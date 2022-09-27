Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Польше — 2022: участники, где и когда смотреть

29 сентября–1 октября в Гданьске пройдет пятый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров. В нем выступят представители всех четырех видов фигурного катания: женского и мужского одиночного, парного катания, танцев на льду.
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Ранее турниры серии прошли во Франции, Чехии и Латвии. Этап в Армении, который должен был пройти 22–24 сентября в Ереване, по решению Международного союза конькобежцев был отменен.
Следить за выступлениями фигуристов на этапе серии Гран-при среди юниоров в Гданьске вы можете на ютуб-канале ISU, посвященном серии.
Среди участников этапа отметим фигуристов, уже ставших призерами серии Гран-при. В мужском одиночном катании выступят Нозому Йосиока (Япония), ставший лучшим в Остраве, а также Янгхен Чха (Южная Корея), занявший второе место в Куршевеле, Рега Моримото (Япония) — третье место во Франции и Люка Бруссар (США) — второе место на этапе в Куршевеле год назад. В женском одиночном катании основное внимание будет приковано к Мао Симада (Япония) — победительнице этапа в Чехии. Интересно посмотреть на Ким Че Ён, завоевавшей серебро на одном из этапов в Куршевеле в 2021-м.
В парном катании свои программы представят серебряные призеры чемпионата мира среди юниоров 2022 года Анастасия Голубева — Гектор Геотопулос Мур из Австралии. В танцах на льду призеров нынешнего розыгрыша серии Гран-при представят Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — второе место в Остраве, Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) — третье место в Риге и Нао Кида — Масая Морита (Япония) — третье место в Чехии. Также на лед в Гданьске выйдут бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров этого года Надя Башинска — Петр Бомон (Канада).
Полные списки участников:
Расписание | Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске – 2022
Время указано московское
29 сентября (четверг)
- 10:00 Девушки, короткая программа
- 17:15 Пары, короткая программа
- 19:20 Юноши, короткая программа
30 сентября (пятница)
- 10:00 Танцы на льду, ритм-танец
- 13:50 Пары, произвольная программа
- 16:00 Девушки, произвольная программа
1 октября (суббота)
- 13:15 Юноши, произвольная программа
- 18:00 Танцы на льду, произвольный танец