Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Польше — 2022: результаты и видео

Результаты и видео прокатов четвертого этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона 2022/2023, 29 сентября — 2 октября

Автор: Тамара Романова
Фигурное катание
Фото © 2021 Getty Images

29 сентября — 2 октября в Гданьске прошел Кубок Солидарности — этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров.

Листайте ниже, чтобы найти результаты во всех дисциплинах, а также полные видео прокатов.

Лучшим среди юношей стал представитель США Лукас Бруссард с суммой 209.39 балла. Лукас занял 5 место в короткой программе и 2 в произвольной, но на фоне нестабильности остальных участников этого хватило для победы. Мао Симада одержала уже вторую победу на этапах Гран-при этого сезона и гарантировала себе место в финале. В произвольной программе японка исполнила тройной аксель и четверной тулуп с недокрутом. Итоговая сумма тезки легендарной Мао Асады217.68 балла. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур, представляющие Австралию, выиграли оба сегмента соревнований среди спортивных пар и заняли первое место с суммой 166.56 балла. В танцах на льду лучшими стали канадцы Надя Башинска — Петр Бомонт с суммой 170.34 балла.

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Итоговые результаты | Юноши

  1. 🥇 Лукас Бруссард (США) — 209.39 (15 баллов)
  2. 🥈 Юдун Чен (КНР) — 201.84 (13 баллов)
  3. 🥉 Раффаэль Франческо Зик (Италия) — 200.73 (11 баллов)
  4. Янгхен Чха (Южная Корея) — 199.18 (9 баллов)
  5. Нозому Йосиока (Япония) — 194.63 (7 баллов)
  6. Франсуа Пито (Франция) — 194.28 (5 баллов)
  7. Майкл Се (США) — 193.48 (4 балла)
  8. Наоки Росси (Швейцария) — 187.85 (3 балла)
  9. Джозеф Клейн (США) — 187.5 (2 балла)
  10. Алек Гинзбур (Канада) — 184 (1 балл)

Подробные результаты соревнований юнош для 28 участников — здесь.

Результаты | Юноши, произвольная программа

  1. Юдун Чен (КНР) — 148.08
  2. Лукас Бруссард (США) — 140.27
  3. Янгхен Чха (Южная Корея) — 133.46
  4. Майкл Се (США) — 131.97
  5. Раффаэль Франческо Зик (Италия) — 130.71
  6. Нозому Йосиока (Япония) — 124.66
  7. Франсуа Пито (Франция) — 122.06
  8. Наоки Росси (Швейцария) — 121.35
  9. Алек Гинзбур (Канада) — 119.25
  10. Рега Моримото (Япония) — 118.49

Подробные результаты произвольной программы юнош для 28 участников — здесь.

Результаты | Юноши, короткая программа

  1. Франсуа Пито (Франция) — 72.22
  2. Джозеф Клейн (США) — 70.13
  3. Раффаэль Франческо Зик (Италия) — 70.02
  4. Нозому Йосиока (Япония) — 69.97
  5. Лукас Бруссард (США) — 69.12
  6. Наоки Росси (Швейцария) — 66.5
  7. Янгхен Чха (Южная Корея) — 65.72
  8. Алек Гинзбур (Канада) — 64.75
  9. Рега Моримото (Япония) — 63.53
  10. Майкл Се (США) — 61.51

Подробные результаты короткой программы юнош для 28 участников — здесь.

Итоговые результаты | Девушки

  1. 🥇 Мао Симада (Япония) — 217.68 (15 баллов)
  2. 🥈 Моне Тиба (Япония) — 205.82 (13 баллов)
  3. 🥉 Ким Чхэ-Ен (Южная Корея) — 195.46 (11 баллов)
  4. Кимми Репонд (Швейцария) — 180.45 (9 баллов)
  5. Ань Сянъи (КНР) — 179.31 (7 баллов)
  6. Лорин Шильд (Франция) — 179 (5 баллов)
  7. Иида Кархунен (Финляндия) — 173.75 (4 балла)
  8. Клэр Сео (США) — 170.33 (3 балла)
  9. Джозефин Ли (США) — 169.01 (2 балла)
  10. Кара Юн (Канада) — 166.88 (1 балл)

Подробные результаты соревнований девушек для 49 участниц — здесь.

