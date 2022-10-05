Фигурное катание. Finlandia Trophy — 2022: расписание турнира, на котором выступят Квителашвили, Джунхван Чха, Губанова, Ким Йе Лим

6 — 9 октября в финском Эспоо пройдет турнир по фигурному катанию серии ISU Challenger сезона 2022/2023 Finlandia Trophy. В этом году соревнования состоятся в 26-й раз.

В 2022-м на нем выступят бронзовый призер чемпионата Европы — 2020 Морис Квителашвили (Грузия), победитель чемпионата четырех континентов — 2022 Джунхван Чха (Южная Корея) в мужском одиночном катании. У женщин серебряный и бронзовый призеры чемпионата четырех континентов — 2022 Ли Хэ Ин и Ким Йе Лим (Южная Корея), победительница и призер этапов Гран-при среди юниоров прошлого сезона Линдси Торнгрен (США), участница Олимпийских игр 2022 года Анастасия Губанова (Грузия). В танцах на льду участие примут победители чемпионата четырех континентов 2018 года Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США) и обладатели этого титула в 2022 году, их соотечественники Каролин Грин — Майкл Парсонс. В парном катании в Эспоо программы представят бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров 2022 года Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада).

Olympics рассказывает, когда пройдут соревнования, кто является фаворитами и где следить за результатами.

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За кем следить?

Полные списки участников здесь.

Мужчины: Морис Квителашвили (Грузия), Джунхван Чха (Республика Корея), Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Женщины: Анастасия Губанова (Грузия), Ли Хэ Ин (Южная Корея), Ким Йе Лим (Южная Корея)

Танцы на льду: Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США), Каролин Грин — Майкл Парсонс (США), Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия)

Пары: Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада), Анастасия Смирнова — Даниил Сияница (США), Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт (Германия),

Результаты

Результаты турнира смотрите здесь.

Расписание

Время указано московское

6 октября (четверг)

15:00 Пары, короткая программа

Пары, короткая программа 17:30 Мужчины, короткая программа

7 октября (пятница)

14:00 Пары, произвольная программа

Пары, произвольная программа 16:30 Мужчины, произвольная программа

8 октября (суббота)

_13:00 Танцы на льду, ритм-танец

14:40 Женщины, короткая программа

9 октября (воскресенье)

13:00 Танцы на льду, произвольный танец

Танцы на льду, произвольный танец 14:50 Женщины, произвольная программа

Смотреть турнир можно здесь.

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры