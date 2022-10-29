Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Канада» 2022: Као Миура обыграл действующего чемпиона мира в короткой программе

28–30 октября в Миссиссоге (Канада) проходит второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023.
Полные результаты этапа, а также видео прокатов здесь.
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В мужском одиночном катании серебряный призер этапа Гран-при «Cкейт Америка» 2022 Као Миура стал лучшим в короткой программе. Чемпион Японии среди юниоров 2021 исполнил каскад четверной сальхов-тройной тулуп, четверной тулуп, тройной аксель, а также показал вращения и дорожку шагов четвертого уровня. Миура получил за свой прокат 94,06 балла, что стало его лучшим результатом в сезоне.
Сегодня я двигался довольно хорошо, на «Cкейт Америка» получил заряд сил. В прокате было несколько шероховатостей, над ними я должен поработать в произвольной.
На «Cкейт Америка» Илья Малинин исполнил четверной аксель передо мной, и это оказало на меня давление. Я надеялся, что мне не придется снова кататься последним. Но там я получил хороший опыт.
Чемпион мира 2022 Сема Уно начал свое выступление с четверного флипа, затем зашел на каскад, но из-за не очень удачного исполнения четверного тулупа смог добавить к нему лишь одинарный, а потом показал тройной аксель. С 89,98 балла Уно занимает пока второе место.
Бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года Маттео Риццо из Италии также испытал проблемы на приземлении с четверного тулупа, но смог исполнить вторым прыжком тулуп в два оборота. А вот четверной риттбергер был исполнен с недокрутом. В итоге, Риццо набрал 81,18 балла и замкнул тройку лучших по итогам короткой программы.
Результаты | Мужчины, короткая программа
- Као Миура (Япония) — 94.06
- Сема Уно (Япония) — 89.98
- Маттео Риццо (Италия) — 81.18
- Киган Мессинг (Канада) — 79.69
- Камден Пулкинен (США) — 75.07
- Конрад Орзел (Канада) — 69.69
- Денис Васильев (Латвия) — 69.01
- Лукас Бричги (Швейцария) — 64.35
- Джимми Ма (США) — 61.73
- Александр Селевко (Эстония) — 60.37
- Стивен Гоголев (Канада) — 57.94