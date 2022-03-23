Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Каори Сакамото: «Для меня было неожиданно внезапно оказаться одной из главных фавориток на этом турнире»

23–27 марта в Монпелье проходит чемпионат мира по фигурному катанию-2022. По итогам короткой программы лидирует Каори Сакамото, Луна Хендрикс — вторая, Мэрайя Белл — третья.

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На пресс-конференции по итогам проката японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, каково было оказаться в статусе фаворитки турнира и как она справляется с давлением

«Сегодня была хорошая скорость, прыжки были не очень чистые, но я смогла их все выполнить, так что в целом довольна прокатом.

Олимпийские игры были главной целью в жизни, так что я очень рада, что смогла выиграть медаль. Но с другой стороны теперь у меня нет цели, так что последние три недели были достаточно тяжелыми.

Чемпионат мира важен, чтобы получить три квоты на следующий год. Обычно я довольно плохо катаюсь на мировом первенстве, так что буду стремиться к идеальному прокату в произвольной программе. В короткой я хотела выполнить все свои прыжки, и сегодня это у меня получилось.

Я не ожидала такой высокой оценки, поэтому была удивлена и очень рада, но тренер напомнила мне, что впереди еще произвольная программа, так что нельзя расслабляться.

Конечно, для меня было неожиданно внезапно оказаться одной из главных фавориток на этом турнире. И мне было немного сложно готовиться поначалу, потому что я была не в лучшей форме — я прямо чувствовала это расстояние между тем, что я могла, и тем, что я хотела бы делать.

Но потом я начала набирать форму и я сказала себе: «Не думай о результате, думай о том, что ты в последний раз катаешь эти программы и что ты хочешь откатать их самым лучшим образом». И как-то благодаря этому мне удалось сбросить напряжение из-за ожиданий, а сосредоточиться именно на хорошем катании, которое и было моей целью на протяжении всего сезона. И если говорить о сегодняшнем дне, я довольна своим результатом на сто процентов».

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

Время московское

23.03.2022

13:10:00 Женщины. Короткая программа

20:30:00 Пары. Короткая программа

24.03.2022

13:30:00 Мужчины. Короткая программа

21:08:00 Пары. Произвольная программа

25.03.2022

13:00:00 Танцы на льду. Ритм-танец

20:00:00 Женщины. Произвольная программа

26.03.2022

12:55:00 Мужчины. Произвольная программа

19:05:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Полные списки участников

Трансляция

Трансляция доступна на каналах Евроспорт и Беларусь 5.

Список правообладателей на сайте Международного союза конькобежцев.

В остальных странах трансляцию можно будет посмотреть в YouTube на канале ISU.

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