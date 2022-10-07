Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске — 2022: результаты и видео

6–8 октября в Гданьске проходит пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона 2022/2023. Листайте ниже, чтобы найти результаты во всех дисциплинах, а также полные видео прокатов.

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Полные результаты

Olympics приводит первые 10 мест в соревнованиях юношей и девушек, и первые 8 — в соревнованиях пар и танцевальных дуэтов. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Полные результаты можно найти по ссылкам в таблице ниже.

Текущий рейтинг, по результатам которого лучшие шесть представителей в каждой из дисциплин попадут в финал, здесь.

Результаты | Юноши, короткая программа

Такеру Амине Катайсэ (Япония) — 79.06 Роберт Ямпольский (США) — 77.39 Рио Наката (Япония) — 76.15 Минкю Со (Южная Корея) — 72.36 Франсуа Пито (Франция) — 71.33 Бек Строммер (США) — 67.92 Адам Хагара (Словакия) — 66.42 Уильям Аннис (США) — 65.84 Лев Винокур (Израиль) — 64.59 Сейго Таути (Япония) — 64.47

Итоговые результаты | Девушки

Участницы, занявшие первые десять мест, за которые начисляются очки в рейтинг серии:

🥇 Ами Накаи (Япония) — 205.9 (15 баллов) 🥈 Чжи А Син (Южная Корея) — 194.69 (13 баллов) 🥉 Минсол Квон (Южная Корея) — 186.63 (11 баллов) Миа Калин (США) — 177.71 (9 баллов) Аюми Сибаяма (Япония) — 173.05 (7 баллов) Никола Фомченкова (Латвия) — 172.34 (5 баллов) Джозефин Ли (США) — 169.42 (4 балла) Мария Элиисе Кальювере (Эстония) — 161.88 (3 балла) Элис Лин-Грейси (США) — 158.38 (2 балла) Си У Сон (Южная Корея) — 156.21 (1 балл)

Результаты | Девушки, произвольная программа

Ами Накаи (Япония) — 136.9 Чжи А Син (Южная Корея) — 130.97 Аюми Сибаяма (Япония) — 120.74 Минсол Квон (Южная Корея) — 119.82 Никола Фомченкова (Латвия) — 118.4 Миа Калин (США) — 118.21 Джозефин Ли (США) — 107.7 Элис Лин-Грейси (США) — 105.48 Мария Элиисе Кальювере (Эстония) — 103.96 Дарья Афиногенова (Литва) — 98.41

Результаты | Девушки, короткая программа

Ами Накаи (Япония) — 69 Минсол Квон (Южная Корея) — 66.81 Чжи А Син (Южная Корея) — 63.72 Джозефин Ли (США) — 61.72 Миа Калин (США) — 59.5 Си У Сон (Южная Корея) — 58.63 Мария Элиисе Кальювере (Эстония) — 57.92 Ноэлль Стреули (Польша) — 54.83 Никола Фомченкова (Латвия) — 53.94 Сарина Юс (Швейцария) — 53.79

Итоговые результаты | Пары

Пары, занявшие первые восемь мест, за которые начисляются очки в рейтинг серии:

🥇 Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 161.17 (15 баллов) 🥈 Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 154.76 (13 баллов) 🥉 София Барам — Даниэль Тюменцев (США) — 152.49 (11 баллов) Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 133.72 (9 баллов) Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров (Канада) — 129.37 (7 баллов) Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (Канада) — 125.38 (5 баллов) Соня Левенхерц — Роберт Левенхерц (Германия) — 101.76 (4 балла) Алия Акерман — Тобия Хармс (Германия) — 88.3 (3 балла)

Результаты | Пары, произвольная программа

Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 101.27 Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 99.26 София Барам — Даниэль Тюменцев (США) — 96.16 Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 86.28 Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров (Канада) — 85.52 Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (Канада) — 83.86 Соня Левенхерц — Роберт Левенхерц (Германия) — 63.05 Каролина Шан Кампилло — Мигель Мартос (Испания) — 58.8

Результаты | Пары, короткая программа

Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 59.9 София Барам — Даниэль Тюменцев (США) — 56.33 Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 55.5 Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 47.44 Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров (Канада) — 43.85 Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (Канада) — 41.52 Соня Левенхерц — Роберт Левенхерц (Германия) — 38.71 Алия Акерман — Тобия Хармс (Германия) — 35.33

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец

Надя Башинская — Питер Бомонт (Канада) — 69.56 Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) — 61.47 Джордин Льюис — Ноа Макмиллан (Канада) — 58.79 Чайма Бен Хелифа — Эверест Чжу (Канада) — 58.2 Ирина Пидгайна — Артем Коваль (Украина) — 57.67 Ноэми Мария Тали — Стефано Фраска (Италия) — 57.24 Эллиана Пил — Итан Пил (США) — 56.55 Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр) — 55.75

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры