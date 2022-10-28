Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Канада» 2022: результаты и видео

28–30 октября в Миссиссоге (Канада) проходит второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023.
Olympics публикует видео и полные результаты этапа с участием Семы Уно, Рики Кихиры и танцевального дуэта Пайпер Гиллес — Поль Пуарье.
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Полные результаты
Olympics приводит полные результаты соревнований. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Подробные результаты, включая разбивку оценки на компоненты, можно найти по ссылкам в таблице ниже.
Результаты | Женщины, короткая программа
- Мадлен Скизас (Канада) — 67.9
- Габриэль Дэйлман (Канада) — 66.65
- Ава Мари Зиглер (США) — 66.49
- Ю Ен (Южная Корея) — 65.1
- Старр Эндрюс (США) — 64.69
- Ринка Ватанабэ (Япония) — 62.78
- Нина Петрыкина (Эстония) — 61.68
- Рика Кихира (Япония) — 59.27
- Линдсай ван Цундерт (Нидерланды) — 55.22
- Линдси Торнгрен (США) — 55.16
- Элишка Бржезинова (Чехия) — 55.14
- Юхана Йокои (Япония) — 54.87
Результаты | Танцы на льду, ритм-танец
- Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 87.23
- Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 83.8
- Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 76.13
- Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада) — 75.94
- Мари-Жад Лорьо — Роман Ле Гак (Канада) — 74.59
- Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США) — 70.85
- Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) — 68.88
- Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 67.68
- Молли Чесанек — Егор Егоров (США) — 61.4
- Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль) — 58.03