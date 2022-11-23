Эксклюзивное интервью первого в истории исполнителя четверного акселя о пятерных прыжках, Юдзуру Ханю, примере родителей и планах выступить на Олимпийских играх
25–26 ноября Илья Малинин, ставший первым фигуристом в истории, исполнившим четверной аксель, выступит на своем втором этапе Гран-При в финском Эспоо. Этап «Skate America» Илья выиграл, так что для попадания в финал серии Малинину достаточно финишировать в пятерке лучших. И для 17-летнего вундеркинда эта задача более чем посильна.
Накануне старта Olympics поговорил с Ильей о четверном акселе, пятерных прыжках, Юдзуру Ханю и его родителях. В то время как все только и обсуждают историческое достижение американского тинейджера с советскими корнями, он сам сфокусирован на своих долгосрочных перспективах, включая возможное участие в Олимпийских играх в Милане и Кортине.
Малинин нацелен на то, чтобы преодолевать барьеры и раздвигать границы возможного. Свой первый сезон во взрослом разряде Илья уже начал с рекордным прыжком — 17-летний американский фигурист вошел в историю, впервые успешно выполнив четверной аксель на U.S. International Figure Skating Classic — 2022.
— Я все еще не могу поверить, что вошел в историю… Это все просто нереально. Я вообще не ожидал, что у меня получится приземлить его [четверной аксель]. Я думал, что упаду или сделаю степаут. Но то, что я устоял на ногах — это просто сумасшествие. Правда я не мог в процессе особо порадоваться этому факту, потому что мне еще надо было закончить программу.
— Мы стараемся особо не фокусировать внимание на акселе. В программе еще много прыжков, и мы сконцентрированы на них. Аксель — это не главная цель в этом году. Но, конечно, это прикольно… и его хорошо иметь в программе. Вокруг этого много хайпа. А если ты приземлил прыжок удачно — то он дает тебе сразу много очков.
— Я все еще не могу осознать то, что случилось в этом сезоне. Это чересчур. А впереди еще столько всего! Мне действительно нравится бросать вызов самому себе и раздвигать границы возможного. Как будто часть меня — это такой сорвиголова. Я даже не уверен, откуда это во мне… Наверное, просто я такой сам по себе.
Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю в своем последнем соревновательном сезоне, кажется, был больше заинтересован в том, чтобы прыгнуть четверной аксель, чем добавить в свою копилку третью олимпийскую медаль. Однако великому фигуристу сделать это все же не удалось — в Пекине-2022 сложнейший прыжок у Ханю не получился, а летом 2022-го японец объявил о завершении карьеры. Но его наследие теперь еще и в том, что он стал примером для Малинина.
— Я очень хотел, чтобы он выполнил этот прыжок, потому что он так много и усердно работал над ним… И я видел, что он действительно хотел стать первым фигуристом, которому удастся прыгнуть четверной аксель. Но я думаю, что люди понимают, что он вдохновил меня. И мне кажется, что с того момента я хотел взять и улучшить то, что сделал он и попробовать показать, что это он вдохновил меня, и только благодаря ему я смог исполнить четверной аксель.
Несомненно, Илья Малинин — это будущее фигурного катания. Готов ли фигурист вписать свое имя в историю еще раз, добавив к акселю прыжки в пять оборотов?
— В этом сезоне я буду работать над тем, чтобы довести мои четверные до совершенства, чтобы я мог стабильно исполнять их. Так что мы будем работать над ними, чтобы потом у меня была возможность в какой-то момент добавить пятый оборот. Я хочу начать думать про это, потому что мне кажется, что это вполне возможно, учитывая то, что у меня уже получается сейчас.
— Конечно, мы сконцентрированы на сезоне, и я думаю, что после чемпионата мира и других соревнований, я могу попробовать прыгнуть [пятерной]. Я могу начать стараться изо всех сил.
— В этом году я понял, что не нужно бояться давать себе волю на соревнованиях. Нужно не только выполнить все прыжки, но еще и получить от этого удовольствие и доставить удовольствие зрителям. И здесь важна артистическая составляющая и взаимодействие с аудиторией.
Малинин живет в Рестоне, штат Вирджиния, где он вырос в семье двух фигуристов, выступавших на Олимпийских играх — Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. И Малинина (чью фамилию взял Илья), и Скорняков родились в РСФСР, но выступали за Узбекистан. Татьяна выиграла финал серии Гран-При в 1998 году и стала восьмой на Играх в Нагано. Как и его будущая жена Роман Скорняков участвовал в Играх в Нагано в 1998 году и в Солт-Лейк-Сити в 2002.
Теперь фигуристы тренируют своего сына. Также Илья провел достаточное время в Южной Калифорнии под руководством Рафаэля Арутюняна — тренера, который работал со многими топовыми фигуристами, в Нейтаном Ченом.
Илья видит себя в качестве продолжателя семейной олимпийской традиции в Милане и Кортине-2026.
— Я думаю, что Олимпийские игры были очень важным событием для моих родителей. Лучший совет, который они мне дали про Олимпийские игры был в том, что это замечательный опыт, а чтобы его получить — нужно приложить максимум усилий и усердно работать. Я сфокусирован на том, чтобы попасть на Игры, чтобы мои родители мною гордились и чтобы продолжить семейную традицию выступления на Олимпийских Играх.
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