Серия Гран-при по фигурному катанию 2022/2023: что ждать и когда смотреть

Серия Гран-при ISU по фигурному катанию — это ежегодная серия из шести турниров и финала, к участию в которой приглашаются сильнейшие фигуристы мира. В 2022 году серия Гран-при ISU стартует 21 октября на этапе в Норвуде, США, а закончится финалом в итальянском Турине, который пройдет 8–11 декабря. Примечательно, что именно Турин принимал финал Гран-при в 2019 году, победители которого до сих пор являются действующими чемпионами серии — два прошлых года из-за пандемии коронавирусной инфекции финал не проводился.

Всего в серии примут участия 150 фигуристов или дуэтов, представляющих 29 федераций. На каждом этапе выступят 12 одиночниц, 12 одиночников, 8 пар и 10 танцевальных дуэтов.

Olympics рассказывает, что ждать от каждого из этапов. Полный список участников и правила начисления очков в серии ищите здесь.

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Расписание серии Гран-при ISU 2022/2023

🇺🇸 1-й этап, 21–23 октября . Норвуд, США

. Норвуд, США 🇨🇦 2-й этап, 28–30 октября . Миссисога, Канада

. Миссисога, Канада 🇫🇷 3-й этап, 4–6 ноября. Анже, Франция

Анже, Франция 🇬🇧 4-й этап, 11–13 ноября . Шеффилд, Великобритания

. Шеффилд, Великобритания 🇯🇵 5-й этап, 18–20 ноября . Саппоро, Япония

. Саппоро, Япония 🇫🇮 6-й этап, 25–27 ноября . Эспоо, Финляндия

. Эспоо, Финляндия 🇮🇹 Финал, 8–11 декабря. Турин, Италия

В этом сезоне на этапах серии Гран-при мы не увидим многих топовых фигуристов. Действующий олимпийский чемпион среди мужчин Нейтан Чен (США) пропускает сезон, чтобы сосредоточиться на учебе, а вице-чемпион Игр Юма Кагияма (Япония) — из-за травмы. Меж тем двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю (Япония) этим летом завершил соревновательную карьеру.

Также паузу взяли олимпийские чемпионы Пекина среди спортивных пар Суй Вэньцзин — Хань Цунь (КНР) — и танцевальных дуэтов — Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция). Бронзовые призеры Пекина в соревнованиях танцевальных дуэтов Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью (США) завершили соревновательную карьеру после чемпионата мира — 2022. А фигуристы, представляющие федерации фигурного катания России и Беларуси, отстранены от участия в серии в связи с конфликтом на Украине.

Таким образом, победители и призеры Олимпийских игр в Пекине в индивидуальных дисциплинах в этом сезоне пока что представлены двумя японскими фигуристами, бронзовыми медалистами одиночных турниров — Семой Уно и Каори Сакамото.

За кем следить на этапах серии Гран-при ISU 2022/2023?

🇺🇸 1-й этап, 21–23 октября. Норвуд, США

Серия традиционно стартует в США и сразу мы увидим россыпь звездных участников. На лед выйдут действующие чемпионы мира Каори Сакамото (Япония) и Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), чемпион мира среди юниоров Илья Малинин (США), чемпион и вице-чемпионка четырех континентов из Южной Кореи — Джунхван Чха и Хэ Ин Ли. В танцах на льду нас ждет противостояние трехкратных призеров чемпионатов мира Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) и действующих вице-чемпионов четырех континентов Каны Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония). Также на дебютном для себя этапе взрослой серии Гран-при выступит Изабо Левито (США) — действующая чемпионка мира среди юниоров.

🇨🇦 2-й этап, 28–30 октября. Миссисога, Канада

Хэдлайнерами этапа в Канаде станет действующий чемпион мира Сема Уно (Япония), двукратный призер чемпионатов мира Боян Цзинь (Китай), двукратная чемпионка четырех континентов Рика Кихира (Япония), вице-чемпионка четырех континентов Ю Ен (Южная Корея), а также бронзовая медалистка четырех континентов Габриэль Дэйлман (Канада). В соревнованиях спортивных пар сразятся действующие вице-чемпионы мира Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) и вице-чемпионы четырех континентов Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США). В танцах на льду главная борьба развернется между бронзовыми призерами чемпионата мира — 2021 Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) и действующими чемпионами четырех континентов Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).

🇫🇷 3-й этап, 4–6 ноября. Анже, Франция

Третий этап пройдет во Франции, а выступят на нем среди прочих Кевин Эймоз (Франция) — финалист серии Гран-при 2019 года, действующий вице-чемпион четырех континентов Кадзуки Томоно (Япония), действующая вице-чемпионка мира Луна Хендрикс (Бельгия), а также бронзовая медалистка чемпионата четырех континентов — 2022 Елим Ким (Южная Корея). В парном катании на лед выйдут призеры чемпионатов четырех континентов Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай) и действующие чемпионы мира среди юниоров Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия). А бронзовые призеры чемпионата Европы — 2022 Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) будут блистать в соревнованиях танцевальных дуэтов.

🇬🇧 4-й этап, 11–13 ноября. Шеффилд, Великобритания

Вторая половина серии начнется в Великобритании — Шеффилд примет первый в истории страны этап серии Гран-при ISU. На своем втором этапе выступят Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) и Ю Ен (Южная Корея). Также на лед выйдут серебряный и бронзовый призеры чемпионата Европы — 2022 среди мужчин: Даниэль Грассль (Италия) и Денис Васильев (Латвия), и бронзовый призер чемпионата Европы — 2020 Морис Квителашвили (Грузия). Действующая чемпионка четырех континентов Маи Михара (Япония) составит конкуренцию Ю Ен наравне с Брэди Теннелл (США), которая возвращается после пропущенного из-за травмы сезона. В танцах на льду мы также увидим действующих чемпионов мира среди юниоров — дуэт Уна Браун — Гейдж Браун (США).

🇯🇵 5-й этап, 18–20 ноября. Саппоро, Япония

Японский этап в этом году пройдет в Саппоро — столице Олимпийских игр — 1972. Здесь вновь выступят все главные любимцы домашней публики — Сема Уно, Каори Сакамото, Рику Миура — Рюити Кихара и Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси. Конкуренцию им составят Джунхван Чха (Южная Корея) и Боян Цзинь (Китай) среди мужчин, Елим Ким (Южная Корея) среди женщин, Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США) среди спортивных пар и Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) в танцах на льду.

🇫🇮 6-й этап, 25–27 ноября. Эспоо, Финляндия

В этом сезоне серия завершится в финском Эспоо. За последние путевки в финал среди одиночников сразятся Рика Кихира (Япония), Маи Михара (Япония), Луна Хендрикс (Бельгия), Морис Квителашвили (Грузия), Илья Малинин (США). В соревнованиях спортивных пар опять сойдутся Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) и Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай). В танцах на льду Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) вновь будут претендовать на самые высокие позиции.

Olympics будет следить за серией Гран-при и другими собятиями в фигурном катании на протяжении всего сезона.

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры