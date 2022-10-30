Этап Гран-при по фигурному катанию «Cкейт Канада» 2022: Уно и Миура принесли Японии медали в мужском одиночном катании

28–30 октября в Миссиссоге (Канада) проходит второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023.

Полные результаты этапа, а также видео прокатов здесь.

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В мужском одиночном катании победителем турнира стал действующий чемпион мира Сема Уно. Свою произвольную программу двукратный призер Олимпийских игр в личном зачете начал с не очень уверенно исполненного четверного риттбергера. Также были выполнены комбинация из тройного и двойного акселя, а также каскад из четверного и тройного тулупа. Однако на четверных флипе и сальхове были отмечены недокруты, а также недокрученными оказались сольные тройной аксель и четверной тулуп. Уно набрал 183,17 за произвольную и 273,15 балла за две программы, что позволило ему завоевать седьмую золотую медаль серии Гран-при в карьере.

Доволен результатом. Откатался сегодня как на тренировках, когда что-то получается, а что-то – нет.

Лидер после короткой программы, соотечественник Уно Као Миура в произвольной исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а также тройной аксель-ойлер-тройной сальхов и сольный тройной аксель, но упал на четверном сальхове. Серебряный призер этапа Гран-при в США этого сезона заработал за свой прокат 171,23 балла и с общей суммой в 265,29 балла завоевал второе серебро серии.

Эти результаты для меня неожиданные. Перед «Cкейт Америка» я думал, что возможно смогу быть на подиуме, если откатаюсь хорошо. Приехав сюда, снова подумал, что, может быть, смогу быть в тройке. Перед прокатом у меня порвался шнурок, и мне нужно было на 100% отдаться прокату, чтобы исполнить программу, учитывая то, что произошло.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года Маттео Риццо из Италии продемонстрировал в своей произвольной программе четверной риттбергер и шесть тройных прыжков. Он набрал 169,85 балла и стал четвертым в этом виде. С общей суммой баллов 251,03 он выиграл бронзовую награду.

Любимец местной публики Киган Мессинг, исполнив два четверных тулупа, стал третьим в произвольной и четвертым в итоге, проиграв Риццо менее половины балла.

Итоговые результаты | Мужчины

🥇 Сема Уно (Япония) — 273.15 (15 баллов) 🥈 Као Миура (Япония) — 265.29 (13 баллов) 🥉 Маттео Риццо (Италия) — 251.03 (11 баллов) Киган Мессинг (Канада) — 250.72 (9 баллов) Камден Пулкинен (США) — 219.06 (7 баллов) Лукас Бричги (Швейцария) — 212.43 (5 баллов) Стивен Гоголев (Канада) — 210.64 (4 балла) Александр Селевко (Эстония) — 206.11 (3 балла) Джимми Ма (США) — 204.39 (0 баллов) Денис Васильев (Латвия) — 197.45 (0 баллов) Конрад Орзел (Канада) — 195.42 (0 баллов)

Результаты | Мужчины, произвольная программа

Сема Уно (Япония) — 183.17 Као Миура (Япония) — 171.23 Киган Мессинг (Канада) — 171.03 Маттео Риццо (Италия) — 169.85 Стивен Гоголев (Канада) — 152.7 Лукас Бричги (Швейцария) — 148.08 Александр Селевко (Эстония) — 145.74 Камден Пулкинен (США) — 143.99 Джимми Ма (США) — 142.66 Денис Васильев (Латвия) — 128.44 Конрад Орзел (Канада) — 125.73

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры