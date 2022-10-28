Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Канада» 2022: результаты и видео

28–30 октября в Миссиссоге (Канада) проходит второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023.

Olympics публикует видео и полные результаты этапа с участием Семы Уно, Рики Кихиры и танцевального дуэта Пайпер Гиллес — Поль Пуарье.

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Полные результаты

Olympics приводит полные результаты соревнований. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Подробные результаты, включая разбивку оценки на компоненты, можно найти по ссылкам в таблице ниже.

Результаты | Женщины, короткая программа

Мадлен Скизас (Канада) — 67.9 Габриэль Дэйлман (Канада) — 66.65 Ава Мари Зиглер (США) — 66.49 Ю Ен (Южная Корея) — 65.1 Старр Эндрюс (США) — 64.69 Ринка Ватанабэ (Япония) — 62.78 Нина Петрыкина (Эстония) — 61.68 Рика Кихира (Япония) — 59.27 Линдсай ван Цундерт (Нидерланды) — 55.22 Линдси Торнгрен (США) — 55.16 Элишка Бржезинова (Чехия) — 55.14 Юхана Йокои (Япония) — 54.87

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец

Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 87.23 Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 83.8 Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 76.13 Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада) — 75.94 Мари-Жад Лорьо — Роман Ле Гак (Канада) — 74.59 Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США) — 70.85 Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) — 68.88 Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 67.68 Молли Чесанек — Егор Егоров (США) — 61.4 Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль) — 58.03

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры