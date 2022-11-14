Итоги этапа Гран-при по фигурному катанию в Великобритании 2022: Анастасия Губанова завоевала для Грузии первую награду серии в женском одиночном катании

11–13 ноября в Шеффилде (Великобритания) прошел четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию.

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Женщины: Маи Михара впервые выиграла этап Гран-при

Победительница чемпионата четырех континентов 2022 года Маи Михара из Японии стала обладательницей золота в Шеффилде, тем самым ознаменовав свой первый титул победительницы этапа Гран-при. Михара стала лучшей в короткой программе, исполнив двойной аксель, каскад из тройных лутца и тулупа и допустив помарку на тройном флипе. В произвольной спортсменка из Страны восходящего солнца отметилась пятью прыжками в три оборота, на двух их которых, правда, техбригада отметила недокруты. Она стала лидером и в этом виде программы и выиграла по итогам обоих прокатов. В истории выступлений в серии Гран-при, начавшейся для нее в 2016 году, Маи семь раз останавливалась в шаге от пьедестала, один раз была второй и один – третьей.

Менее двух баллов в итоге уступила японке чемпионка мира среди юниоров 2022 года Изабо Левито из США, которая в произвольной отличилась самым сложным каскадом из тройных: из лутца и риттбергера. Сама Изабо была не очень довольна результатом. Но узнав о том, что с большой долей вероятности она квалифицировалась в финал, сразу воспряла духом.

Бронзу в Шеффилде завоевала Анастасия Губанова, принеся Грузии первую медаль этапов Гран-при в женском одиночном катании.

Мужчины: Даниэль Грассль установил новое достижение для итальянцев

Книгу рекордов своей страны переписали и в мужском одиночном катании. Серебряный призер чемпионата Европы 2022 года Даниэль Грассль стал первым итальянским одиночником, выигравшим этап Гран-при. Победитель, правда, не блеснул безошибочными прокатами. В произвольной исполнил четверной лутц, но допустил падение с четверного флипа, а в короткой не докрутил тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем.

Серебряную награду завоевал Денис Васильев из Латвии. Ученик Стефана Ламбьеля упал при попытке исполнить четверной сальхов в короткой программе. В произвольной этот же элемент был засчитан как недокрученный в четверть, но со всеми остальными прыжками в три оборота фигурист справился. Правда, в каскаде с тройным акселем был исполнен тулуп лишь в два оборота.

Сюн Сато из Японии поднялся на третью ступень пьедестала почета. Представитель сборной страны Восходящего солнца показал два четверных тулупа во второй день соревнований и также зашел на четверной лутц, но выполнил его с недокрутом в четверть.

Парное катание: Книрим и Фрэйзер отобрались в финал

Действующие чемпионы мира Алекса Книрим – Брэндон Фрэйзер (США) выиграли второй этап в этом сезоне и отобрались в финал. Нельзя сказать, что выступления дуэта в Великобритании были безупречны: в произвольной партнерша не справилась с тройным тулупом, а затем сальховом, из-за чего не был выполнен каскад. Но разница в классе с другими парами однозначно говорила в пользу лидерства победителей последнего первенства планеты.

Сара Конти и Николо Мачи принесли Италии серебро и имеют хороший шанс выступить дома в финале Гран-при. Летиция Рошер и Луис Шустер из Германии завоевали бронзу.

Танцы на льду: Гиньяр – Фаббри порадуют соотечественников в финале

Зато уже обеспечили себе место в финале соотечественники Конти и Мачи Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Вслед за этапом в Анже они победили и в Шеффилде. Хотя их соперников родная публика приветствовала очень бурно. Лайла Фир и Льюис Гибсон у себя дома взошли на подиум, став вторыми, как и в Миссисоге. Бронзовые призеры канадского этапа Маржори Лажуа и Закари Лага добавили в свою коллекцию еще одну бронзу.