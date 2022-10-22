Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Америка» 2022: результаты и видео

Результаты и видео прокатов первого этапа серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2022/2023, 21–23 октября

Автор: Тамара Романова
Фигурное катание
Илья МАЛИНИН
Фото © USA TODAY Sports

21–23 октября в Норвуде (США) проходит первый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023.

Olympics публикует видео и полные результаты этапа с участием Ильи Малинина, Каори Сакамото и Каны Мурамото — Дайсукэ Такахаси. 

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Полные результаты

Olympics приводит полные результаты соревнований. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Подробные результаты, включая разбивку оценки на компоненты, можно найти по ссылкам в таблице ниже.

Юноши Девушки Пары Танцы на льду
Короткая программаКороткая программаКороткая программаРитм-танец
Произвольная программаПроизвольная программаПроизвольная программаПроизвольный танец
Итоговые результатыИтоговые результатыИтоговые результатыИтоговые результаты

Результаты | Мужчины, короткая программа

  1. Као Миура (Япония) — 94.96
  2. Джунхван Чха (Южная Корея) — 94.44
  3. Даниэль Грассль (Италия) — 88.43
  4. Илья Малинин (США) — 86.08
  5. Роман Садовский (Канада) — 78.15
  6. Сена Миякэ (Япония) — 77.87
  7. Михаил Селевко (Эстония) — 75.75
  8. Лиам Капейкис (США) — 74.29
  9. Уэсли Чиу (Канада) — 71.58
  10. Донован Каррильо (Мексика) — 69.18
  11. Динь Тран (США) — 64.99
  12. Косиро Симада (Япония) — 62.54

Результаты | Пары, короткая программа

  1. Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 75.19
  2. Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 73.05
  3. Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 54.87
  4. Келли Энн Лорин — Лукас Этье (Канада) — 52.59
  5. Анна Валеси — Мануэль Пьяцца (Италия) — 49.93
  6. Мария Мохова — Иван Мохов (США) — 49.21
  7. Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция) — 48.28
  8. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 47.32

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