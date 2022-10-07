Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске — 2022: результаты и видео

Результаты и видео прокатов пятого этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона 2022/2023, 6–8 октября

Автор: Тамара Романова
Фигурное катание
Фото © © International Skating Union (ISU)

6–8 октября в Гданьске проходит пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона 2022/2023. Листайте ниже, чтобы найти результаты во всех дисциплинах, а также полные видео прокатов.

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Полные результаты

Olympics приводит первые 10 мест в соревнованиях юношей и девушек, и первые 8 — в соревнованиях пар и танцевальных дуэтов. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Полные результаты можно найти по ссылкам в таблице ниже.

Текущий рейтинг, по результатам которого лучшие шесть представителей в каждой из дисциплин попадут в финал, здесь.

Результаты | Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске — 2022
Юноши Девушки Спортивные пары Танцы на льду
Короткая программаКороткая программаКороткая программаРитм-танец
Произвольная программаПроизвольная программаПроизвольная программаПроизвольный танец
Итоговые результатыИтоговые результатыИтоговые результатыИтоговые результаты

Результаты | Юноши, короткая программа

  1. Такеру Амине Катайсэ (Япония) — 79.06
  2. Роберт Ямпольский (США) — 77.39
  3. Рио Наката (Япония) — 76.15
  4. Минкю Со (Южная Корея) — 72.36
  5. Франсуа Пито (Франция) — 71.33
  6. Бек Строммер (США) — 67.92
  7. Адам Хагара (Словакия) — 66.42
  8. Уильям Аннис (США) — 65.84
  9. Лев Винокур (Израиль) — 64.59
  10. Сейго Таути (Япония) — 64.47

Итоговые результаты | Девушки

Участницы, занявшие первые десять мест, за которые начисляются очки в рейтинг серии:

  1. 🥇 Ами Накаи (Япония) — 205.9 (15 баллов)
  2. 🥈 Чжи А Син (Южная Корея) — 194.69 (13 баллов)
  3. 🥉 Минсол Квон (Южная Корея) — 186.63 (11 баллов)
  4. Миа Калин (США) — 177.71 (9 баллов)
  5. Аюми Сибаяма (Япония) — 173.05 (7 баллов)
  6. Никола Фомченкова (Латвия) — 172.34 (5 баллов)
  7. Джозефин Ли (США) — 169.42 (4 балла)
  8. Мария Элиисе Кальювере (Эстония) — 161.88 (3 балла)
  9. Элис Лин-Грейси (США) — 158.38 (2 балла)
  10. Си У Сон (Южная Корея) — 156.21 (1 балл)

Результаты | Девушки, произвольная программа

  1. Ами Накаи (Япония) — 136.9
  2. Чжи А Син (Южная Корея) — 130.97
  3. Аюми Сибаяма (Япония) — 120.74
  4. Минсол Квон (Южная Корея) — 119.82
  5. Никола Фомченкова (Латвия) — 118.4
  6. Миа Калин (США) — 118.21
  7. Джозефин Ли (США) — 107.7
  8. Элис Лин-Грейси (США) — 105.48
  9. Мария Элиисе Кальювере (Эстония) — 103.96
  10. Дарья Афиногенова (Литва) — 98.41

Результаты | Девушки, короткая программа

  1. Ами Накаи (Япония) — 69
  2. Минсол Квон (Южная Корея) — 66.81
  3. Чжи А Син (Южная Корея) — 63.72
  4. Джозефин Ли (США) — 61.72
  5. Миа Калин (США) — 59.5
  6. Си У Сон (Южная Корея) — 58.63
  7. Мария Элиисе Кальювере (Эстония) — 57.92
  8. Ноэлль Стреули (Польша) — 54.83
  9. Никола Фомченкова (Латвия) — 53.94
  10. Сарина Юс (Швейцария) — 53.79

Итоговые результаты | Пары

Пары, занявшие первые восемь мест, за которые начисляются очки в рейтинг серии:

  1. 🥇 Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 161.17 (15 баллов)
  2. 🥈 Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 154.76 (13 баллов)
  3. 🥉 София Барам — Даниэль Тюменцев (США) — 152.49 (11 баллов)
  4. Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 133.72 (9 баллов)
  5. Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров (Канада) — 129.37 (7 баллов)
  6. Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (Канада) — 125.38 (5 баллов)
  7. Соня Левенхерц — Роберт Левенхерц (Германия) — 101.76 (4 балла)
  8. Алия Акерман — Тобия Хармс (Германия) — 88.3 (3 балла)

Результаты | Пары, произвольная программа

  1. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 101.27
  2. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 99.26
  3. София Барам — Даниэль Тюменцев (США) — 96.16
  4. Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 86.28
  5. Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров (Канада) — 85.52
  6. Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (Канада) — 83.86
  7. Соня Левенхерц — Роберт Левенхерц (Германия) — 63.05
  8. Каролина Шан Кампилло — Мигель Мартос (Испания) — 58.8

Результаты | Пары, короткая программа

  1. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 59.9
  2. София Барам — Даниэль Тюменцев (США) — 56.33
  3. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 55.5
  4. Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 47.44
  5. Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров (Канада) — 43.85
  6. Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (Канада) — 41.52
  7. Соня Левенхерц — Роберт Левенхерц (Германия) — 38.71
  8. Алия Акерман — Тобия Хармс (Германия) — 35.33

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец

  1. Надя Башинская — Питер Бомонт (Канада) — 69.56
  2. Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) — 61.47
  3. Джордин Льюис — Ноа Макмиллан (Канада) — 58.79
  4. Чайма Бен Хелифа — Эверест Чжу (Канада) — 58.2
  5. Ирина Пидгайна — Артем Коваль (Украина) — 57.67
  6. Ноэми Мария Тали — Стефано Фраска (Италия) — 57.24
  7. Эллиана Пил — Итан Пил (США) — 56.55
  8. Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр) — 55.75

📆 Фигурное катание: календарь сезона 2022/2023

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры

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