Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске — 2022: участники, где и когда смотреть

6-8 октября в Гданьске пройдет шестой этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров. В нем выступят представители всех четырех видов фигурного катания: женского и мужского одиночного, парного катания, танцев на льду.
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Ранее турниры серии прошли во Франции, Чехии и Латвии. Этап в Армении, который должен был пройти 22–24 сентября в Ереване, по решению Международного союза конькобежцев был отменен. А неделей ранее серию Гран-при также принимал Гданьск, как и в этот раз.
Следить за выступлениями фигуристов на этапе серии Гран-при среди юниоров в Гданьске вы можете на ютуб-канале ISU, посвященном серии.
В мужском одиночном катании на турнире выступит Рио Наката из Японии, ставший вторым на этапе в Риге. В женском одиночном катании — Аюми Сибаяма (Япония), серебряный призер этапа в Куршевеле в этом сезоне, обладательница бронзы в Риге, ее соотечественница Ами Накаи. Также отметим представительниц Южной Кореи —\\ победительницу этапа в Риге Чжи А Син* и Минсол Квон, завоевавшую серебро в Остраве.
В парном катании на лед выйдут серебряные призеры чемпионата мира среди юниоров 2022 года и победители этапа в Гданьске неделей ранее Анастасия Голубева — Гектор Геотопулос Мур из Австралии, а также София Барам — Даниэль Тюменцев (США), выигравшие в Остраве, Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров из Канады (серебряные призеры этапа в Риге), Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина), ставшие вторыми в Гданьске, Хлоя Панетта — Киран Трэшер из Канады (третье место в Остраве), их соотечественники Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (третье место в Риге).
В танцах на льду смотрим на бронзовых призеров чемпионата мира среди юниоров этого года и победителей этапа в Гданьске Надю Башинска — Питера Бомона (Канада), а также Дарью Гримм — Михаила Савицкого (Германия), выигравших этап в Риге.
Полные списки участников:
Юноши* Девушки* Танцы на льду* Спортивные пары
Расписание | Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске – 2022
Время указано московское
6 октября (четверг)
- 10:00 Девушки, короткая программа
- 17:15 Пары, короткая программа
- 19:20 Юноши, короткая программа
7 октября (пятница)
- 10:00 Танцы на льду, ритм-танец
- 13:00 Пары, произвольная программа
- 15:15 Девушки, произвольная программа
8 октября (суббота)
- 13:15 Юноши, произвольная программа
- 18:25 Танцы на льду, произвольный танец