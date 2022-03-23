Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Каори Сакамото: «Для меня было неожиданно внезапно оказаться одной из главных фавориток на этом турнире»

23–27 марта в Монпелье проходит чемпионат мира по фигурному катанию-2022. По итогам короткой программы лидирует Каори Сакамото, Луна Хендрикс — вторая, Мэрайя Белл — третья.
По теме:
На пресс-конференции по итогам проката японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, каково было оказаться в статусе фаворитки турнира и как она справляется с давлением
«Сегодня была хорошая скорость, прыжки были не очень чистые, но я смогла их все выполнить, так что в целом довольна прокатом.
Олимпийские игры были главной целью в жизни, так что я очень рада, что смогла выиграть медаль. Но с другой стороны теперь у меня нет цели, так что последние три недели были достаточно тяжелыми.
Чемпионат мира важен, чтобы получить три квоты на следующий год. Обычно я довольно плохо катаюсь на мировом первенстве, так что буду стремиться к идеальному прокату в произвольной программе. В короткой я хотела выполнить все свои прыжки, и сегодня это у меня получилось.
Я не ожидала такой высокой оценки, поэтому была удивлена и очень рада, но тренер напомнила мне, что впереди еще произвольная программа, так что нельзя расслабляться.
Конечно, для меня было неожиданно внезапно оказаться одной из главных фавориток на этом турнире. И мне было немного сложно готовиться поначалу, потому что я была не в лучшей форме — я прямо чувствовала это расстояние между тем, что я могла, и тем, что я хотела бы делать.
Но потом я начала набирать форму и я сказала себе: «Не думай о результате, думай о том, что ты в последний раз катаешь эти программы и что ты хочешь откатать их самым лучшим образом». И как-то благодаря этому мне удалось сбросить напряжение из-за ожиданий, а сосредоточиться именно на хорошем катании, которое и было моей целью на протяжении всего сезона. И если говорить о сегодняшнем дне, я довольна своим результатом на сто процентов».
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье
Время московское
23.03.2022
- 13:10:00 Женщины. Короткая программа
- 20:30:00 Пары. Короткая программа
24.03.2022
- 13:30:00 Мужчины. Короткая программа
- 21:08:00 Пары. Произвольная программа
25.03.2022
- 13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец
- 20:00:00 Женщины. Произвольная программа
26.03.2022
- 12:55:00 Мужчины. Произвольная программа
- 19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец
Полные списки участников
Трансляция
Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.
Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.
В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.
📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию
📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях