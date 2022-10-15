Фигурное катание. Серия Гран-при 2022/2023: кто вышел в финал?

Рассказываем, кто вышел в финал серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023 среди взрослых и юниоров

Автор: Тамара Романова
Фигурное катание
Фото © © International Skating Union (ISU)

Финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2022/2023 пройдет 8–11 декабря в Турине (Италия). Как и обычно, в финале сразятся лучшие фигуристы серии как среди юниоров, так и среди взрослых — по шесть лучших спортсменов или дуэтов в каждой из дисциплин. Финалисты из числа юниоров уже определились — этапы проходили с августа по середину октября. Взрослая серия Гран-при стартует 21 октября и закончится 27 ноября.

Узнать, как начисляются очки по итогам этапов, можно здесь.

ПО ТЕМЕ: Результаты, рейтинг и финалисты. Юниоры | Серия Гран-при ISU по фигурному катанию 2022/2023

Финалисты юниорской серии Гран-при ISU 2022/2023

Девушки:

Финалистки:

  • Мао Симада (Япония) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇵🇱 Гданьск — 1)
  • Хана Йосида (Япония) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель), 1 место (🇮🇹 Энья)
  • Чжи А Син (Южная Корея) | 28 очков | Результаты: 1 место (🇱🇻 Рига), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
  • Ами Накаи (Япония) | 26 очков | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига), 1 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
  • Чхэ-Ен Ким (Южная Корея) | 24 очка | Результаты: 3 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 2 место (🇮🇹 Энья)
  • Минсол Квон (Южная Корея) | 24 очка | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 3 место (🇵🇱 Гданьск — 2)

Запасные:

  • Моне Тиба (Япония) | 22 очка | Результаты: 2 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 4 место (🇮🇹 Энья)
  • Аюми Сибаяма (Япония) | 20 очков | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель), 5 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
  • Инга Гургенидзе (Грузия) | 20 очков | Результаты: 4 место (🇱🇻 Рига), 3 место (🇮🇹 Энья)

Юноши:

Финалисты:

  1. Лукас Бруссард (США) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 1 место (🇮🇹 Энья)
  2. Николай Мемола (Италия) | 28 очков | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇱🇻 Рига)
  3. Сюнсюкэ Накамура (Япония) | 28 очков | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель), 2 место (🇮🇹 Энья)
  4. Такеру Амине Катайсэ (Япония) | 26 очков | Результаты: 1 место (🇵🇱 Гданьск — 2), 3 место (🇮🇹 Энья)
  5. Нозому Йосиока (Япония) | 22 очка | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава), 5 место (🇵🇱 Гданьск — 1)
  6. Роберт Ямпольский (США) | 22 очка | Результаты: 4 место (🇱🇻 Рига), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 2)

Запасные:

  1. Рио Наката (Япония) | 22 очка | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига), 4 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
  2. Янгхен Чха (Южная Корея) | 22 очка | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель), 4 место (🇵🇱 Гданьск — 1)
  3. Минкю Со (Южная Корея) | 20 очков | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава), 3 место (🇵🇱 Гданьск — 2)

Пары:

Финалисты:

  1. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 1 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
  2. Кайла Смит — Энди Дэнг (США) | 28 очков | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇱🇻 Рига)
  3. София Барам — Даниэль Тюменцев (США) | 26 очков | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава), 3 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
  4. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) | 26 очков | Результаты: 2 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
  5. Ава Рай Кемп — Йонатан Елизаров (Канада) | 20 очков | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига), 5 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
  6. Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) | 20 очков | Результаты: 3 место (🇨🇿 Острава), 4 место (🇵🇱 Гданьск — 2)

Запасные:

  1. Харуна Мураками — Сумитада Моригути (Япония) | 20 очков | Результаты: 4 место (🇨🇿 Острава), 3 место (🇵🇱 Гданьск — 1)
  2. Эшлин Шмитц — Тристан Тейлор (Канада) | 16 очков | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига), 6 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
  3. Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) | 16 очков | Результаты: 5 место (🇨🇿 Острава), 4 место (🇵🇱 Гданьск — 1)

Танцы на льду:

Финалисты:

  1. Катерина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇨🇿 Острава), 1 место (🇮🇹 Энья)
  2. Надя Башинская — Питер Бомонт (Канада) | 30 очков | Результаты: 1 место (🇵🇱 Гданьск — 1), 1 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
  3. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) | 28 очков | Результаты: 1 место (🇫🇷 Куршевель), 2 место (🇮🇹 Энья)
  4. Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) | 28 очков | Результаты: 1 место (🇱🇻 Рига), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 2)
  5. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) | 26 очков | Результаты: 2 место (🇨🇿 Острава), 2 место (🇵🇱 Гданьск — 1)
  6. Селина Фраджи — Жан-Ганс Фурно (Франция) | 24 очка | Результаты: 2 место (🇫🇷 Куршевель), 3 место (🇵🇱 Гданьск — 1)

Запасные:

  1. Сандрин Готье — Кентен Тирен (Канада) | 20 очков | Результаты: 2 место (🇱🇻 Рига), 5 место (🇮🇹 Энья)
  2. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) | 20 очков | Результаты: 3 место (🇱🇻 Рига), 4 место (🇵🇱 Гданьск — 1)
  3. Ванесса Фам — Джонатан Роджерс (США) | 20 очков | Результаты: 3 место (🇫🇷 Куршевель), 4 место (🇱🇻 Рига)

📆 Фигурное катание: календарь сезона 2022/2023

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры

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