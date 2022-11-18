Этап Гран-при по фигурному катанию «NHK Трофи» 2022: результаты и видео

18–20 ноября в Саппоро (Япония) проходит пятый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. На лед выйдут любимцы домашней публики — бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине в одиночном катании — Каори Сакамото и Сема Уно, действующие вице-чемпионы мира в парном катании Рику Миура — Риюти Кихара, а также танцевальный дуэт Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси.

Листайте ниже, чтобы найти подробные результаты соревнований во всех дисциплинах.

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Подробные результаты

Olympics приводит полные результаты соревнований. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Подробные результаты, включая разбивку оценки на компоненты, можно найти по ссылкам в таблице ниже.

Результаты | Мужчины, короткая программа

Сота Ямамото (Япония) — 96.49 Сема Уно (Япония) — 91.66 Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 87.44 Кадзуки Томоно (Япония) — 85.07 Ника Эгадзе (Грузия) — 84.47 Джунхван Чха (Южная Корея) — 80.35 Маттео Риццо (Италия) — 78.57 Конрад Орзел (Канада) — 73.1 Стивен Гоголев (Канада) — 69.01 Габриеле Франджипани (Италия) — 68.78 Маурицио Зандрон (Австрия) — 68.21 Томоки Хиватаси (США) — 57.18

Результаты | Женщины, короткая программа

Елим Ким (Южная Корея) — 72.22 Каори Сакамото (Япония) — 68.07 Рион Сумиеси (Япония) — 68.01 Одри Шин (США) — 65.87 Старр Эндрюс (США) — 64.13 Со Ен Джи (Южная Корея) — 62.92 Со Ен Ви (Южная Корея) — 61.06 Нина Петрыкина (Эстония) — 58.81 Ринка Ватанабэ (Япония) — 58.36 Ольга Микутина (Австрия) — 56.95 Эмбер Гленн (США) — 52.04 Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 48.56

Результаты | Пары, короткая программа

Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 78.25 Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США) — 64.62 Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 62.31 Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) — 58.95 Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 55.36 Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 54.46

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец

Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) — 85.66 Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 85 Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 77 Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 75.23 Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония) — 75.1 Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 72.84 Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай) — 70.32 Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) — 66.65 Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 66.47 Катарина Вулфкостин — Джеффри Чен (США) — 64.94

Участники | 🇯🇵 5-й этап, 18–20 ноября. Саппоро, Япония

Мужчины: Маурицио Зандрон (Австрия), Стивен Гоголев (Канада), Конрад Орзел (Канада), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Габриеле Франджипани (Италия), Маттео Риццо (Италия), Кадзуки Томоно (Япония), Сема Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Джунхван Чха (Южная Корея), Томоки Хиватаси (США).

Маурицио Зандрон (Австрия), Стивен Гоголев (Канада), Конрад Орзел (Канада), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Габриеле Франджипани (Италия), Маттео Риццо (Италия), Кадзуки Томоно (Япония), Сема Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Джунхван Чха (Южная Корея), Томоки Хиватаси (США). Женщины: Ольга Микутина (Австрия), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Нина Петрыкина (Эстония), Каори Сакамото (Япония), Рион Сумиеси (Япония), Ринка Ватанабэ (Япония), Со Ен Джи (Южная Корея), Елим Ким (Южная Корея), Со Ен Ви (Южная Корея), Старр Эндрюс (США), Эмбер Гленн (США), Одри Шин (США).

Ольга Микутина (Австрия), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Нина Петрыкина (Эстония), Каори Сакамото (Япония), Рион Сумиеси (Япония), Ринка Ватанабэ (Япония), Со Ен Джи (Южная Корея), Елим Ким (Южная Корея), Со Ен Ви (Южная Корея), Старр Эндрюс (США), Эмбер Гленн (США), Одри Шин (США). Спортивные пары: Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция), Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония), Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды), Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США).

Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция), Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония), Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды), Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США). Танцевальные дуэты: Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай), Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония), Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Катарина Вулфкостин — Джеффри Чен (США).

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