Этап Гран-при по фигурному катанию в Шеффилде 2022: результаты и видео

11–13 ноября в Шеффилде (Великобритания) проходит четвертый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Среди участников этапа чемпионы мира 2022 года в парном катании Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер (США), победительница чемпионата четырех континентов 2022 Маи Михара (Япония), двукратные бронзовые призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

Листайте ниже, чтобы найти результаты соревнований во всех дисциплинах.

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Результаты | Мужчины, короткая программа

Роман Садовский (Канада) — 89.49 Даниэль Грассль (Италия) — 86.85 Денис Васильев (Латвия) — 83.01 Сюн Сато (Япония) — 82.68 Косиро Симада (Япония) — 80.84 Джимми Ма (США) — 77.72 Тацуя Цубои (Япония) — 76.75 Томоки Хиватаси (США) — 66.68 Грэм Ньюберри (Великобритания) — 64.3 Кори Чирчелли (Канада) — 62.97 Эдвард Эпплби (Великобритания) — 62.52 Морис Квителашвили (Грузия) — 56.42

Результаты | Пары, короткая программа

Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 75.88 Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 68.69 Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 60.24 Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия) — 58.7 Кэти Макбет — Натан Бартоломей (США) — 57.21 Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) — 55.7 Анастасия Вайпан-Лоу – Люк Дигби (Великобритания) — 50.29

Полные результаты

Olympics приводит полные результаты соревнований. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Подробные результаты, включая разбивку оценки на компоненты, можно найти по ссылкам в таблице ниже.

Участники | 🇬🇧 4-й этап, 11–13 ноября. Шеффилд, Великобритания

Мужчины: Кори Чирчелли (Канада), Роман Садовский (Канада), Эдвард Эпплби (Великобритания), Грэм Ньюберри (Великобритания), Морис Квителашвили (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Сюн Сато (Япония), Косиро Симада (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Денис Васильев (Латвия), Томоки Хиватаси (США), Джимми Ма (США).

Кори Чирчелли (Канада), Роман Садовский (Канада), Эдвард Эпплби (Великобритания), Грэм Ньюберри (Великобритания), Морис Квителашвили (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Сюн Сато (Япония), Косиро Симада (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Денис Васильев (Латвия), Томоки Хиватаси (США), Джимми Ма (США). Женщины: Габриэль Дэйлман (Канада), Наташа Маккей (Великобритания), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Ю Ен (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Юлия Заутер (Румыния), Алексия Паганини (Швейцария), Габриэлла Иззо (США), Изабо Левито (США), Брэди Теннелл (США).

Габриэль Дэйлман (Канада), Наташа Маккей (Великобритания), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Ю Ен (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Юлия Заутер (Румыния), Алексия Паганини (Швейцария), Габриэлла Иззо (США), Изабо Левито (США), Брэди Теннелл (США). Спортивные пары: Анастасия Вайпан-Лоу – Люк Дигби (Великобритания), Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия), Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия), Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Кэти Макбет — Натан Бартоломей (США).

Анастасия Вайпан-Лоу – Люк Дигби (Великобритания), Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия), Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия), Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Кэти Макбет — Натан Бартоломей (США). Танцевальные дуэты: Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Хейли Сейлз — Николас Вамстикер (Канада), Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Мария Голубцова — Кирилл Белобров (Украина), Уна Браун — Гейдж Браун (США), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).

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