Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Польше — 2022: результаты и видео

29 сентября — 2 октября в Гданьске прошел Кубок Солидарности — этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров.
Листайте ниже, чтобы найти результаты во всех дисциплинах, а также полные видео прокатов.
Лучшим среди юношей стал представитель США Лукас Бруссард с суммой 209.39 балла. Лукас занял 5 место в короткой программе и 2 в произвольной, но на фоне нестабильности остальных участников этого хватило для победы. Мао Симада одержала уже вторую победу на этапах Гран-при этого сезона и гарантировала себе место в финале. В произвольной программе японка исполнила тройной аксель и четверной тулуп с недокрутом. Итоговая сумма тезки легендарной Мао Асады — 217.68 балла. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур, представляющие Австралию, выиграли оба сегмента соревнований среди спортивных пар и заняли первое место с суммой 166.56 балла. В танцах на льду лучшими стали канадцы Надя Башинска — Петр Бомонт с суммой 170.34 балла.
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Итоговые результаты | Юноши
- 🥇 Лукас Бруссард (США) — 209.39 (15 баллов)
- 🥈 Юдун Чен (КНР) — 201.84 (13 баллов)
- 🥉 Раффаэль Франческо Зик (Италия) — 200.73 (11 баллов)
- Янгхен Чха (Южная Корея) — 199.18 (9 баллов)
- Нозому Йосиока (Япония) — 194.63 (7 баллов)
- Франсуа Пито (Франция) — 194.28 (5 баллов)
- Майкл Се (США) — 193.48 (4 балла)
- Наоки Росси (Швейцария) — 187.85 (3 балла)
- Джозеф Клейн (США) — 187.5 (2 балла)
- Алек Гинзбур (Канада) — 184 (1 балл)
Подробные результаты соревнований юнош для 28 участников — здесь.
Результаты | Юноши, произвольная программа
- Юдун Чен (КНР) — 148.08
- Лукас Бруссард (США) — 140.27
- Янгхен Чха (Южная Корея) — 133.46
- Майкл Се (США) — 131.97
- Раффаэль Франческо Зик (Италия) — 130.71
- Нозому Йосиока (Япония) — 124.66
- Франсуа Пито (Франция) — 122.06
- Наоки Росси (Швейцария) — 121.35
- Алек Гинзбур (Канада) — 119.25
- Рега Моримото (Япония) — 118.49
Подробные результаты произвольной программы юнош для 28 участников — здесь.
Результаты | Юноши, короткая программа
- Франсуа Пито (Франция) — 72.22
- Джозеф Клейн (США) — 70.13
- Раффаэль Франческо Зик (Италия) — 70.02
- Нозому Йосиока (Япония) — 69.97
- Лукас Бруссард (США) — 69.12
- Наоки Росси (Швейцария) — 66.5
- Янгхен Чха (Южная Корея) — 65.72
- Алек Гинзбур (Канада) — 64.75
- Рега Моримото (Япония) — 63.53
- Майкл Се (США) — 61.51
Подробные результаты короткой программы юнош для 28 участников — здесь.
Итоговые результаты | Девушки
- 🥇 Мао Симада (Япония) — 217.68 (15 баллов)
- 🥈 Моне Тиба (Япония) — 205.82 (13 баллов)
- 🥉 Ким Чхэ-Ен (Южная Корея) — 195.46 (11 баллов)
- Кимми Репонд (Швейцария) — 180.45 (9 баллов)
- Ань Сянъи (КНР) — 179.31 (7 баллов)
- Лорин Шильд (Франция) — 179 (5 баллов)
- Иида Кархунен (Финляндия) — 173.75 (4 балла)
- Клэр Сео (США) — 170.33 (3 балла)
- Джозефин Ли (США) — 169.01 (2 балла)
- Кара Юн (Канада) — 166.88 (1 балл)
Подробные результаты соревнований девушек для 49 участниц — здесь.
Результаты | Девушки, произвольная программа
- Мао Симада (Япония) — 148.87
- Моне Тиба (Япония) — 135.66
- Ким Чхэ-Ен (Южная Корея) — 127.85
- Кимми Репонд (Швейцария) — 121.06
- Лорин Шильд (Франция) — 118.85
- Иида Кархунен (Финляндия) — 116.22
- Джозефин Ли (США) — 115.14
- Ань Сянъи (КНР) — 113.91
- Клэр Сео (США) — 113.1
- Кара Юн (Канада) — 109.8
Подробные результаты произвольной программы девушек для 49 участниц — здесь.
Результаты | Девушки, короткая программа
- Моне Тиба (Япония) — 70.16
- Мао Симада (Япония) — 68.81
- Ким Чхэ-Ен (Южная Корея) — 67.61
- Ань Сянъи (КНР) — 65.4
- Лорин Шильд (Франция) — 60.15
- Минчэ Ким (Южная Корея) — 59.47
- Кимми Репонд (Швейцария) — 59.39
- Хисуэ Хан (Южная Корея) — 59.17
- Иида Кархунен (Финляндия) — 57.53
- Клэр Сео (США) — 57.23
Подробные результаты короткой программы девушек для 49 участниц — здесь.
Итоговые результаты | Пары
- 🥇 Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 166.56 (15 баллов)
- 🥈 Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 143.48 (13 баллов)
- 🥉 Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) — 140.35 (11 баллов)
- Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 140.03 (9 баллов)
- Иси Ян — Шуньян Дэн (КНР) — 125.97 (7 баллов)
- Барбора Кучьянова — Лукас Вочозка (Чехия) — 120.09 (5 баллов)
- Каталин Янне Салацки — Лукас Резелер (Германия) — 99.42 (4 балла)
- Луиза Эрхард — Маттис Пеллегри (Франция) — 99.36 (3 балла)
Подробные результаты соревнований пар для 10 дуэтов — здесь.
Результаты | Пары, произвольная программа
- Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 108.53
- Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) — 92.41
- Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 88.25
- Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 83.09
- Иси Ян — Шуньян Дэн (КНР) — 82.04
- Барбора Кучьянова — Лукас Вочозка (Чехия) — 74.86
- Каталин Янне Салацки — Лукас Резелер (Германия) — 62.76
- Луиза Эрхард — Маттис Пеллегри (Франция) — 61.89
Подробные результаты произвольной программы пар для 10 дуэтов — здесь.
Результаты | Пары, короткая программа
- Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 58.03
- Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 56.94
- Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 55.23
- Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) — 47.94
- Барбора Кучьянова — Лукас Вочозка (Чехия) — 45.23
- Иси Ян — Шуньян Дэн (КНР) — 43.93
- Луиза Эрхард — Маттис Пеллегри (Франция) — 37.47
- Каталин Янне Салацки — Лукас Резелер (Германия) — 36.66
Подробные результаты короткой программы пар для 10 дуэтов — здесь.
Итоговые результаты | Танцы на льду
- 🥇 Надя Башинска — Питер Бомон (Канада) — 170.34 (15 баллов)
- 🥈 Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 158.85 (13 баллов)
- 🥉 Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) — 157.11 (11 баллов)
- Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) — 150.95 (9 баллов)
- Елена Кархарт — Владимир Горовой (США) — 145.46 (7 баллов)
- Хейли Ю — Брендан Гианг (Канада) — 145.35 (5 баллов)
- Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) — 137.28 (4 балла)
- Нао Кида — Масая Морита (Япония) — 135.52 (3 балла)
Подробные результаты соревнований в танцах на льду для 24 дуэтов — здесь.
Результаты | Танцы на льду, произвольный танец
- Надя Башинска — Питер Бомон (Канада) — 102.99
- Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 94.68
- Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) — 91.88
- Хейли Ю — Брендан Гианг (Канада) — 87.95
- Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) — 87.78
- Елена Кархарт — Владимир Горовой (США) — 85.15
- Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) — 82.65
- Милла О'Бриен — Лоран Видеркер (Швейцария) — 81.16
Подробные результаты произвольного танца для 24 дуэтов — здесь.
Результаты | Танцы на льду, ритм-танец
- Надя Башинска — Питер Бомон (Канада) — 67.35
- Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) — 65.23
- Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 64.17
- Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) — 63.17
- Елена Кархарт — Владимир Горовой (США) — 60.31
- Хейли Ю — Брендан Гианг (Канада) — 57.4
- Нао Кида — Масая Морита (Япония) — 56.96
- Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) — 54.63
Подробные результаты ритм-танца для 24 дуэтов — здесь.