Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Польше — 2022: результаты и видео

29 сентября — 2 октября в Гданьске прошел Кубок Солидарности — этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров.

Листайте ниже, чтобы найти результаты во всех дисциплинах, а также полные видео прокатов.

Лучшим среди юношей стал представитель США Лукас Бруссард с суммой 209.39 балла. Лукас занял 5 место в короткой программе и 2 в произвольной, но на фоне нестабильности остальных участников этого хватило для победы. Мао Симада одержала уже вторую победу на этапах Гран-при этого сезона и гарантировала себе место в финале. В произвольной программе японка исполнила тройной аксель и четверной тулуп с недокрутом. Итоговая сумма тезки легендарной Мао Асады — 217.68 балла. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур, представляющие Австралию, выиграли оба сегмента соревнований среди спортивных пар и заняли первое место с суммой 166.56 балла. В танцах на льду лучшими стали канадцы Надя Башинска — Петр Бомонт с суммой 170.34 балла.

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Итоговые результаты | Юноши

🥇 Лукас Бруссард (США) — 209.39 (15 баллов) 🥈 Юдун Чен (КНР) — 201.84 (13 баллов) 🥉 Раффаэль Франческо Зик (Италия) — 200.73 (11 баллов) Янгхен Чха (Южная Корея) — 199.18 (9 баллов) Нозому Йосиока (Япония) — 194.63 (7 баллов) Франсуа Пито (Франция) — 194.28 (5 баллов) Майкл Се (США) — 193.48 (4 балла) Наоки Росси (Швейцария) — 187.85 (3 балла) Джозеф Клейн (США) — 187.5 (2 балла) Алек Гинзбур (Канада) — 184 (1 балл)

Подробные результаты соревнований юнош для 28 участников — здесь.

Результаты | Юноши, произвольная программа

Юдун Чен (КНР) — 148.08 Лукас Бруссард (США) — 140.27 Янгхен Чха (Южная Корея) — 133.46 Майкл Се (США) — 131.97 Раффаэль Франческо Зик (Италия) — 130.71 Нозому Йосиока (Япония) — 124.66 Франсуа Пито (Франция) — 122.06 Наоки Росси (Швейцария) — 121.35 Алек Гинзбур (Канада) — 119.25 Рега Моримото (Япония) — 118.49

Подробные результаты произвольной программы юнош для 28 участников — здесь.

Результаты | Юноши, короткая программа

Франсуа Пито (Франция) — 72.22 Джозеф Клейн (США) — 70.13 Раффаэль Франческо Зик (Италия) — 70.02 Нозому Йосиока (Япония) — 69.97 Лукас Бруссард (США) — 69.12 Наоки Росси (Швейцария) — 66.5 Янгхен Чха (Южная Корея) — 65.72 Алек Гинзбур (Канада) — 64.75 Рега Моримото (Япония) — 63.53 Майкл Се (США) — 61.51

Подробные результаты короткой программы юнош для 28 участников — здесь.

Итоговые результаты | Девушки

🥇 Мао Симада (Япония) — 217.68 (15 баллов) 🥈 Моне Тиба (Япония) — 205.82 (13 баллов) 🥉 Ким Чхэ-Ен (Южная Корея) — 195.46 (11 баллов) Кимми Репонд (Швейцария) — 180.45 (9 баллов) Ань Сянъи (КНР) — 179.31 (7 баллов) Лорин Шильд (Франция) — 179 (5 баллов) Иида Кархунен (Финляндия) — 173.75 (4 балла) Клэр Сео (США) — 170.33 (3 балла) Джозефин Ли (США) — 169.01 (2 балла) Кара Юн (Канада) — 166.88 (1 балл)

Подробные результаты соревнований девушек для 49 участниц — здесь.

Результаты | Девушки, произвольная программа

Мао Симада (Япония) — 148.87 Моне Тиба (Япония) — 135.66 Ким Чхэ-Ен (Южная Корея) — 127.85 Кимми Репонд (Швейцария) — 121.06 Лорин Шильд (Франция) — 118.85 Иида Кархунен (Финляндия) — 116.22 Джозефин Ли (США) — 115.14 Ань Сянъи (КНР) — 113.91 Клэр Сео (США) — 113.1 Кара Юн (Канада) — 109.8

Подробные результаты произвольной программы девушек для 49 участниц — здесь.

Результаты | Девушки, короткая программа

Моне Тиба (Япония) — 70.16 Мао Симада (Япония) — 68.81 Ким Чхэ-Ен (Южная Корея) — 67.61 Ань Сянъи (КНР) — 65.4 Лорин Шильд (Франция) — 60.15 Минчэ Ким (Южная Корея) — 59.47 Кимми Репонд (Швейцария) — 59.39 Хисуэ Хан (Южная Корея) — 59.17 Иида Кархунен (Финляндия) — 57.53 Клэр Сео (США) — 57.23

Подробные результаты короткой программы девушек для 49 участниц — здесь.

Итоговые результаты | Пары

🥇 Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 166.56 (15 баллов) 🥈 Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 143.48 (13 баллов) 🥉 Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) — 140.35 (11 баллов) Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 140.03 (9 баллов) Иси Ян — Шуньян Дэн (КНР) — 125.97 (7 баллов) Барбора Кучьянова — Лукас Вочозка (Чехия) — 120.09 (5 баллов) Каталин Янне Салацки — Лукас Резелер (Германия) — 99.42 (4 балла) Луиза Эрхард — Маттис Пеллегри (Франция) — 99.36 (3 балла)

Подробные результаты соревнований пар для 10 дуэтов — здесь.

Результаты | Пары, произвольная программа

Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 108.53 Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) — 92.41 Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 88.25 Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 83.09 Иси Ян — Шуньян Дэн (КНР) — 82.04 Барбора Кучьянова — Лукас Вочозка (Чехия) — 74.86 Каталин Янне Салацки — Лукас Резелер (Германия) — 62.76 Луиза Эрхард — Маттис Пеллегри (Франция) — 61.89

Подробные результаты произвольной программы пар для 10 дуэтов — здесь.

Результаты | Пары, короткая программа

Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 58.03 Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 56.94 Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 55.23 Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) — 47.94 Барбора Кучьянова — Лукас Вочозка (Чехия) — 45.23 Иси Ян — Шуньян Дэн (КНР) — 43.93 Луиза Эрхард — Маттис Пеллегри (Франция) — 37.47 Каталин Янне Салацки — Лукас Резелер (Германия) — 36.66

Подробные результаты короткой программы пар для 10 дуэтов — здесь.

Итоговые результаты | Танцы на льду

🥇 Надя Башинска — Питер Бомон (Канада) — 170.34 (15 баллов) 🥈 Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 158.85 (13 баллов) 🥉 Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) — 157.11 (11 баллов) Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) — 150.95 (9 баллов) Елена Кархарт — Владимир Горовой (США) — 145.46 (7 баллов) Хейли Ю — Брендан Гианг (Канада) — 145.35 (5 баллов) Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) — 137.28 (4 балла) Нао Кида — Масая Морита (Япония) — 135.52 (3 балла)

Подробные результаты соревнований в танцах на льду для 24 дуэтов — здесь.

Результаты | Танцы на льду, произвольный танец

Надя Башинска — Питер Бомон (Канада) — 102.99 Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 94.68 Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) — 91.88 Хейли Ю — Брендан Гианг (Канада) — 87.95 Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) — 87.78 Елена Кархарт — Владимир Горовой (США) — 85.15 Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) — 82.65 Милла О'Бриен — Лоран Видеркер (Швейцария) — 81.16

Подробные результаты произвольного танца для 24 дуэтов — здесь.

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец

Надя Башинска — Питер Бомон (Канада) — 67.35 Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) — 65.23 Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 64.17 Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) — 63.17 Елена Кархарт — Владимир Горовой (США) — 60.31 Хейли Ю — Брендан Гианг (Канада) — 57.4 Нао Кида — Масая Морита (Япония) — 56.96 Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) — 54.63

Подробные результаты ритм-танца для 24 дуэтов — здесь.