Результаты | Девушки, произвольная программа

  1. Мао Симада (Япония) — 148.87
  2. Моне Тиба (Япония) — 135.66
  3. Ким Чхэ-Ен (Южная Корея) — 127.85
  4. Кимми Репонд (Швейцария) — 121.06
  5. Лорин Шильд (Франция) — 118.85
  6. Иида Кархунен (Финляндия) — 116.22
  7. Джозефин Ли (США) — 115.14
  8. Ань Сянъи (КНР) — 113.91
  9. Клэр Сео (США) — 113.1
  10. Кара Юн (Канада) — 109.8

Подробные результаты произвольной программы девушек для 49 участниц — здесь.

Результаты | Девушки, короткая программа

  1. Моне Тиба (Япония) — 70.16
  2. Мао Симада (Япония) — 68.81
  3. Ким Чхэ-Ен (Южная Корея) — 67.61
  4. Ань Сянъи (КНР) — 65.4
  5. Лорин Шильд (Франция) — 60.15
  6. Минчэ Ким (Южная Корея) — 59.47
  7. Кимми Репонд (Швейцария) — 59.39
  8. Хисуэ Хан (Южная Корея) — 59.17
  9. Иида Кархунен (Финляндия) — 57.53
  10. Клэр Сео (США) — 57.23

Подробные результаты короткой программы девушек для 49 участниц — здесь.

Итоговые результаты | Пары

  1. 🥇 Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 166.56 (15 баллов)
  2. 🥈 Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 143.48 (13 баллов)
  3. 🥉 Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) — 140.35 (11 баллов)
  4. Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 140.03 (9 баллов)
  5. Иси Ян — Шуньян Дэн (КНР) — 125.97 (7 баллов)
  6. Барбора Кучьянова — Лукас Вочозка (Чехия) — 120.09 (5 баллов)
  7. Каталин Янне Салацки — Лукас Резелер (Германия) — 99.42 (4 балла)
  8. Луиза Эрхард — Маттис Пеллегри (Франция) — 99.36 (3 балла)

Подробные результаты соревнований пар для 10 дуэтов — здесь.

Результаты | Пары, произвольная программа

  1. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 108.53
  2. Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) — 92.41
  3. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 88.25
  4. Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 83.09
  5. Иси Ян — Шуньян Дэн (КНР) — 82.04
  6. Барбора Кучьянова — Лукас Вочозка (Чехия) — 74.86
  7. Каталин Янне Салацки — Лукас Резелер (Германия) — 62.76
  8. Луиза Эрхард — Маттис Пеллегри (Франция) — 61.89

Подробные результаты произвольной программы пар для 10 дуэтов — здесь.

Результаты | Пары, короткая программа

  1. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 58.03
  2. Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 56.94
  3. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 55.23
  4. Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) — 47.94
  5. Барбора Кучьянова — Лукас Вочозка (Чехия) — 45.23
  6. Иси Ян — Шуньян Дэн (КНР) — 43.93
  7. Луиза Эрхард — Маттис Пеллегри (Франция) — 37.47
  8. Каталин Янне Салацки — Лукас Резелер (Германия) — 36.66

Подробные результаты короткой программы пар для 10 дуэтов — здесь.

Итоговые результаты | Танцы на льду

  1. 🥇 Надя Башинска — Питер Бомон (Канада) — 170.34 (15 баллов)
  2. 🥈 Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 158.85 (13 баллов)
  3. 🥉 Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) — 157.11 (11 баллов)
  4. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) — 150.95 (9 баллов)
  5. Елена Кархарт — Владимир Горовой (США) — 145.46 (7 баллов)
  6. Хейли Ю — Брендан Гианг (Канада) — 145.35 (5 баллов)
  7. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) — 137.28 (4 балла)
  8. Нао Кида — Масая Морита (Япония) — 135.52 (3 балла)

Подробные результаты соревнований в танцах на льду для 24 дуэтов — здесь.

Результаты | Танцы на льду, произвольный танец

  1. Надя Башинска — Питер Бомон (Канада) — 102.99
  2. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 94.68
  3. Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) — 91.88
  4. Хейли Ю — Брендан Гианг (Канада) — 87.95
  5. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) — 87.78
  6. Елена Кархарт — Владимир Горовой (США) — 85.15
  7. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) — 82.65
  8. Милла О'Бриен — Лоран Видеркер (Швейцария) — 81.16

Подробные результаты произвольного танца для 24 дуэтов — здесь.

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец

  1. Надя Башинска — Питер Бомон (Канада) — 67.35
  2. Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) — 65.23
  3. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 64.17
  4. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) — 63.17
  5. Елена Кархарт — Владимир Горовой (США) — 60.31
  6. Хейли Ю — Брендан Гианг (Канада) — 57.4
  7. Нао Кида — Масая Морита (Япония) — 56.96
  8. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) — 54.63

Подробные результаты ритм-танца для 24 дуэтов — здесь.

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