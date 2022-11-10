Этап Гран-при по фигурному катанию в Великобритании 2022: расписание, участники, трансляция

11–13 ноября в Шеффилде (Великобритания) пройдет четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию. Среди участников этапа чемпионы мира 2022 года в парном катании Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер (США), победительница чемпионата четырех континентов 2022 Маи Михара (Япония), двукратные бронзовые призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

Шеффилд впервые принимает этап серии Гран-при. Но фигурному катанию этот город совсем не чужд. Именно здесь уже не первое и не второе десятилетие под марками MK и John Wilson производятся лезвия. На изделиях из знаменитой шеффилдской стали катаются уже несколько поколений топ-фигуристов мира. Этап Гран-при так и назван — MK John Wilson Trophy.

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В женском одиночном катании основной претенденткой на победу видится японка Маи Михара. В Великобритании она начнет свое выступление в серии Гран-при этого сезона. Серебряный призер этапа «Скейт Америка» 2022 Изабо Левито (США) и бронзовый призер этапа «Скейт Канада» 2022 Ю Ен (Южная Корея) будут стремиться квалифицироваться в финал. Также на медали могут претендовать Анастасия Губанова (Грузия), Екатерина Куракова (Польша), Алексия Паганини (Швейцария). Брэди Теннелл (США) возвращается на соревновательную арену после года, пропущенного из-за травм.

В мужском одиночном катании главными фаворитами являются серебряный призер чемпионата Европы 2022 года Даниэль Грассль (Италия) и бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года Морис Квителашвили. За награды, скорее всего, поборются бронзовый призер чемпионата Европы 2022 года Денис Васильев (Латвия), Роман Садовский (Канада), Сюн Сато (Япония), Томоки Хиватаси (Япония).

В парном катании Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер после победы на домашнем этапе будут стремиться повторить этот результат и в Великобритании. Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) после бронзы в Миссиссоге жаждут подняться выше. Интересно будет понаблюдать за Анастасией Метелкиной — Даниилом Паркманом (Грузия), Летицией Рошер — Луисом Шустером (Германия), а также Кэти Макбет — Нейтаном Бартоломеем (США).

В танцах на льду лидерами являются Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, выигравшие неделей ранее этап в Анже. Порадовать соотечественников и показать достойный результат дома явно хотят серебряные призеры «Скейт Канада» 2022 Лайла Фир и Льюис Гибсон. Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), ставшие в Миссиссоге третьими, скорее всего, планируют повторить этот результат и в Шеффилде. Дебютируют во взрослой серии Гран-при чемпионы мира среди юниоров 2022 года Уна Браун — Гейдж Браун (США). Также среди участников турнира серебряные призеры ЮЧМ-2020 Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия).

За кем следить?

Полные списки участников здесь.

Мужчины: Даниэль Грассль (Италия), Морис Квителашвили (Грузия), Денис Васильев (Латвия).

Женщины: Маи Михара (Япония), Изабо Левито (США), Ю Ен (Южная Корея).

Танцы на льду: Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада).

Пары: Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Сара Конти — Никкола Мачи (Италия), Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия).

Расписание и трансляции

Трансляция соревнований доступна на ютуб-канале Международного союза конькобежцев.

Время указано московское (GMT +3).

11 ноября, пятница

12 ноября, суббота

13 ноября, воскресенье

14:15 Женщины, произвольная программа

Женщины, произвольная программа 16:25 Танцы на льду, произвольный танец

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры