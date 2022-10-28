Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Канада» 2022: расписание, участники, трансляция

28-30 октября в Миссиссоге, Канада пройдет второй этап серии ISU Гран-при по фигурному катанию среди взрослых. Напомним, что серия состоит из шести этапов, по итогам выступления на максимум двух из них лучшие фигуристы (по шесть в каждом виде) выйдут в финал.

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В мужском одиночном катании главным фаворитом является действующий чемпион мира Сема Уно, который в Канаде начнет свое выступление в серии Гран-при. Конкуренцию ему составит Као Миура, ставший вторым неделей ранее на этапе в США, и чемпион Канады Киган Мессинг. Будут стремиться занять место на подиуме бронзовый призер чемпионата Европы 2022 года Денис Васильев из Латвии, бронзовый призер ЧЕ-2019 Маттео Риццо из Италии, а также Камден Пулкинен (США).

В женском одиночном катании выступит двукратная победительница чемпионата четырех континентов Рика Кихира из Японии. Фигуристка пропустила весь прошлый сезон из-за травмы и только возвращает форму. Будет стремиться выиграть свой первый этап Гран-при серебряный призер чемпионата четырех континентов 2020 года Ю Ен из Южной Кореи. Интересно будет наблюдать также за Ниной Петрыкиной из Эстонии и Ринкой Ватанабе из Японии, которая в середине сентября на «Lombardia Trophy» исполнила тройной аксель.

В турнире парников основными хедлайнерами станут серебряные призеры чемпионата мира 2022 года Рику Миура и Риюти Кихара. Серебряные призеры чемпионата четырех континентов 2022 года Эмили Чан и Спенсер Акиро Хоу из США нацелены стать призерами этапа Гран-при впервые в своей карьере. Также на место в тройке могут претендовать Алиса Ефимова и Рубен Бломмерт (Германия), бронзовые призеры этапа «Cкейт Америка» 2022 Келли Энн Лорин и Лукас Этье из Канады, бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров 2022 года Брук Макинтош и Бенджамин Мимар (США).

В танцах на льду наибольшее внимание будет приковано к бронзовым призерам чемпионата мира 2021 года, опытному дуэту Пайпер Гиллес — Поль Пуарье из Канады. За награды поспорят и победители турнира «Небельхорн Трофи» 2022 Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), а также победители чемпионата четырех континентов 2022 Каролин Грин — Майкл Парсонс (США), победители турнира «Ондрей Непела Трофи» 2022 Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), бронзовые призеры «Cкейт Америка» 2022 Мари-Жад Лорьо — Роман Ле Гак (Канада).

За кем следить?

Полные списки участников здесь.

Мужчины: Сема Уно (Япония), Као Миура (Япония), Киган Мессинг (Канада)

Женщины: Рика Кихира (Япония), Ю Ен (Южная Корея), Ринка Ватанабе (Япония)

Танцы на льду: Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Каролин Грин — Майкл Парсонс (США)

Пары: Рику Миура — Риюти Кихара (Япония), Эмили Чан — Спенсер Акиро Хоу (США), Алиса Ефимова — Рубен Бломмерт (Германия)

Результаты

Результаты турнира смотрите здесь.

Расписание и трансляции

Трансляция соревнований доступна на ютуб-канале Международного союза конькобежцев.

Время указано московское

28 октября (пятница)

29 октября (суббота)

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры