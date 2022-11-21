Рассказываем, кто выиграл пятый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023
18–20 ноября в Саппоро (Япония) прошел пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию.
ПО ТЕМЕ:
Елим Ким принесла Южной Корее первую за 13 лет победу на этапе Гран-при. Фигуристка возглавила турнирную таблицу в короткой программе, в которой под музыку Макса Рихтера исполнила каскад из тройных лутца и тулупа, тройной флип и двойной аксель. Действующей чемпионке мира Каори Сакамото, в короткой ставшей второй, техбригада отметила неясное ребро на тройной лутце, а также недокруты на каскаде тройной флип-тройной тулуп. Ее соотечественница Рион Сумиеси также не докрутила тулуп в каскаде.
В произвольной программе Елим снова исполнила тройной лутц-тройной тулуп, двойной аксель, а также тройной риттбергер и еще два тройных. А вот с флипом получилось не очень: сначала недокрут и помарка на выезде, а затем падение на прыжке в каскаде. Сакамото постаралась реабилитироваться за короткую программу: продемонстрировала двойной аксель, тройной лутц, еще три тройных прыжка, но смазала каскад тройной флип-тройной тулуп, а затем риттбергер исполнила лишь в один оборот. Именно эта «бабочка» стоила Каори победы. Она завоевала серебро.
И Ким, и Сакамото, имея в активе победу и второе место на этапах Гран-при, отобрались в финал.
Сумиеси чисто исполнила шесть тройных прыжков. Она также зашла на четверной тулуп, но прыжок в итоге был понижен, так же, как и тройной сальхов. Рион стала третьей.
Чемпион мира 2022 года Сема Уно выиграл домашний этап и квалифицировался в финал Гран-при с двумя победами.
Правда, в короткой программе соотечественников чистым прокатом порадовал Сота Ямамото. Серебряный призер этапа в Анже выполнил каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов и тройной аксель. Уно же после исполненного четверного флипа остался без второго прыжка в каскаде: его слишком сильно «повело» с четверного тулупа.
В произвольной Сема начал прокат с четверных риттбергера и сальхова, но затем «сдвоил» запланированный четверной флип. Правда, эта неудача не сбила его настрой: свой контент он дополнил двумя четверными тулупами и двумя прыжками в три с половиной оборота. Ямамото справился с сальховом и двумя тулупами в четыре оборота, но тройные аксели ему не удались. Став шестым в произвольной, Сота по итогам двух программ сумел набрать вторую сумму баллов.
Джунхван Чха принес Южной Корее еще одну награду — бронзу. После шестого места в короткой он сумел стать вторым в произвольной, исполнив четверные сальхов и тулуп, а также пять тройных прыжков. Лишь в каскаде тройной аксель-ойлер-тройной сальхов был отмечен недокрут.
В парном катании победу одержали серебряные призеры чемпионата мира 2022 года Рику Миура и Риюти Кихара из Японии, которые и считались главными фаворитами. Второе место заняли Эмили Чан — Спенсер Акира Хау из США, третье — Брук Макинтош — Бенджамин Мимар из Канады.
В этом виде программы произошла сенсация. Серебряные призеры этапа во Франции Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен, представляющие Канаду, обыграли призеров чемпионатов мира Мэдисон Чок — Эвана Бейтса из США. Преимущество одних учеников школы Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона над другими небольшое, чуть более балла. Но теперь Чок и Бейтс не видятся основными претендентами на золото чемпионата мира 2023 года. Третьими в Саппоро стали Кэролайн Грин — Майкл Парсонс, ученики олимпийского чемпиона 2014 года Чарли Уайта и его супруги, серебряного призера Игр-2006 Танит Бельбин.
You May Like