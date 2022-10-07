Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске — 2022: результаты и видео

6–8 октября в Гданьске проходит пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона 2022/2023. Листайте ниже, чтобы найти результаты во всех дисциплинах, а также полные видео прокатов.
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Полные результаты
Olympics приводит первые 10 мест в соревнованиях юношей и девушек, и первые 8 — в соревнованиях пар и танцевальных дуэтов. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Полные результаты можно найти по ссылкам в таблице ниже.
Текущий рейтинг, по результатам которого лучшие шесть представителей в каждой из дисциплин попадут в финал, здесь.
|Юноши
|Девушки
|Спортивные пары
|Танцы на льду
|Короткая программа
|Короткая программа
|Короткая программа
|Ритм-танец
|Произвольная программа
|Произвольная программа
|Произвольная программа
|Произвольный танец
|Итоговые результаты
|Итоговые результаты
|Итоговые результаты
|Итоговые результаты
Результаты | Юноши, короткая программа
- Такеру Амине Катайсэ (Япония) — 79.06
- Роберт Ямпольский (США) — 77.39
- Рио Наката (Япония) — 76.15
- Минкю Со (Южная Корея) — 72.36
- Франсуа Пито (Франция) — 71.33
- Бек Строммер (США) — 67.92
- Адам Хагара (Словакия) — 66.42
- Уильям Аннис (США) — 65.84
- Лев Винокур (Израиль) — 64.59
- Сейго Таути (Япония) — 64.47
Итоговые результаты | Девушки
Участницы, занявшие первые десять мест, за которые начисляются очки в рейтинг серии:
- 🥇 Ами Накаи (Япония) — 205.9 (15 баллов)
- 🥈 Чжи А Син (Южная Корея) — 194.69 (13 баллов)
- 🥉 Минсол Квон (Южная Корея) — 186.63 (11 баллов)
- Миа Калин (США) — 177.71 (9 баллов)
- Аюми Сибаяма (Япония) — 173.05 (7 баллов)
- Никола Фомченкова (Латвия) — 172.34 (5 баллов)
- Джозефин Ли (США) — 169.42 (4 балла)
- Мария Элиисе Кальювере (Эстония) — 161.88 (3 балла)
- Элис Лин-Грейси (США) — 158.38 (2 балла)
- Си У Сон (Южная Корея) — 156.21 (1 балл)
Результаты | Девушки, произвольная программа
- Ами Накаи (Япония) — 136.9
- Чжи А Син (Южная Корея) — 130.97
- Аюми Сибаяма (Япония) — 120.74
- Минсол Квон (Южная Корея) — 119.82
- Никола Фомченкова (Латвия) — 118.4
- Миа Калин (США) — 118.21
- Джозефин Ли (США) — 107.7
- Элис Лин-Грейси (США) — 105.48
- Мария Элиисе Кальювере (Эстония) — 103.96
- Дарья Афиногенова (Литва) — 98.41
Результаты | Девушки, короткая программа
- Ами Накаи (Япония) — 69
- Минсол Квон (Южная Корея) — 66.81
- Чжи А Син (Южная Корея) — 63.72
- Джозефин Ли (США) — 61.72
- Миа Калин (США) — 59.5
- Си У Сон (Южная Корея) — 58.63
- Мария Элиисе Кальювере (Эстония) — 57.92
- Ноэлль Стреули (Польша) — 54.83
- Никола Фомченкова (Латвия) — 53.94
- Сарина Юс (Швейцария) — 53.79
Итоговые результаты | Пары
Пары, занявшие первые восемь мест, за которые начисляются очки в рейтинг серии:
- 🥇 Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 161.17 (15 баллов)
- 🥈 Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 154.76 (13 баллов)
- 🥉 София Барам — Даниэль Тюменцев (США) — 152.49 (11 баллов)
- Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 133.72 (9 баллов)
- Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров (Канада) — 129.37 (7 баллов)
- Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (Канада) — 125.38 (5 баллов)
- Соня Левенхерц — Роберт Левенхерц (Германия) — 101.76 (4 балла)
- Алия Акерман — Тобия Хармс (Германия) — 88.3 (3 балла)
Результаты | Пары, произвольная программа
- Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 101.27
- Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 99.26
- София Барам — Даниэль Тюменцев (США) — 96.16
- Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 86.28
- Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров (Канада) — 85.52
- Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (Канада) — 83.86
- Соня Левенхерц — Роберт Левенхерц (Германия) — 63.05
- Каролина Шан Кампилло — Мигель Мартос (Испания) — 58.8
Результаты | Пары, короткая программа
- Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 59.9
- София Барам — Даниэль Тюменцев (США) — 56.33
- Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 55.5
- Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 47.44
- Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров (Канада) — 43.85
- Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (Канада) — 41.52
- Соня Левенхерц — Роберт Левенхерц (Германия) — 38.71
- Алия Акерман — Тобия Хармс (Германия) — 35.33
Результаты | Танцы на льду, ритм-танец
- Надя Башинская — Питер Бомонт (Канада) — 69.56
- Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) — 61.47
- Джордин Льюис — Ноа Макмиллан (Канада) — 58.79
- Чайма Бен Хелифа — Эверест Чжу (Канада) — 58.2
- Ирина Пидгайна — Артем Коваль (Украина) — 57.67
- Ноэми Мария Тали — Стефано Фраска (Италия) — 57.24
- Эллиана Пил — Итан Пил (США) — 56.55
- Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр) — 55.75