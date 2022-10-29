Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Канада» 2022: Мадлен Скизас лидирует после короткой программы

28–30 октября в Миссиссоге (Канада) проходит второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023.

Полные результаты этапа, а также видео прокатов здесь.

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В пятницу вечером по московскому времени одиночницы исполнили короткую программу.

По ее итогам возглавила турнирную таблицу Мадлен Скизас из Канады, которая на последнем чемпионате мира заняла 12-е место. Выступая под музыку из балета «Лебединое озеро», Мадлен исполнила каскад из тройных лутца и тулупа, тройной риттбергер, двойной аксель, вращения четвертого уровня и заработала 67,90 балла за свой прокат.

Скизас так прокомментировала свое выступление:

У меня остались хорошие ощущения от проката короткой программы. Всегда есть что-то, что можно улучшить, но я рада тому, как откаталась. Довольна, как я справилась с собой, с нервами. Не было ни одного момента, в котором я ощутила потерю контроля. И это значительная перемена в сравнении с прошлым сезоном.

Ее соотечественница Габриэль Дэйлман под песню Рианны продемонстрировала свой фирменный каскад из двух тройных тулупов, двойной аксель, а также тройной лутц, который, правда, был выполнен не совсем уверенно. Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года набрала 66,65 балла за свой прокат и стала второй:

Я в восторге от того, как прокаталась. Всегда есть место для улучшений. Но учитывая, что это мое первое выступление в серии Гран-при за два года, да еще и на родной земле, лучшего начала сезона нельзя было и вообразить. Я была очень сконцентрирована, позволила музыке вести меня, говорить что делать, когда прыгать. Я просто отдала ей себя. Это было волшебно. Я не могла бы быть более счастливой.

Ава Мари Зиглер из США исполнила каскад тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип и двойной аксель, и с суммой в 66,49 балла стала третьей:

Очевидно, что я могла откататься лучше. Но это мое первое выступление во взрослой серии Гран-при. Не думала, что буду сидеть перед вами и говорить со всеми вами. Но я рада находиться здесь, и я для этого работаю каждый день. Среди моих целей – добиться стабильности и попасть в тройку на национальном чемпионате.

Результаты | Женщины, короткая программа

Мадлен Скизас (Канада) — 67.9 Габриэль Дэйлман (Канада) — 66.65 Ава Мари Зиглер (США) — 66.49 Ю Ен (Южная Корея) — 65.1 Старр Эндрюс (США) — 64.69 Ринка Ватанабэ (Япония) — 62.78 Нина Петрыкина (Эстония) — 61.68 Рика Кихира (Япония) — 59.27 Линдсай ван Цундерт (Нидерланды) — 55.22 Линдси Торнгрен (США) — 55.16 Элишка Бржезинова (Чехия) — 55.14 Юхана Йокои (Япония) — 54.87

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры