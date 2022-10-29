Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Канада» 2022: Као Миура обыграл действующего чемпиона мира в короткой программе

Сема Уно пока уступает чемпиону Японии среди юниоров, Маттео Риццо из Италии – третий

Автор: Ирена Закурдаева
Фигурное катание
Фото © 2021 Getty Images

28–30 октября в Миссиссоге (Канада) проходит второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023.

Полные результаты этапа, а также видео прокатов здесь.

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В мужском одиночном катании серебряный призер этапа Гран-при «Cкейт Америка» 2022 Као Миура стал лучшим в короткой программе. Чемпион Японии среди юниоров 2021 исполнил каскад четверной сальхов-тройной тулуп, четверной тулуп, тройной аксель, а также показал вращения и дорожку шагов четвертого уровня. Миура получил за свой прокат 94,06 балла, что стало его лучшим результатом в сезоне. 

Сегодня я двигался довольно хорошо, на «Cкейт Америка» получил заряд сил. В прокате было несколько шероховатостей, над ними я должен поработать в произвольной. 

На «Cкейт Америка» Илья Малинин исполнил четверной аксель передо мной, и это оказало на меня давление. Я надеялся, что мне не придется снова кататься последним. Но там я получил хороший опыт. 

Чемпион мира 2022 Сема Уно начал свое выступление с четверного флипа, затем зашел на каскад, но из-за не очень удачного исполнения четверного тулупа смог добавить к нему лишь одинарный, а потом показал тройной аксель. С 89,98 балла Уно занимает пока второе место.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года Маттео Риццо из Италии также испытал проблемы на приземлении с четверного тулупа, но смог исполнить вторым прыжком тулуп в два оборота. А вот четверной риттбергер был исполнен с недокрутом. В итоге, Риццо набрал 81,18 балла и замкнул тройку лучших по итогам короткой программы.

Результаты | Мужчины, короткая программа

  1. Као Миура (Япония) — 94.06
  2. Сема Уно (Япония) — 89.98
  3. Маттео Риццо (Италия) — 81.18
  4. Киган Мессинг (Канада) — 79.69
  5. Камден Пулкинен (США) — 75.07
  6. Конрад Орзел (Канада) — 69.69
  7. Денис Васильев (Латвия) — 69.01
  8. Лукас Бричги (Швейцария) — 64.35
  9. Джимми Ма (США) — 61.73
  10. Александр Селевко (Эстония) — 60.37
  11. Стивен Гоголев (Канада) — 57.94

📆 Фигурное катание: календарь сезона 2022/2023

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры

🏆 Мировой рейтинг по итогам сезона 2021/2022

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