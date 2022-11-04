Гран-при Франции по фигурному катанию 2022: результаты и видео

4–6 ноября в Анже (Франция) проходит третий этап серии Гран-при по фигурному катанию.

Olympics публикует видео и полные результаты этапа с участием действующей вице-чемпионки мира Луна Хендрикс (Бельгия) и двукратных бронзовых призеров чемпионатов Европы в танцах на льду Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

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Полные результаты

Olympics приводит полные результаты соревнований. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Подробные результаты, включая разбивку оценки на компоненты, можно найти по ссылкам в таблице ниже.

Результаты | Мужчины, короткая программа

Сота Ямамото (Япония) — 92.42 Кадзуки Томоно (Япония) — 89.46 Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 88 Ника Эгадзе (Грузия) — 82.44 Михаил Селевко (Эстония) — 79.4 Люк Экономидес (Франция) — 77.23 Ли Сихен (Южная Корея) — 76.54 Иван Шмуратко (Украина) — 75.95 Лукас Бричги (Швейцария) — 74.25 Сена Миякэ (Япония) — 69.27 Уэсли Чиу (Канада) — 67.95 Ландри ле Мэ (Франция) — 60.87

Результаты | Женщины, короткая программа

Луна Хендрикс (Бельгия) — 72.75 Елим Ким (Южная Корея) — 68.93 Мана Кавабэ (Япония) — 68.83 Одри Шин (США) — 64.27 Рион Сумиеси (Япония) — 64.1 Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 62.77 Леа Серна (Франция) — 62.63 Маэ-Беренис Мейте (Франция) — 58.84 Рино Мацуикэ (Япония) — 57.68 Ольга Микутина (Австрия) — 56 Линдсай ван Цундерт (Нидерланды) — 55.11 Майя Маццара (Франция) — 46.05

Результаты | Пары, короткая программа

Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 64.33 Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 63.98 Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 61.55 Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 60.93 Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 60.11 Мария Мохова — Иван Мохов (США) — 54.77 Осеан Пьега — Денис Стрекалин (Франция) — 50.13

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец

Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 83.52 Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) — 82.38 Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 73.17 Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция) — 70.76 Ева Пейт — Логан Бай (США) — 69.46 Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия) — 68.84 Катарина Вулфкостин — Джеффри Чен (США) — 64.18 Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 63.85 Мари Дюпаяж — Томас Набэс (Франция) — 63.64 Молли Ланаган — Дмитрий Разгуляев (Канада) — 60.78

Участники | 🇫🇷 3-й этап, 4–6 ноября. Анже, Франция

Мужчины: Уэсли Чу (Канада), Михаил Селевко (Эстония), Ландри ле Мэ (Франция), Люк Экономидес (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Сена Миякэ (Япония), Кадзуки Томоно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Си Хен Ли (Южная Корея), Лукас Бричги (Швейцария), Иван Шмуратко (Украина).

Уэсли Чу (Канада), Михаил Селевко (Эстония), Ландри ле Мэ (Франция), Люк Экономидес (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Сена Миякэ (Япония), Кадзуки Томоно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Си Хен Ли (Южная Корея), Лукас Бричги (Швейцария), Иван Шмуратко (Украина). Женщины: Ольга Микутина (Австрия), Луна Хендрикс (Бельгия), Майя Маццара (Франция), Маэ-Беренис Мейте (Франция), Леа Серна (Франция), Мана Кавабэ (Япония), Рино Мацуикэ (Япония), Рион Сумиеси (Япония), Елим Ким (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Линдсай ван Цундерт (Нидерланды), Одри Шин (США).

Ольга Микутина (Австрия), Луна Хендрикс (Бельгия), Майя Маццара (Франция), Маэ-Беренис Мейте (Франция), Леа Серна (Франция), Мана Кавабэ (Япония), Рино Мацуикэ (Япония), Рион Сумиеси (Япония), Елим Ким (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Линдсай ван Цундерт (Нидерланды), Одри Шин (США). Спортивные пары: Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция), Осеан Пьега — Денис Стрекалин (Франция), Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Мария Мохова — Иван Мохов (США)

Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция), Осеан Пьега — Денис Стрекалин (Франция), Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Мария Мохова — Иван Мохов (США) Танцевальные дуэты: Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Молли Ланаган — Дмитрий Разгуляев (Канада), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Канада), Мари Дюпаяж — Томас Набэс (Франция), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Ева Пейт — Логан Бай (США), Катарина Вулфкостин — Джеффри Чен (США).

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