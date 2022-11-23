Про четверной аксель

Малинин нацелен на то, чтобы преодолевать барьеры и раздвигать границы возможного. Свой первый сезон во взрослом разряде Илья уже начал с рекордным прыжком — 17-летний американский фигурист вошел в историю, впервые успешно выполнив четверной аксель на U.S. International Figure Skating Classic — 2022.

— Я все еще не могу поверить, что вошел в историю… Это все просто нереально. Я вообще не ожидал, что у меня получится приземлить его [четверной аксель]. Я думал, что упаду или сделаю степаут. Но то, что я устоял на ногах — это просто сумасшествие. Правда я не мог в процессе особо порадоваться этому факту, потому что мне еще надо было закончить программу.

— Мы стараемся особо не фокусировать внимание на акселе. В программе еще много прыжков, и мы сконцентрированы на них. Аксель — это не главная цель в этом году. Но, конечно, это прикольно… и его хорошо иметь в программе. Вокруг этого много хайпа. А если ты приземлил прыжок удачно — то он дает тебе сразу много очков.