Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Америка» 2022: результаты и видео

21–23 октября в Норвуде (США) проходит первый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023.

Olympics публикует видео и полные результаты этапа с участием Ильи Малинина, Каори Сакамото и Каны Мурамото — Дайсукэ Такахаси.

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Полные результаты

Olympics приводит полные результаты соревнований. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Подробные результаты, включая разбивку оценки на компоненты, можно найти по ссылкам в таблице ниже.

Результаты | Мужчины, короткая программа

Као Миура (Япония) — 94.96 Джунхван Чха (Южная Корея) — 94.44 Даниэль Грассль (Италия) — 88.43 Илья Малинин (США) — 86.08 Роман Садовский (Канада) — 78.15 Сена Миякэ (Япония) — 77.87 Михаил Селевко (Эстония) — 75.75 Лиам Капейкис (США) — 74.29 Уэсли Чиу (Канада) — 71.58 Донован Каррильо (Мексика) — 69.18 Динь Тран (США) — 64.99 Косиро Симада (Япония) — 62.54

Результаты | Пары, короткая программа

Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 75.19 Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 73.05 Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 54.87 Келли Энн Лорин — Лукас Этье (Канада) — 52.59 Анна Валеси — Мануэль Пьяцца (Италия) — 49.93 Мария Мохова — Иван Мохов (США) — 49.21 Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция) — 48.28 Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 47.32

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры