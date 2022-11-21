18–20 ноября в Саппоро (Япония) прошел пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию.

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Женщины: Елим Ким выиграла первый титул для Южной Кореи на Гран-при за 13 лет

Елим Ким принесла Южной Корее первую за 13 лет победу на этапе Гран-при. Фигуристка возглавила турнирную таблицу в короткой программе, в которой под музыку Макса Рихтера исполнила каскад из тройных лутца и тулупа, тройной флип и двойной аксель. Действующей чемпионке мира Каори Сакамото, в короткой ставшей второй, техбригада отметила неясное ребро на тройной лутце, а также недокруты на каскаде тройной флип-тройной тулуп. Ее соотечественница Рион Сумиеси также не докрутила тулуп в каскаде.

В произвольной программе Елим снова исполнила тройной лутц-тройной тулуп, двойной аксель, а также тройной риттбергер и еще два тройных. А вот с флипом получилось не очень: сначала недокрут и помарка на выезде, а затем падение на прыжке в каскаде. Сакамото постаралась реабилитироваться за короткую программу: продемонстрировала двойной аксель, тройной лутц, еще три тройных прыжка, но смазала каскад тройной флип-тройной тулуп, а затем риттбергер исполнила лишь в один оборот. Именно эта «бабочка» стоила Каори победы. Она завоевала серебро.

И Ким, и Сакамото, имея в активе победу и второе место на этапах Гран-при, отобрались в финал.

Сумиеси чисто исполнила шесть тройных прыжков. Она также зашла на четверной тулуп, но прыжок в итоге был понижен, так же, как и тройной сальхов. Рион стала третьей.