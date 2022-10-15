Фигурное катание. Серия Гран-при 2022/2023: кто вышел в финал?

Финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2022/2023 пройдет 8–11 декабря в Турине (Италия). Как и обычно, в финале сразятся лучшие фигуристы серии как среди юниоров, так и среди взрослых — по шесть лучших спортсменов или дуэтов в каждой из дисциплин. Финалисты из числа юниоров уже определились — этапы проходили с августа по середину октября. Взрослая серия Гран-при стартует 21 октября и закончится 27 ноября.
Узнать, как начисляются очки по итогам этапов, можно здесь.
ПО ТЕМЕ: Результаты, рейтинг и финалисты. Юниоры | Серия Гран-при ISU по фигурному катанию 2022/2023
Финалисты юниорской серии Гран-при ISU 2022/2023
Девушки:
Финалистки:
- Мао Симада (Япония) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇵🇱 Гданьск — 1)
- Хана Йосида (Япония) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель), 1 место (🇮🇹 Энья)
- Чжи А Син (Южная Корея) | 28 очков | Результаты: 1 место (🇱🇻 Рига), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
- Ами Накаи (Япония) | 26 очков | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига), 1 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
- Чхэ-Ен Ким (Южная Корея) | 24 очка | Результаты: 3 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 2 место (🇮🇹 Энья)
- Минсол Квон (Южная Корея) | 24 очка | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 3 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
Запасные:
- Моне Тиба (Япония) | 22 очка | Результаты: 2 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 4 место (🇮🇹 Энья)
- Аюми Сибаяма (Япония) | 20 очков | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель), 5 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
- Инга Гургенидзе (Грузия) | 20 очков | Результаты: 4 место (🇱🇻 Рига), 3 место (🇮🇹 Энья)
Юноши:
Финалисты:
- Лукас Бруссард (США) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 1 место (🇮🇹 Энья)
- Николай Мемола (Италия) | 28 очков | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇱🇻 Рига)
- Сюнсюкэ Накамура (Япония) | 28 очков | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель), 2 место (🇮🇹 Энья)
- Такеру Амине Катайсэ (Япония) | 26 очков | Результаты: 1 место (🇵🇱 Гданьск — 2), 3 место (🇮🇹 Энья)
- Нозому Йосиока (Япония) | 22 очка | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава), 5 место (🇵🇱 Гданьск — 1)
- Роберт Ямпольский (США) | 22 очка | Результаты: 4 место (🇱🇻 Рига), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
Запасные:
- Рио Наката (Япония) | 22 очка | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига), 4 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
- Янгхен Чха (Южная Корея) | 22 очка | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель), 4 место (🇵🇱 Гданьск — 1)
- Минкю Со (Южная Корея) | 20 очков | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава), 3 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
Пары:
Финалисты:
- Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 1 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
- Кайла Смит — Энди Дэнг (США) | 28 очков | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇱🇻 Рига)
- София Барам — Даниэль Тюменцев (США) | 26 очков | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава), 3 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
- Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) | 26 очков | Результаты: 2 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
- Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров (Канада) | 20 очков | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига), 5 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
- Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) | 20 очков | Результаты: 3 место (🇨🇿 Острава), 4 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
Запасные:
- Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) | 20 очков | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава), 3 место (🇵🇱 Гданьск — 1)
- Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (Канада) | 16 очков | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига), 6 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
- Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) | 16 очков | Результаты: 5 место (🇨🇿 Острава), 4 место (🇵🇱 Гданьск — 1)
Танцы на льду:
Финалисты:
- Катерина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇮🇹 Энья)
- Надя Башинская — Питер Бомонт (Канада) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 1 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
- Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) | 28 очков | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель), 2 место (🇮🇹 Энья)
- Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) | 28 очков | Результаты: 1 место (🇱🇻 Рига), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
- Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) | 26 очков | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 1)
- Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) | 24 очка | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель), 3 место (🇵🇱 Гданьск — 1)
Запасные:
- Сандрин Готье — Кентен Тирен (Канада) | 20 очков | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига), 5 место (🇮🇹 Энья)
- Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) | 20 очков | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига), 4 место (🇵🇱 Гданьск — 1)
- Ванесса Фам — Джонатан Роджерс (США) | 20 очков | Результаты: 3 место (🇫🇷 Куршевель), 4 место (🇱🇻 Рига)