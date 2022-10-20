Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Америка» 2022: расписание, участники

21-23 октября в Норвуде, США стартует серия ISU Гран-при по фигурному катанию среди взрослых. Напомним, что серия состоит из шести этапов, по итогам выступления на максимум двух из них лучшие фигуристы (по шесть в каждом виде) выйдут в финал.

Первым из заявленных этапов является «Cкейт Америка», который по традиции открывает соревнования в рамках Гран-при.

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Результаты, рейтинг и финалисты. Юниоры | Серия Гран-при ISU по фигурному катанию 2022/2023

В мужском одиночном катании внимание будет приковано к выступлениям чемпиона мира среди юниоров 2022 года и серебряного призера чемпионата США Ильи Малинина. В сентябре на турнире серии Challenger в Лейк-Плэсиде Илья исполнил четверной аксель, став первым исполнителем данного прыжка в истории. Теперь можно сказать, что в фигурном катании спортсменам покорились все прыжки в четыре оборота. Но Малинин точно не остановится на этом. На очереди каскады из двух четверных, видео успешных попыток которых он выкладывает в соцсети. Чуть более недели назад на командном турнире Japan Open фигурист на тренировке исполнил в прокате семь четверных, в т.ч. и четверной аксель. На самом турнире Илья сделал четыре прыжка. Посмотрим, пойдет ли он на рискованный контент в Норвуде. Правда, как признался спортсмен в интервью Olympics, он видит своей задачей и работу над компонентами. К тому же, если Малинин не выполняет свой фантастический контент, то проигрывает более именитым конкурентам, выполняющим меньшее количество четверных, но чьи оценки за компоненты выше. Как это произошло на Japan Open, где его обошел чемпион мира 2022 года Сема Уно.

На «Cкейт Америка» конкуренцию Илье мог составить серебряный призер Олимпийских игр 2022 года и чемпионатов мира 2021 и 2022 года Юма Кагияма. В олимпийском сезоне казалось, что именно эти двое подхватят звание тех, кто движет мужское одиночное катание вперед, у Юдзуру Ханю и Нейтана Чена. Но Юму с лета мучают травмы ноги, так что с этапов серии Гран-при он снялся.

Но и без него Малинину могут противостоять серебряный призер чемпионата Европы 2022 года Даниэль Грассль из Италии и победитель чемпионата четырех континентов 2022 года Джунхван Чха из Южной Кореи.

В женском одиночном катании выступит действующая чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года Каори Сакамото из Японии. У Каори в активе нет элементов ультра-си, но в наличии мощное, амплитудное катание и достаточная стабильность и психологическая устойчивость. В Монпелье она справилась с ролью главного фаворита и выиграла титул. На турнире серии Challenger в Италии на старте сезона она была не очень убедительна, не особенно справившись с произвольной программой. Посмотрим, как главная в отсутствие россиянок фаворитка сезона начнет выступления в больших турнирах.

Интересно, как выступят американские одиночницы, за плечами которых две разные истории. Чемпионка мира среди юниоров 2022 года Изабо Левито начинает свой путь во взрослых. А Грейси Голд, чемпионка США 2016 года, ставшая четвертой на чемпионате мира 6 лет назад и приостанавливавшая карьеру, перезапускает ее в 27 лет.

В танцах на льду фаворитами являются Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Бронзовые призеры чемпионатов мира 2016 и 2022 года в отсутствие трех дуэтов, завоевавших медали в личном турнире в Пекине 2022, видятся главными претендентами на победы в нынешнем сезоне. Также интересно понаблюдать за серебряными призерами чемпионата четырех континентов 2022 года Каной Мурамото и Дайсуке Такахаси из Японии, которые стали восьмыми на чемпионате мира в конце прошлого сезона, а также победителями чемпионата четырех континентов 2018 года Кейтлин Хавайек — Жан-Люком Бейкером.

В парном катании перед домашней публикой выступят чемпионы мира 2022 года Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер.

За кем следить?

Полные списки участников здесь.

Мужчины: Илья Малинин (США), Джунхван Чха (Южная Корея), Даниэль Грассль (Италия)

Женщины: Каори Сакамото (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Изабо Левито (США)

Танцы на льду: Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США)

Пары: Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Анна Валези — Мануэль Пьяцца (Италия), Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада).

Результаты

Результаты турнира смотрите здесь.

Расписание

Время указано московское

22 октября (суббота)

02:24 Пары, короткая программа

Пары, короткая программа 03:49 Мужчины, короткая программа

Мужчины, короткая программа 21:41 Танцы на льду, ритм-танец

Танцы на льду, ритм-танец 23:18 Женщины, короткая программа

23 октября (воскресенье)

02:15 Пары, произвольная программа

Пары, произвольная программа 04:01 Мужчины, произвольная программа

Мужчины, произвольная программа 20:08 Танцы на льду, произвольный танец

Танцы на льду, произвольный танец 21:59 Женщины, произвольная программа

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