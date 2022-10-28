Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Канада» 2022: результаты и видео

Результаты и видео прокатов второго этапа серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2022/2023, 28–30 октября

Автор: Тамара Романова
Фигурное катание
Сема УНО
Фото © 2022 Getty Images

28–30 октября в Миссиссоге (Канада) проходит второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023.

Olympics публикует видео и полные результаты этапа с участием Семы Уно, Рики Кихиры и танцевального дуэта Пайпер Гиллес — Поль Пуарье.

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Полные результаты

Olympics приводит полные результаты соревнований. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Подробные результаты, включая разбивку оценки на компоненты, можно найти по ссылкам в таблице ниже.

Мужчины Женщины Пары Танцы на льду
Короткая программаКороткая программаКороткая программаРитм-танец
Произвольная программаПроизвольная программаПроизвольная программаПроизвольный танец
Итоговые результатыИтоговые результатыИтоговые результатыИтоговые результаты

Результаты | Женщины, короткая программа

  1. Мадлен Скизас (Канада) — 67.9
  2. Габриэль Дэйлман (Канада) — 66.65
  3. Ава Мари Зиглер (США) — 66.49
  4. Ю Ен (Южная Корея) — 65.1
  5. Старр Эндрюс (США) — 64.69
  6. Ринка Ватанабэ (Япония) — 62.78
  7. Нина Петрыкина (Эстония) — 61.68
  8. Рика Кихира (Япония) — 59.27
  9. Линдсай ван Цундерт (Нидерланды) — 55.22
  10. Линдси Торнгрен (США) — 55.16
  11. Элишка Бржезинова (Чехия) — 55.14
  12. Юхана Йокои (Япония) — 54.87

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец

  1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 87.23
  2. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 83.8
  3. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 76.13
  4. Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада) — 75.94
  5. Мари-Жад Лорьо — Роман Ле Гак (Канада) — 74.59
  6. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США) — 70.85
  7. Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) — 68.88
  8. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 67.68
  9. Молли Чесанек — Егор Егоров (США) — 61.4
  10. Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль) — 58.03

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