан) | Один этап | Сумма баллов: 199.38 | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 199.38 | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига) Рега Моримото (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 188.66 | Результаты: 3 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 9

Ноа Боденштейн (Швейцария) | Два этапа | Сумма баллов: 356.64 | Результаты: 4 место (🇫🇷 Куршевель), 11 место (🇱🇻 Рига)

| Два этапа | Сумма баллов: 356.64 | Результаты: 4 место (🇫🇷 Куршевель), 11 место (🇱🇻 Рига) Минкю Со (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 209.59 | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 209.59 | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава) Роберт Ямпольский (США) | Один этап | Сумма баллов: 196.67 | Результаты: 4 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 7

Макар Сунцев (Финляндия) | Два этапа | Сумма баллов: 336.33 | Результаты: 11 место (🇫🇷 Куршевель), 5 место (🇱🇻 Рига

| Два этапа | Сумма баллов: 336.33 | Результаты: 11 место (🇫🇷 Куршевель), 5 место (🇱🇻 Рига Максим Жарков (США) | Один этап | Сумма баллов: 193.48 | Результаты: 5 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 193.48 | Результаты: 5 место (🇨🇿 Острава) Майкл Се (США) | Один этап | Сумма баллов: 180.95 | Результаты: 5 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 5

Кай Ковар (США) | Один этап | Сумма баллов: 191.65 | Результаты: 6 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 191.65 | Результаты: 6 место (🇨🇿 Острава) Цудои Суто (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 183.3 | Результаты: 6 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 183.3 | Результаты: 6 место (🇱🇻 Рига) Ян Воклен (Франция) | Один этап | Сумма баллов: 175.44 | Результаты: 6 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 4

Алекса Ракич (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 182.82 | Результаты: 7 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 182.82 | Результаты: 7 место (🇨🇿 Острава) Константин Супаташвили (Грузия) | Один этап | Сумма баллов: 176.09 | Результаты: 7 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 176.09 | Результаты: 7 место (🇱🇻 Рига) Адам Хагара (Словакия) | Один этап | Сумма баллов: 174.7 | Результаты: 7 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 3

Хару Какиути (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 178.01 | Результаты: 8 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 178.01 | Результаты: 8 место (🇨🇿 Острава) Каспер Йоханссон (Швеция) | Один этап | Сумма баллов: 175.05 | Результаты: 8 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 175.05 | Результаты: 8 место (🇱🇻 Рига) Люциус Казанецкий (США) | Один этап | Сумма баллов: 167.85 | Результаты: 8 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 2

Лукас Вацлавик (Словакия) | Один этап | Сумма баллов: 176.46 | Результаты: 9 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 176.46 | Результаты: 9 место (🇨🇿 Острава) Кирило Марсак (Украина) | Один этап | Сумма баллов: 174.1 | Результаты: 9 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 174.1 | Результаты: 9 место (🇱🇻 Рига) Жан Медар (Франция) | Один этап | Сумма баллов: 155.1 | Результаты: 9 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 1

Никита Коваленко (Израиль) | Один этап | Сумма баллов: 173.58 | Результаты: 10 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 173.58 | Результаты: 10 место (🇱🇻 Рига) Тунхэ Тиан (КНР) | Один этап | Сумма баллов: 166.56 | Результаты: 10 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 166.56 | Результаты: 10 место (🇨🇿 Острава) Дэвид Ли (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 154.74 | Результаты: 10 место (🇫🇷 Куршевель)

Девушки

Очки: 15

Мао Симада (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 212.65 | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 212.65 | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава) Хана Йосида (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 203.52 | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель)

| Один этап | Сумма баллов: 203.52 | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель) Чжи А Син (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 194.68 | Результаты: 1 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 13

Минсол Квон (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 189.37 | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 189.37 | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава) Аюми Сибаяма (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 188.39 | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель)

| Один этап | Сумма баллов: 188.39 | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель) Сохо Ли (США) | Один этап | Сумма баллов: 185.92 | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 11

