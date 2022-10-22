Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Америка» 2022: результаты и видео

21–23 октября в Норвуде (США) проходит первый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023.
Olympics публикует видео и полные результаты этапа с участием Ильи Малинина, Каори Сакамото и Каны Мурамото — Дайсукэ Такахаси.
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Полные результаты
Olympics приводит полные результаты соревнований. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Подробные результаты, включая разбивку оценки на компоненты, можно найти по ссылкам в таблице ниже.
Результаты | Мужчины, короткая программа
- Као Миура (Япония) — 94.96
- Джунхван Чха (Южная Корея) — 94.44
- Даниэль Грассль (Италия) — 88.43
- Илья Малинин (США) — 86.08
- Роман Садовский (Канада) — 78.15
- Сена Миякэ (Япония) — 77.87
- Михаил Селевко (Эстония) — 75.75
- Лиам Капейкис (США) — 74.29
- Уэсли Чиу (Канада) — 71.58
- Донован Каррильо (Мексика) — 69.18
- Динь Тран (США) — 64.99
- Косиро Симада (Япония) — 62.54
Результаты | Пары, короткая программа
- Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 75.19
- Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 73.05
- Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 54.87
- Келли Энн Лорин — Лукас Этье (Канада) — 52.59
- Анна Валеси — Мануэль Пьяцца (Италия) — 49.93
- Мария Мохова — Иван Мохов (США) — 49.21
- Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция) — 48.28
- Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 47.32