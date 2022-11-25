Этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии 2022: расписание, участники, трансляция 

25–26 ноября в Эспоо пройдет шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию. Среди участников этапа серебряный призер чемпионата мира 2022 года Луна Хендрикс из Бельгии, двукратная победительница чемпионата четырех континентов Маи Михара из Японии, чемпион мира среди юниоров 2022 года Илья Малинин (США), бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года в танцах на льду Пайпер Гиллес — Поль Пуарьеиз Канады.

Этап в Финляндии является заключительным этапом серии Гран-при. Лучшие шесть участников по итогам серии в каждом виде примут участие в финале, который пройдет 8–11 декабря в Турине.

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В женском одиночном катании победительницы этапов во Франции и Великобритании Луна Хендрикс и Маи Михара будут стремиться выиграть свой второй этап и гарантировать себе место в финале. Имеет шансы на попадание в заветную шестерку финалистов серии и бронзовый призер этапа в Шеффилде Анастасия Губанова (Грузия). В Эспоо также выступит двукратная победительница чемпионата четырех континентов Рика Кихира, которая продолжает свое возвращение на соревновательный лед после года перерыва из-за травмы.