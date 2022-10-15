Фигурное катание. Серия Гран-при 2022/2023: кто вышел в финал?

Финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2022/2023 пройдет 8–11 декабря в Турине (Италия). Как и обычно, в финале сразятся лучшие фигуристы серии как среди юниоров, так и среди взрослых — по шесть лучших спортсменов или дуэтов в каждой из дисциплин. Финалисты из числа юниоров уже определились — этапы проходили с августа по середину октября. Взрослая серия Гран-при стартует 21 октября и закончится 27 ноября.

Узнать, как начисляются очки по итогам этапов, можно здесь.

ПО ТЕМЕ: Результаты, рейтинг и финалисты. Юниоры | Серия Гран-при ISU по фигурному катанию 2022/2023

Финалисты юниорской серии Гран-при ISU 2022/2023

Девушки:

Финалистки:

Мао Симада (Япония) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇵🇱 Гданьск — 1)

| 30 очков | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇵🇱 Гданьск — 1) Хана Йосида (Япония) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель), 1 место (🇮🇹 Энья)

| 30 очков | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель), 1 место (🇮🇹 Энья) Чжи А Син (Южная Корея) | 28 очков | Результаты: 1 место (🇱🇻 Рига), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 2)

| 28 очков | Результаты: 1 место (🇱🇻 Рига), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 2) Ами Накаи (Япония) | 26 очков | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига), 1 место (🇵🇱 Гданьск — 2)

| 26 очков | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига), 1 место (🇵🇱 Гданьск — 2) Чхэ-Ен Ким (Южная Корея) | 24 очка | Результаты: 3 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 2 место (🇮🇹 Энья)

| 24 очка | Результаты: 3 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 2 место (🇮🇹 Энья) Минсол Квон (Южная Корея) | 24 очка | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 3 место (🇵🇱 Гданьск — 2)

Запасные:

Моне Тиба (Япония) | 22 очка | Результаты: 2 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 4 место (🇮🇹 Энья)

| 22 очка | Результаты: 2 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 4 место (🇮🇹 Энья) Аюми Сибаяма (Япония) | 20 очков | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель), 5 место (🇵🇱 Гданьск — 2)

| 20 очков | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель), 5 место (🇵🇱 Гданьск — 2) Инга Гургенидзе (Грузия) | 20 очков | Результаты: 4 место (🇱🇻 Рига), 3 место (🇮🇹 Энья)

Юноши:

Финалисты:

Лукас Бруссард (США) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 1 место (🇮🇹 Энья) Николай Мемола (Италия) | 28 очков | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇱🇻 Рига) Сюнсюкэ Накамура (Япония) | 28 очков | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель), 2 место (🇮🇹 Энья) Такеру Амине Катайсэ (Япония) | 26 очков | Результаты: 1 место (🇵🇱 Гданьск — 2), 3 место (🇮🇹 Энья) Нозому Йосиока (Япония) | 22 очка | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава), 5 место (🇵🇱 Гданьск — 1) Роберт Ямпольский (США) | 22 очка | Результаты: 4 место (🇱🇻 Рига), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 2)

Запасные:

Рио Наката (Япония) | 22 очка | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига), 4 место (🇵🇱 Гданьск — 2) Янгхен Чха (Южная Корея) | 22 очка | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель), 4 место (🇵🇱 Гданьск — 1) Минкю Со (Южная Корея) | 20 очков | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава), 3 место (🇵🇱 Гданьск — 2)

Пары:

Финалисты:

Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 1 место (🇵🇱 Гданьск — 2) Кайла Смит — Энди Дэнг (США) | 28 очков | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇱🇻 Рига) София Барам — Даниэль Тюменцев (США) | 26 очков | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава), 3 место (🇵🇱 Гданьск — 2) Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) | 26 очков | Результаты: 2 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 2) Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров (Канада) | 20 очков | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига), 5 место (🇵🇱 Гданьск — 2) Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) | 20 очков | Результаты: 3 место (🇨🇿 Острава), 4 место (🇵🇱 Гданьск — 2)

Запасные:

Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) | 20 очков | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава), 3 место (🇵🇱 Гданьск — 1) Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (Канада) | 16 очков | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига), 6 место (🇵🇱 Гданьск — 2) Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) | 16 очков | Результаты: 5 место (🇨🇿 Острава), 4 место (🇵🇱 Гданьск — 1)

Танцы на льду:

Финалисты:

Катерина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇮🇹 Энья) Надя Башинская — Питер Бомонт (Канада) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 1 место (🇵🇱 Гданьск — 2) Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) | 28 очков | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель), 2 место (🇮🇹 Энья) Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) | 28 очков | Результаты: 1 место (🇱🇻 Рига), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 2) Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) | 26 очков | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 1) Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) | 24 очка | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель), 3 место (🇵🇱 Гданьск — 1)

Запасные:

Сандрин Готье — Кентен Тирен (Канада) | 20 очков | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига), 5 место (🇮🇹 Энья) Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) | 20 очков | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига), 4 место (🇵🇱 Гданьск — 1) Ванесса Фам — Джонатан Роджерс (США) | 20 очков | Результаты: 3 место (🇫🇷 Куршевель), 4 место (🇱🇻 Рига)

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры