Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Польше — 2022: участники, где и когда смотреть

29 сентября–1 октября в Гданьске пройдет пятый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров. В нем выступят представители всех четырех видов фигурного катания: женского и мужского одиночного, парного катания, танцев на льду.

Ранее турниры серии прошли во Франции, Чехии и Латвии. Этап в Армении, который должен был пройти 22–24 сентября в Ереване, по решению Международного союза конькобежцев был отменен.

Следить за выступлениями фигуристов на этапе серии Гран-при среди юниоров в Гданьске вы можете на ютуб-канале ISU, посвященном серии.

Среди участников этапа отметим фигуристов, уже ставших призерами серии Гран-при. В мужском одиночном катании выступят Нозому Йосиока (Япония), ставший лучшим в Остраве, а также Янгхен Чха (Южная Корея), занявший второе место в Куршевеле, Рега Моримото (Япония) — третье место во Франции и Люка Бруссар (США) — второе место на этапе в Куршевеле год назад. В женском одиночном катании основное внимание будет приковано к Мао Симада (Япония) — победительнице этапа в Чехии. Интересно посмотреть на Ким Че Ён, завоевавшей серебро на одном из этапов в Куршевеле в 2021-м.

В парном катании свои программы представят серебряные призеры чемпионата мира среди юниоров 2022 года Анастасия Голубева — Гектор Геотопулос Мур из Австралии. В танцах на льду призеров нынешнего розыгрыша серии Гран-при представят Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — второе место в Остраве, Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) — третье место в Риге и Нао Кида — Масая Морита (Япония) — третье место в Чехии. Также на лед в Гданьске выйдут бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров этого года Надя Башинска — Петр Бомон (Канада).

Полные списки участников:

Расписание | Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске – 2022

Время указано московское

29 сентября (четверг)

10:00 Девушки, короткая программа

Девушки, короткая программа 17:15 Пары, короткая программа

Пары, короткая программа 19:20 Юноши, короткая программа

30 сентября (пятница)

10:00 Танцы на льду, ритм-танец

Танцы на льду, ритм-танец 13:50 Пары, произвольная программа

Пары, произвольная программа 16:00 Девушки, произвольная программа

1 октября (суббота)