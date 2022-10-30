Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Канада» 2022: Ринка Ватанабэ – тройной аксель и победа

28–30 октября в Миссиссоге (Канада) проходит второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023.

Полные результаты этапа, а также видео прокатов здесь.

ПО ТЕМЕ:

В женском одиночном катании итоговую победу одержала Ринка Ватанабэ из Японии. С шестого места, которое она заняла в короткой программе, она смогла подняться на первое. Ринка открыла свой прокат произвольной программы исполнением тройного акселя, а затем чисто выполнила тройной риттбергер, а также тройной лутц в комбинации с двойным акселем и тройной сальхов в каскаде с двойным акселем и ойлером. В каскаде из тройных риттбергера и тулупа на обоих прыжках техбригада отметила недокруты, на тройном флипе было поставлено неясное ребро, а тройной лутц был понижен до двойного. Но сумма в 134,32 балла стала лучшей в этот вечер, и по сумме баллов за короткую и произвольную программы Ватанабэ стала победительницей этапа.

Это мое первое выступление в серии Гран-при, и оно прошло достаточно хорошо. Поскольку я впервые участвовала в этом турнире, то очень нервничала. О том, что я поеду на Гран-при, я узнала всего неделю назад. И мне нужно было подстроить тренировки к подготовке к соревнованиям. Был ряд трудностей, но я справилась. На NHK Trophy постараюсь сделать два трикселя в произвольной.

Старр Эндрюс в своем прокате продемонстрировала чистое исполнение пяти тройных прыжков и набрала 126,57 балла, что стало ее лучшим результатом в сезоне. За две программы она набрала 191,26 балла и завоевала свою первую медаль в серии Гран-при.

Я очень взволнована тем, что завоевала свою первую медаль в серии Гран-при. Очень горжусь тем, чего достигла.

Ю Ен зашла на тройной аксель, но он был засчитан с понижением. Серебряный призер чемпионата четырех континентов 2020 исполнила чисто три прыжка в три оборота. Она набрала 125,05 баллов за произвольную и с общей суммой в 190,15 балла стала в итоге третьей.

Не ожидала, что завоюю медаль, т.к. откаталась сегодня не очень хорошо. Когда тренер сказал мне, что я третья, я была очень удивлена. Спасибо публике, которая аплодировала мне, даже несмотря на то, что прокат был не очень.

Итоговые результаты | Женщины

🥇 Ринка Ватанабэ (Япония) — 197.59 (15 баллов) 🥈 Старр Эндрюс (США) — 191.26 (13 баллов) 🥉 Ю Ен (Южная Корея) — 190.15 (11 баллов) Ава Мари Зиглер (США) — 186.76 (9 баллов) Рика Кихира (Япония) — 184.33 (7 баллов) Нина Петрыкина (Эстония) — 181.34 (5 баллов) Мадлен Скизас (Канада) — 180.59 (4 балла) Юхана Йокои (Япония) — 178.73 (3 балла) Линдси Торнгрен (США) — 176.09 (0 баллов) Габриэль Дэйлман (Канада) — 171.61 (0 баллов) Линдсай ван Цундерт (Нидерланды) — 160.96 (0 баллов) Элишка Бржезинова (Чехия) — 159.03 (0 баллов)

Результаты | Женщины, произвольная программа

Ринка Ватанабэ (Япония) — 134.32 Старр Эндрюс (США) — 126.57 Рика Кихира (Япония) — 125.06 Ю Ен (Южная Корея) — 125.05 Юхана Йокои (Япония) — 123.86 Линдси Торнгрен (США) — 120.93 Ава Мари Зиглер (США) — 120.27 Нина Петрыкина (Эстония) — 119.66 Мадлен Скизас (Канада) — 112.69 Линдсай ван Цундерт (Нидерланды) — 105.74 Габриэль Дэйлман (Канада) — 104.96 Элишка Бржезинова (Чехия) — 103.89

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры