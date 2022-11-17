Этап Гран-при по фигурному катанию «NHK Трофи» 2022: расписание, участники, трансляция 

18–19 ноября в столице зимних Олимпийских игр 1972 года пройдет пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию. Среди участников этапа чемпионы мира 2022 года в одиночном катании Каори Сакамото и Сема Уно, серебряные призеры чемпионата мира 2022 года в парном катании Рику Миура — Риюти Кихара, а также призеры чемпионатов мира в танцах на льду Мэдисон Чок — Эван Бейтс.

Турнир в Саппоро станет предпоследним в серии этапов Гран-при. На следующей неделе заключительный этап состоится в Финляндии. В Японии несколько ведущих фигуристов планеты будут бороться с соперниками за попадание в финал серии.

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В женском одиночном катании главной претенденткой на победу является Каори Сакомото. Бронзовый призер Олимпийских игр-2022 в личном зачете выиграла в этом сезоне этап «Скейт Америка». Еще одна победительница этапа нынешней серии — Ринка Ватанабэ — будет стремиться составить ей конкуренцию. К тому же победительница этапа «Скейт Канада» 2022 обыграла Сакамото на «Ломбардия Трофи». Будут стремиться попасть на подиум Елим Ким из Южной Кореи и Старр Эндрюс из США, завоевавшие серебряные награды на этапах во Франции и Канаде соответственно.

В мужском одиночном катании действующий победитель первенства планеты и обладатель золота этапа «Скейт Канада» 2022 Сема Уно явно планирует выиграть и дома. Ему будут противостоять Адам Сяо Хим Фа, выигравший домашний этап в Анже, а также соотечественник Уно, ставший вторым на этапе во Франции Сота Ямамото и Джунхван Чха из Южной Кореи, на счету которого бронза этапа «Скейт Америка» 2022.

В парном катании победители этапа в Канаде Рику Миура — Риюти Кихара на радость местной публике будут хедлайнерами турнира. Серебряные призеры турнира в Миссисоге Эмили Чан — Спенсер Акира Хау из США, Камилла Ковалев — Павел Ковалев из Франции, ставшие вторыми на этапе в Анже, и Анника Хокке — Роберт Кункель из Германии, завоевавшие там же бронзу, будут стараться попасть на пьедестал и в финал Гран-при.

В танцах на льду наибольшие шансы на первое место, скорее всего, у победителей этапа в Норвуде Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Прокатов высокого уровня следует ожидать от серебряных призеров этапа во Франции Лоранс Фурнье-Бодри — Николая Серенсена, выступающих за Канаду, бронзовых призеров этого же турнира Евгении Лопаревой — Жоффре Бриссо из Франции, Кэролайн Грин — Майкла Парсонса из США и серебряных призеров турнира четырех континентов 2022 года Каны Мурамото — Дайсуке Такахаси.

За кем следить?

Полные списки участников здесь.

Мужчины: Сема Уно (Япония), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Джунхван Чха (Южная Корея).

Женщины: Каори Сакамото (Япония), Ринка Ватанабэ (Япония), Елим Ким (Южная Корея).

Танцы на льду: Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).

Пары: Рику Миура — Риюти Кихара (Япония), Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция).

Расписание и трансляции

Трансляция соревнований доступна на ютуб-канале Международного союза конькобежцев.

Время указано московское (GMT +3).

18 ноября, пятница

19 ноября, суббота

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры