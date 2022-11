Малинин нацелен на то, чтобы преодолевать барьеры и раздвигать границы возможного. Свой первый сезон во взрослом разряде Илья уже начал с рекордным прыжком — 17-летний американский фигурист вошел в историю, впервые успешно выполнив четверной аксель на U.S. International Figure Skating Classic — 2022.

Больше от

You May Like