Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске — 2022: участники, где и когда смотреть

6-8 октября в Гданьске пройдет шестой этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров. В нем выступят представители всех четырех видов фигурного катания: женского и мужского одиночного, парного катания, танцев на льду.

Ранее турниры серии прошли во Франции, Чехии и Латвии. Этап в Армении, который должен был пройти 22–24 сентября в Ереване, по решению Международного союза конькобежцев был отменен. А неделей ранее серию Гран-при также принимал Гданьск, как и в этот раз.

Следить за выступлениями фигуристов на этапе серии Гран-при среди юниоров в Гданьске вы можете на ютуб-канале ISU, посвященном серии.

В мужском одиночном катании на турнире выступит Рио Наката из Японии, ставший вторым на этапе в Риге. В женском одиночном катании — Аюми Сибаяма (Япония), серебряный призер этапа в Куршевеле в этом сезоне, обладательница бронзы в Риге, ее соотечественница Ами Накаи. Также отметим представительниц Южной Кореи —\\ победительницу этапа в Риге Чжи А Син* и Минсол Квон, завоевавшую серебро в Остраве.

В парном катании на лед выйдут серебряные призеры чемпионата мира среди юниоров 2022 года и победители этапа в Гданьске неделей ранее Анастасия Голубева — Гектор Геотопулос Мур из Австралии, а также София Барам — Даниэль Тюменцев (США), выигравшие в Остраве, Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров из Канады (серебряные призеры этапа в Риге), Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина), ставшие вторыми в Гданьске, Хлоя Панетта — Киран Трэшер из Канады (третье место в Остраве), их соотечественники Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (третье место в Риге).

В танцах на льду смотрим на бронзовых призеров чемпионата мира среди юниоров этого года и победителей этапа в Гданьске Надю Башинска — Питера Бомона (Канада), а также Дарью Гримм — Михаила Савицкого (Германия), выигравших этап в Риге.

Полные списки участников:

Юноши* Девушки* Танцы на льду* Спортивные пары

Расписание | Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске – 2022

Время указано московское

6 октября (четверг)

10:00 Девушки, короткая программа

Девушки, короткая программа 17:15 Пары, короткая программа

Пары, короткая программа 19:20 Юноши, короткая программа

7 октября (пятница)

10:00 Танцы на льду, ритм-танец

Танцы на льду, ритм-танец 13:00 Пары, произвольная программа

Пары, произвольная программа 15:15 Девушки, произвольная программа

8 октября (суббота)