Итоги этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции 2022: Сяо Хим Фа принес Франции первое за 13 лет золото в мужском одиночном катании

4–6 ноября в Анже (Франция) прошел третий этап серии Гран-при по фигурному катанию.

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Женщины: победа Хендрикс в качестве подарка себе на день рождения

В женском одиночном катании победу одержала Луна Хендрикс из Бельгии. Елим Ким из Южной Кореи — вторая, Рион Сумиеси из Японии — третья.

Серебряный призер чемпионата мира 2022 исполнила в произвольной программе шесть тройных прыжков, в том числе каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а также вращения и дорожки шагов четвертого уровня. За свой прокат Луна набрала 143,59 балла и с общей суммой за две программы в 216,34 балла оформила в свой 23-й день рождения первую победу на этапе серии Гран-при.

Конечно, чувства удивительные. Я немного нервничала, потому что программа достаточно новая. Изменения, которые мы внесли, были сделаны в последний момент. Когда такое происходит в произвольной программе, это непросто психологически. После тренировки утром накануне проката почувствовала уверенность. Я выиграла этап Гран-при, это сумасшествие. Горжусь, что смогла сделать это для Бельгии и для спорта в своей стране, — цитирует Луну сайт ISU.

Ким в произвольной выполнила четыре тройных прыжка. Падения на лутце и сальхове отбросили ее на четвертое место в этом виде программы (125,83 балла). Но с общей суммой в 194,76 балла корейская фигуристка смогла обойти Сумиеси в борьбе за второе место.

Рион начала прокат с четверного тулупа, но допустила на нем падение. Она исполнила чисто пять тройных прыжков и стала третьей в произвольной программе (с 130,24 балла). В итоге, спортсменка из Страны восходящего солнца завоевала бронзу (194,34 балла).

Мужчины: Сяо Хим Фа выиграл на радость соотечественникам

Адам Сяо Хим Фа принес Франции первое золото серии Гран-при в мужском одиночном катании за 13 лет (Брайан Жубер выиграл этап NHK Trophy в 2009-м). Он начал свой прокат с тройного лутца, а затем последовали каскад четверной тулуп-двойной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов. Французский фигурист исполнил еще три тройных прыжка и набрал 180,98 балла за произвольную программу (его лучший результат в сезоне). С 268,98 балла он выиграл этап в Анже. Это золото стало первой медалью Адама в серии Гран-при.

Очень горд собой сегодня. Во время проката был спокойным и расслабленным. Публика очень мне помогала, поддерживала меня, и это очень мотивировало. Очень счастлив тому, что выиграл свой первый этап Гран-при. Вместе с командой мы проделали большую работу, и надеюсь, что продолжу в том же духе. Сейчас я занял свое место рядом с лучшими фигуристами мира.

Лидировавший после короткой программы Сота Ямамото продемонстрировал каскад из четверного и тройного тулупов, еще один четверной тулуп и пять тройных прыжков. Но японец упал с четверного сальхова, а аксель получился лишь в полтора оборота. С 165,48 балла он стал третьим в произвольной программе и вторым в итоге (257,90 балла).

Кадзуки Томоно исполнил каскад четверной тулуп-двойной тулуп и еще два прыжка в четыре оборота, но с помарками. С 159,31 балла он стал четвертым в произвольной и третьим в итоге (248,77 балла).

Парное катание

Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам из Канады стали лучшими и в короткой, и в произвольной программе и выиграли этап с 185,84 балла. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) порадовали соотечественников серебром (179,85 балла). Анника Хокке — Роберт Кункель из Германии — третьи (179,73 балла).

Танцы на льду

Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) завоевали золото (207,95 балла). Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) стали вторыми (201,93 балла), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — третьи (187,15 балла).

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