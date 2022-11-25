Этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии 2022: расписание, участники, трансляция 

Вся информация о шестом этапе серии среди взрослых, который пройдет 25–26 ноября в финском Эспоо
25–26 ноября в Эспоо пройдет шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию. Среди участников этапа серебряный призер чемпионата мира 2022 года Луна Хендрикс из Бельгии, двукратная победительница чемпионата четырех континентов Маи Михара из Японии, чемпион мира среди юниоров 2022 года Илья Малинин (США), бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года в танцах на льду Пайпер Гиллес — Поль Пуарьеиз Канады.
Этап в Финляндии является заключительным этапом серии Гран-при. Лучшие шесть участников по итогам серии в каждом виде примут участие в финале, который пройдет 8–11 декабря в Турине.
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Olympics рассказывает все самое важное о шестом этапе серии.
В женском одиночном катании победительницы этапов во Франции и Великобритании Луна Хендрикс и Маи Михара будут стремиться выиграть свой второй этап и гарантировать себе место в финале. Имеет шансы на попадание в заветную шестерку финалистов серии и бронзовый призер этапа в Шеффилде Анастасия Губанова (Грузия). В Эспоо также выступит двукратная победительница чемпионата четырех континентов Рика Кихира, которая продолжает свое возвращение на соревновательный лед после года перерыва из-за травмы.
В мужском одиночном катании наибольшее внимание приковано к Илье Малинину, первому в истории исполнившему четверной аксель и выигравшему этап в США. Бронзовый призер этапа в Шеффилде Сюн Сато (Япония) будет стремиться занять место не ниже второго, чтобы отобраться в финал. Также интересно посмотреть на чемпиона Канады Кигана Мессинга, ставшего четвертым на родном этапе, бронзового призера чемпионата Европы 2020 года Мориса Квителашвили (Грузия), финалиста серии Гран-при 2019 Кевина Эймоза (Франция).
В танцах на льду фаворитами являются Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. После победы на этапе в Миссиссоге они рассчитывают выиграть и свой второй турнир Гран-при в этом сезоне. Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер из США также полны надежд на попадание в финал.
В парном катании не выступят обладатели наград предыдущих этапов серии. За место на подиуме будут бороться Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини из Италии, ставшие 4-ми в Анже, и Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия), также занявшие 4-е место в Шеффилде. Завоевав золото или серебро этапа, эти дуэты могут обеспечить себе место в финале.
Полные списки участников здесь.
Мужчины: Илья Малинин (США), Сюн Сато (Япония), Киган Мессинг (Канада).
Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Маи Михара (Япония), Анастасия Губанова (Грузия).
Танцы на льду: Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).
Пары: Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия), Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт (Германия).
Трансляция соревнований доступна на платформе Okko (бесплатно для зарегистрированных пользователей) и ютуб-канале Международного союза конькобежцев.
Время указано московское (GMT +3).
25 ноября, пятница
26 ноября, суббота
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