Юджэ Ким (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 185.67 | Результаты: 3 место (🇫🇷 Куршевель)

| Один этап | Сумма баллов: 185.67 | Результаты: 3 место (🇫🇷 Куршевель) Ами Накаи (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 185.62 | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 185.62 | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига) Икура Кусида (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 177.02 | Результаты: 3 место (🇨🇿 Острава)

Очки: 9

Инга Гургенидзе (Грузия) | Один этап | Сумма баллов: 180.28 | Результаты: 4 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 180.28 | Результаты: 4 место (🇱🇻 Рига) Миа Калин (США) | Один этап | Сумма баллов: 175.85 | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 175.85 | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава) Мария Элиисе Кальювере (Эстония) | Один этап | Сумма баллов: 169.32 | Результаты: 4 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 7

Хисуэ Хан (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 170.0 | Результаты: 5 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 170.0 | Результаты: 5 место (🇨🇿 Острава) Никола Фомченкова (Латвия) | Один этап | Сумма баллов: 169.07 | Результаты: 5 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 169.07 | Результаты: 5 место (🇱🇻 Рига) Клэр Сео (США) | Один этап | Сумма баллов: 168.34 | Результаты: 5 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 5

Кимми Репонд (Швейцария) | Один этап | Сумма баллов: 168.96 | Результаты: 6 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 168.96 | Результаты: 6 место (🇱🇻 Рига) Лорин Шильд (Франция) | Один этап | Сумма баллов: 165.82 | Результаты: 6 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 165.82 | Результаты: 6 место (🇨🇿 Острава) Лия Перейра (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 154.59 | Результаты: 6 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 4

Нелла Пелконен (Финлядния) | Два этапа | Сумма баллов: 294.92 | Результаты: 7 место (🇫🇷 Куршевель), 11 место (🇱🇻 Рига)

| Два этапа | Сумма баллов: 294.92 | Результаты: 7 место (🇫🇷 Куршевель), 11 место (🇱🇻 Рига) Чжи Хен Хван (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 166.61 | Результаты: 7 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 166.61 | Результаты: 7 место (🇱🇻 Рига) Сарина Юс (Швейцария) | Один этап | Сумма баллов: 157.35 | Результаты: 7 место (🇨🇿 Острава)

Очки: 3

Элис Лин-Грейси (США) | Один этап | Сумма баллов: 152.88 | Результаты: 8 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 152.88 | Результаты: 8 место (🇨🇿 Острава) Жюстин Миклет (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 150.77 | Результаты: 8 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 150.77 | Результаты: 8 место (🇱🇻 Рига) Элла Чен (Израиль) | Один этап | Сумма баллов: 150.07 | Результаты: 8 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 2

Натали Лангербаур (Эстония) | Один этап | Сумма баллов: 152.54 | Результаты: 9 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 152.54 | Результаты: 9 место (🇨🇿 Острава) Сиоджин Ян (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 146.86 | Результаты: 9 место (🇫🇷 Куршевель)

| Один этап | Сумма баллов: 146.86 | Результаты: 9 место (🇫🇷 Куршевель) Ханна Херрера (США) | Один этап | Сумма баллов: 145.3 | Результаты: 9 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 1

Цзяин Чэн (КНР) | Один этап | Сумма баллов: 144.98 | Результаты: 10 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 144.98 | Результаты: 10 место (🇨🇿 Острава) Сара Эверхардт (США) | Один этап | Сумма баллов: 144.13 | Результаты: 10 место (🇫🇷 Куршевель)

| Один этап | Сумма баллов: 144.13 | Результаты: 10 место (🇫🇷 Куршевель) Валентина Андрианова (Германия) | Один этап | Сумма баллов: 142.13 | Результаты: 10 место (🇱🇻 Рига)

Пары

Очки: 28

Кайла Смит — Энди Дэнг (США) | Два этапа | Сумма баллов: 277.95 | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 15

София Барам — Даниэль Тюменцев (США) | Один этап | Сумма баллов: 171.36 | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава)

Очки: 13

Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 124.73 | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 11

Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 139.72 | Результаты: 3 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 139.72 | Результаты: 3 место (🇨🇿 Острава) Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 113.4 | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 9

Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 129.84 | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 129.84 | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава) Анастасия Сазонова — Джамшид Ташмухамедов (Узбекистан) | Один этап | Сумма баллов: 100.06 | Результаты: 4 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 7

Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) | Один этап | Сумма баллов: 124.97 | Результаты: 5 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 124.97 | Результаты: 5 место (🇨🇿 Острава) Алия Акерман — Тобия Хармс (Германия) | Один этап | Сумма баллов: 95.82 | Результаты: 5 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 5

Барбора Кучьянова — Лукас Вочозка (Чехия) | Один этап | Сумма баллов: 107.03 | Результаты: 6 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 107.03 | Результаты: 6 место (🇨🇿 Острава) Каролина Шан Кампилло — Мигель Мартос (Испания) | Один этап | Сумма баллов: 92.03 | Результаты: 6 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 4

Соня Левенхерц — Роберт Левенхерц (Германия) | Один этап | Сумма баллов: 80.82 | Результаты: 7 место (🇨🇿 Острава)

Очки: 3

Люси Хэй — Кайл Маклеод (Великобритания) | Один этап | Сумма баллов: 78.19 | Результаты: 8 место (🇨🇿 Острава)

Танцы на льду

Очки: 20

Ванесса Фам — Джонатан Роджерс (США) | Два этапа | Сумма баллов: 291.5 | Результаты: 3 место (🇫🇷 Куршевель), 4 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 15

Катерина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) | Один этап | Сумма баллов: 176.26 | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 176.26 | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава) Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 161.96 | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель)

| Один этап | Сумма баллов: 161.96 | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель) Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) | Один этап | Сумма баллов: 161.42 | Результаты: 1 место (🇱🇻 Рига)

Очки: 13

Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) | Один этап | Сумма баллов: 159.55 | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 159.55 | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава) Сандрин Готье — Кентен Тирен (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 156.92 | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 156.92 | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига) Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) | Один этап | Сумма баллов: 147.66 | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 11

Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) | Один этап | Сумма баллов: 150.28 | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 150.28 | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига) Нао Кида — Масая Морита (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 149.66 | Результаты: 3 место (🇨🇿 Острава)

Очки: 9

Анна Симова — Кирилл Аксенов (Словакия) | Один этап | Сумма баллов: 148.25 | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 148.25 | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава) Эллиана Пил — Итан Пил (США) | Один этап | Сумма баллов: 134.5 | Результаты: 4 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 7

Дженна Хауэр — Бенджамин Старр (США) | Один этап | Сумма баллов: 147.44 | Результаты: 5 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 147.44 | Результаты: 5 место (🇨🇿 Острава) Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) | Один этап | Сумма баллов: 143.13 | Результаты: 5 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 143.13 | Результаты: 5 место (🇱🇻 Рига) Чайма Бен Хелифа — Эверест Чжу (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 131.67 | Результаты: 5 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 5

Луиза Борде — Томас Гипулу (Франция) | Один этап | Сумма баллов: 139.32 | Результаты: 6 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 139.32 | Результаты: 6 место (🇨🇿 Острава) Грейс Элизабет Вайник — Егор Баршак (Грузия) | Один этап | Сумма баллов: 135.65 | Результаты: 6 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 135.65 | Результаты: 6 место (🇱🇻 Рига) Лайла Вайллон — Александр Брандис (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 126.37 | Результаты: 6 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 4

Ирина Пидгайна — Артем Коваль (Украина) | Один этап | Сумма баллов: 137.71 | Результаты: 7 место (🇨🇿 Острава)

| Один этап | Сумма баллов: 137.71 | Результаты: 7 место (🇨🇿 Острава) Джордин Льюис — Ноа Макмиллан (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 134.55 | Результаты: 7 место (🇱🇻 Рига)

| Один этап | Сумма баллов: 134.55 | Результаты: 7 место (🇱🇻 Рига) Лу Кох — Иван Мельник (Франция) | Один этап | Сумма баллов: 120.41 | Результаты: 7 место (🇫🇷 Куршевель)

Очки: 3