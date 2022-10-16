Фигурное катание. Илья Малинин: «Хочется показать, что я хорош не только в прыжках»

17-летний фигурист Илья Малинин покоряет публику и специалистов своими четверными прыжками. 21-23 октября в США пройдет первый этап серии Гран-при «Скейт Америка», одним из участников которого будет и Малинин, выступающий за США.

В сентябре 2022 года на турнире серии Challenger в Лейк-Плэсиде он исполнил четверной аксель. Ранее на соревнованиях его пытались исполнить двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев-младший.

Родители Ильи – Татьяна Малинина и Роман Скорняков – выступали на Олимпийских играх в составе команды Узбекистана. В 1999-м мама нынешнего «короля квадов» произвела фурор, выиграв финал серии Гран-при. Малинина и Скорняков сейчас работают тренерами в США, где родился их сын. Они же и работают с Ильей.

На своем дебютном чемпионате мира среди юниоров, в 2020-м, Илья Малинин занял 16-е место, а через два года о нем заговорили в широких кругах. На предолимпийском чемпионате США он стал вторым вслед за трехкратным чемпионом мира, впоследствии выигравшем Олимпийские игры в Пекине Нейтаном Ченом. Через несколько месяцев, под занавес сезона, Илья выиграл чемпионат мира среди юниоров.

Olympics спросил Илью о прошедшем сезоне, как ему удалось добиться прогресса в четверных и что интересует его помимо фигурного катания.

Olympics: Прошедший сезон сложился для тебя удивительным образом. Какие ощущения от него?

Илья Малинин: Прошлый сезон значительно отличался от предыдущего, когда из-за карантина не было возможности выйти на лед, и было сложно тренироваться и вернуться в форму. Прошедший же сезон стал своего рода прогрессом – когда возвращаешься в форму, снова соревнуешься, катаешься чисто и просто много работаешь. Это позволило мне выступать на соревнованиях более стабильно.

Olympics: На предолимпийском чемпионате США ты занял второе место, но не попал на Игры. Как ты справился с разочарованием от этого?

ИМ: Попасть на Олимпийские игры – мечта каждого. И одной из моих целей на турнире было постараться отобраться на Игры. Когда узнал, что не поеду на них, пару дней был расстроен, но мне нужно было просто пережить это и сконцентрироваться на том, что будет дальше.

Olympics: Что сказали тебе родители?

ИМ: Они сказали, чтобы я не принимал это близко к сердцу. До турнира я не думал, что реально могу попасть на Игры, но после того, как хорошо откатался, подумал, что мог бы поехать.

Olympics: На чемпионате мира ты отлично выступил в короткой программе, став четвертым. Но в произвольной сделал несколько ошибок и переместился на 9-е место. Как ты пережил эту ситуацию и что извлек полезного из этого опыта для выступления на чемпионате мира среди юниоров?

ИМ: После проката произвольной на взрослом чемпионате мира мы отметили, что выполнение прыжков у меня было не таким стабильным и хорошим, как в начале сезона. Так что между чемпионатами мира среди взрослых и юниоров мы работали над тем, чтобы делать больше прокатов произвольной программы и больше прыжков самих по себе, чтобы добиться стабильных прокатов.

Olympics: Насколько сильное давление ты ощущал на «юниорском мире»?

ИМ: Там было немного меньше давления, чем на взрослом турнире, потому что все-таки «взрослый мир» это турнир, где участвуют взрослые фигуристы. Этот турнир намного более значимый, там катаются известные люди. Но на ЮЧМ также присутствует давление, если ты являешься фаворитом и все ожидают, что ты выиграешь. Что я и сделал, чему рад.

Olympics: Роль фаворита на турнире стала для тебя новой ролью. Какой вывод о себе как о спортсмене ты сделал, побывав в такой ситуации?

ИМ: Обычно я стараюсь сконцентрироваться на важных вещах, которые зависят от моего состояния. Во время проката мне нужно сфокусироваться на хорошем заходе на прыжок. Если я приложу больше усилий для того, чтобы правильно зайти на прыжок, шансы на то, что я его завалю, будут невелики.

Olympics: Ты значительно вырос в исполнении четверных прыжков в последние два года. Как ты работал над ними и что позволило добиться такого прогресса в работе над этими элементами?

ИМ: Думаю, что нет какого-то секрета для того, чтобы легко выучить четверные прыжки. Их освоение занимает много времени и требует большого количества попыток. Но с начала карантина я делал много работы вне льда.

Тренировал тройной аксель, начал изучать четверные вне льда – четверной сальхов в зале, четверной тулуп в зале. Когда же вышел на лед, то перенес прыжки туда, добился стабильного выполнения сальхова, затем тулупа, потом лутца, риттбергера и флипа.

Olympics: В Интернет ты выкладываешь видео сумасшедших каскадов, четыре-четыре и что-то типа такого. Какие элементы ты пытался сделать?

ИМ: Каскады из двух четверных, каскады из четверного-ойлера-четверного и четверной аксель. Мы работали над этим после окончания сезона (в сентябре на турнире в Лейк-Плэсиде Илья чисто исполнил аксель в четыре с половиной оборота, а в октябре на тренировке перед командным турниром Japan Open сделал в прокате семь четверных прыжков – прим. Olympics).

Мы думаем о том, чтобы включить эти элементы в программу, но не знаем, сделаем ли это. Так как по правилам нельзя повторять два четверных прыжка в программе. Если это поменяется, возможно, будет намного легче придумать, что делать.

Olympics: Юдзуру Ханю пытался исполнить четверной аксель на Играх в Пекине. Что ты думаешь об этой попытке?

ИМ: Это была достаточно хорошая попытка. Думаю, на тот момент это была одна из лучших попыток исполнения этого прыжка, которую предпринимали. Но, честно говоря, я бы сказал, что попытка Артура Дмитриева-младшего на чемпионате США была ближе к успешной. По-настоящему казалось, что прыжок был почти чистый и был лишь степ-аут.

Olympics: Во время освоения сложных элементов случались ли у тебя серьезные падения?

ИМ: Если говорить в общем, то тяжелое падение было на чемпионате мира. Но когда я делаю каскады, то падения на них не такие тяжелые, потому что я контролирую то, что делаю. Так что падения не настолько плохи, как могли бы быть. Я недокручиваю прыжок и падаю назад.

Необязательно, что падение на сложном прыжке всегда ужасно. Такое случается редко.

Olympics: Очевидно, что у тебя способности к выполнению прыжков и тебе нравится их делать. А как ты чувствуешь себя в других аспектах катания?

ИМ: На самом деле мне хочется показать, что я хорош не только в прыжках. Я рассчитываю уделять время и силы тому, чтобы улучшать навыки катания, вращения, работать над тем, чтобы вторая оценка была намного лучше, чем в прошедшем сезоне. Эти аспекты требует больших затрат сил. Но если думаешь только о прыжках, то не используешь свой потенциал на максимум. Когда процесс изучения и отработки прыжков начинает идти легче, нужно начинать больше уделять времени хореографии, больше работать над компонентами.

Olympics: На твой взгляд, каковы преимущества и недостатки тренировок под руководством родителей?

ИМ: Недостаток, в первую очередь, в том, что мои тренировки как бы отнимают у них время для работы с другими фигуристами, которые платят деньги. Когда они работают со мной (работают, конечно, бесплатно), то не могут работать с другими спортсменами, которые оплачивают их труд. С другой же стороны, проще выстраивается общение, взаимосвязь. Если у тебя тяжелый день, они будут больше общаться с тобой и помогать.

Olympics: Как вам удается разделять жизнь на катке и дома? Может быть, вы не говорите о фигурном катании целый день?

ИМ: Обычно я на самом деле ее не разделяю. И на катке, и дома я отношусь к родителям как к тренерам или как к родителям. В зависимости от ситуации. Но обычно дома мы говорим больше о домашних делах, а на катке много говорим о фигурном катании. Когда приезжаем домой, то обычно говорим о том, что я делал или о том, над чем мне нужно поработать, а потом о других вещах.

Olympics: Твоя младшая сестра Лиза тоже занимается фигурным катанием. Ты ей помогаешь?

ИМ: Нет, потому что она не слушает. Ей семь.

Olympics: Когда ты начал сотрудничество с Рафаэлем Арутюняном (тренером Нейтана Чена – прим. Olympics), и как это произошло?

ИМ: Не помню все в деталях. Но думаю, что когда я первый раз выступал на национальном чемпионате. Я катался по новисам. Раф был на турнире, потому что, думаю, Нейтан катался на тренировочном льду. А я должен был выступать. Мои родители и Раф – хорошие друзья, и он хотел посмотреть мой прокат. Я не очень хорошо откатался тогда, но он сказал, что у меня есть перспективы и нам следует приезжать к нему на тренировки. Я стал ездить к нему. Не было постоянного графика, я обычно приезжал, когда не было занятий в школе на протяжении недели или двух. Из-за школы было сложно уехать.

Olympics: Если говорить о твоем видении фигурного катания, то какое оно в целом? Каким фигуристом ты бы хотел быть через несколько лет, возможно, на следующих Олимпийских играх?

ИМ: Прыжки – моя сильная сторона. Думаю, что я буду узнаваем именно как хороший исполнитель прыжков. Но если я хочу в перспективе добиться хорошего результата на Олимпийских играх, то мне нужно улучшать другие аспекты катания.

Olympics: Ты говорил, что Нейтан Чен является твоим кумиром. Может быть, он дал тебе какой-то совет?

ИМ: Обычно я не говорю с ним слишком много о фигурном катании. Если задаю ему вопросы, то больше о путешествиях, некоторых менее важных вещах. А в фигурном катании спрашиваю о каких-то общих вещах, не о технике или прыжках.

Olympics: Есть ли у тебя друзья среди фигуристов, или дружить с соперниками тяжело?

ИМ: Когда думаешь о дружбе с соперниками, кажется, что тяжело дружить с теми, с кем соревнуешься. Но у меня много друзей среди тех, с кем я соперничаю.

Olympics: Есть ли у тебя какие-то ритуалы, которым ты следуешь?

ИМ: На каждое соревнование беру футбольный мяч. Использую его во время разминки, и он также мой талисман на удачу.

Olympics: Ты вырос в двуязычной среде: говоришь на русском и английском. Какие плюсы в этом видишь?

ИМ: Это дает мне возможность говорить по-русски и понимать русскоязычных фигуристов. Но не на 100%. Некоторые вещи я могу не понять или не понять с первого раза. Владение двумя языками иногда создает трудность в том плане, что люди вокруг смешивают их, или ты сам можешь смешивать в речи английские и русские слова.

Olympics: Какие школьные предметы – твои любимые? Что бы ты хотел изучать?

ИМ: Я бы хотел изучать естественные науки (это мое любимое). В особенности, химию или физику. Однако в колледже буду наверно изучать дизайн интерьеров. Думаю о творчестве. Когда мне скучно, то я думаю о подобном, обычно рисую.

Olympics: Это та сторона твоей личности, с которой мы тебя совсем не знаем. А что еще о тебе не знает публика?

ИМ: Люблю кататься на скейтборде, мне по-настоящему нравится. Обычно я делаю это по выходным, когда нет тренировок и я не устаю на льду. Когда мне было 6 или 7 лет, я занимался гимнастикой.

Olympics: Поскольку ты интересуешься дизайном, принимаешь ли ты участие в создании своих костюмов?

ИМ: Частично, да. Когда костюм готов, мне иногда хочется что-то немного в нем изменить или что-то добавить.

Olympics: А что все же наиболее привлекает тебя в фигурном катании?

ИМ: Когда я вышел на лед, то почувствовал, что этой мой вид спорта. Я просто начал кататься. В течение последней пары лет я начал прогрессировать. И тогда осознал, что мне действительно нравится этот вид спорта. Так что я подумал, что могу прикладывать больше усилий, чем ранее.

Olympics: А как бы ты себя охарактеризовал?

ИМ: Я бы сказал как творческого, желающего пробовать новое и полного решимости.