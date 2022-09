Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione del ciclismo su strada per i prossimi Giochi Olimpici

Il ciclismo fa parte del programma Olimpico fin dai primi Giochi moderni di Atene 1896, ed è uno sport che ha una storia legata a doppio filo con il paese ospitante, la Francia.

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 offriranno quattro eventi di ciclismo su strada: le prove a cronometro femminili e maschili e le gare su strada femminili e maschili.

Scopri tutto quello che c'è da sapere sul sistema di qualificazione del ciclismo su strada per i prossimi Giochi Olimpici.

Quanti atleti gareggeranno nel ciclismo su strada a Parigi 2024?

Un totale di 180 ciclisti (90 per genere) correranno tra le pianure e le salite del percorso del ciclismo su strada di Parigi 2024, e quattro di loro gareggeranno sul suolo di casa: alla Francia, in quanto nazione ospitante, sono state assegnate due quote per genere.

Ogni NOC può qualificare un massimo di otto atleti (quattro per genere), ma ci sono limitazioni specifiche per ogni evento:

4 ciclisti per genere per NOC - massimo per la gara su strada

2 ciclisti per genere per NOC - massimo per la cronometro individuale

Come nel caso di altre discipline ciclistiche, qualsiasi atleta iscritto a un'altra disciplina ciclistica ha il diritto di essere iscritto al ciclismo su strada, a condizione che il NOC abbia ottenuto una quota di posti in tale evento, che non vengano superati i limiti di partecipazione per NOC e per evento e che siano soddisfatti i requisiti di idoneità degli atleti.

Per conoscere i requisiti di idoneità, clicca qui.

Tutte le quote sono assegnate ai NOC e non ai singoli atleti.

Qual è il percorso di qualificazione del ciclismo su strada per Parigi 2024?

I percorsi di qualificazione per le gare su strada e le prove a cronometro sono significativamente diversi.

Gare su strada maschili e femminili - massimo 88 quote per genere

L'89esimo e il 90esimo posto sono assegnati alla nazione ospitante. Se la nazione ospitante si è già qualificata per uno o due posti attraverso uno qualsiasi degli eventi di seguito elencati, il/i corrispondente/i posto/i garantito/i per il Paese ospitante non utilizzato/i viene/vengono assegnato/i attraverso l'assegnazione finale dei posti.

Ci sono tre modi per qualificarsi alle gare su strada: Ranking Mondiale su Strada per Nazioni UCI, Campionati Mondiali Elite su Strada UCI e Campionati Continentali 2023 (tranne che per Europa e Oceania).

Ranking Mondiale su Strada per Nazioni UCI (80 atleti per genere)

Il Ranking Mondiale su Strada per Nazioni UCI di ottobre 2023 (la data esatta deve essere definita) si basa sui risultati degli eventi Elite e Under 23 del calendario internazionale su strada UCI nelle precedenti 52 settimane.

Questa è l'assegnazione per genere:

NOC classificati da 1 a 5: massimo atleti per NOC: 4 / Numero totale di atleti: 20

NOC classificati da 6 a 10: massimo atleti per NOC: 3 / Numero totale di atleti: 15

NOC classificati da 11 a 20: massimo atleti per NOC: 2 / Numero totale di atleti: 20

NOC classificati da 21 a 45: atleti massimi per NOC: 1 / Numero totale di atleti: 25

C'è un altro fattore da tenere in considerazione per l'Europa e l'Oceania: l'assegnazione minima per continente. Nel caso in cui in uno di questi continenti non sia rappresentato da almeno un NOC, l'ultimo o gli ultimi posti disponibili nella Ranking Mondiale su Strada per Nazioni UCI dell'ottobre 2023 saranno assegnati al NOC più in alto in classifica di quel continente. Tale assegnazione comporterà una corrispondente riduzione (massimo una per NOC) dei posti nell'ordine inverso del Ranking Mondiale su Strada per Nazioni UCI - sempre a condizione che tale riduzione non comporti la perdita dell'unica quota del continente del NOC interessato.

Scopri qui Ranking Mondiale su Strada per Nazioni UCI.

Campionati Mondiali Elite su Strada UCI 2023 UCI (due atleti per genere)

I due NOC meglio classificati che non ottengono una quota attraverso il Ranking Mondiale su strada per Nazioni UCI possono qualificarsi per un massimo di un posto per genere attraverso la corsa su strada a partire dai Campionati Mondiali su Strada UCI 2023.

Campionati continentali 2023 - diversi da Europa e Oceania (sei atleti per genere)

I NOC che non conquistano una quota attraverso il Ranking Mondiale su Strada per Nazioni UCI o i Campionati Mondiali su Strada UCI 2023, possono ottenre un massimo di un posto per genere attraverso la gara Elite su Strada dei rispettivi Campionati Continentali 2023 in questo modo:

Africa: 2 NOC più in alto in classifica, 1 ciclista qualificato per NOC

America: 2 NOC più in alto in classifica, 1 ciclista qualificato per NOC

Asia: 2 NOC più in alto in classifica, 1 ciclista qualificato per NOC

Cronometro individuale maschile e femminile - 35 quote massimo per genere

Nel caso delle prove Olimpiche individuali a cronometro, non è prevista un'assegnazione specifica di quote per la nazione ospitante. Per ogni genere, solo i NOC che hanno ottenuto quote nella gara su strada possono ottenere quote per la cronometro individuale. Ciò significa che la nazione ospitante può conquistare quote per la cronometro individuale solo attraverso gli eventi di qualificazione di seguito elencati.

La quota massima di posti per NOC nella cronometro individuale è di due per genere.

Ci sono due modi per qualificarsi alla cronometro individuale di Parigi: Ranking Mondiale su Strada per Nazioni UCI e Campionati Mondiali Elite su Strada Cronometro Individuale 2023.

Ranking Mondiale su Strada per Nazioni UCI (25 atleti per genere)

I NOC classificati da 1 a 25 nel Ranking Mondiale su Strada per Nazioni UCI dell'ottobre 2023 (la data esatta deve essere definita) riceveranno un massimo di un posto in quota, rispettando l'assegnazione minima per continente (vedi sotto).

Campionati Mondiali Elite su Strada Cronometro Individuale 2023 (10 atleti per genere)

I 10 NOC meglio classificati ai Campionati Mondiali Elite su Strada Cronometro Individuale 2023 riceveranno un massimo di una quota.

C'è un altro fattore da tenere in considerazione: l'assegnazione minima per continente. Nel caso in cui un continente non abbia almeno due NOC qualificati attraverso il Ranking Mondiale su Strada per Nazioni UCI o i Campionati Mondiali Elite a Cronometro Individuale, un massimo di un posto per NOC sarà assegnato al NOC più alto in classifica di quel continente nel Ranking Mondiale per Nazioni e non ancora qualificato, tra quelli che hanno ottenuto un posto per l'evento di corsa su strada del genere in questione. Tali assegnazioni comporteranno una corrispondente riduzione (al massimo uno per NOC) dei posti assegnati ai NOC attraverso il Ranking per Nazioni, nell'ordine inverso rispetto a quest'ultimo e a condizione che tale riduzione non comporti la perdita dell'unica quota del continente del NOC interessato.

Nota sulla procedura di conferma

Dopo il percorso di qualificazione, c'è una procedura di conferma dei posti contingentati e di riassegnazione dei posti contingentati non utilizzati, che segue criteri specifici che potete trovare qui [paragrafi E e F].

Il format e il calendario delle gare di ciclismo su strada di Parigi 2024

I format delle gare a cronometro e su strada sono gli stessi di Tokyo 2020.

Nella competizione su strada, i ciclisti iniziano la gara nello stesso momento e il primo a tagliare il traguardo diventa campione Olimpico. Nelle prove a cronometro i ciclisti iniziano a scaglioni e il più veloce, dopo che tutti gli altri hanno terminato la gara, viene dichiarato campione.

Le prime gare da medaglia si svolgeranno il 27 luglio 2024, con le cronometro individuali femminili e maschili.

Le gare su strada si svolgeranno in un fine settimana ricco di azione il 3 e 4 agosto.

Anche se non sono stati resi noti i dettagli precisi dei circuiti, le sedi delle gare di ciclismo su strada sono Pont d'Iéna e Invalides.

I ciclisti e le cicliste da tenere d'occhio a Parigi 2024

Per diventare un campione olimpico di ciclismo su strada, molti fattori - tra cui il circuito e le condizioni metereologiche - devono giocare a favore.

L'ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto l'oro a Tokyo 2020 su un duro percorso di montagna, favorevole alle sue doti di scalatore.

È il volto del ciclismo su strada latinoamericano, ma anche altri ciclisti come il colombiano Egan Bernal, rientrato dopo un incidente a gennaio, sono tra i favoriti.

Molte nuove stelle e veterani punteranno all'oro a Parigi, tra cui molti talenti europei.

Lo sloveno Tadej Pogacar ha già dimostrato di poter essere un campione in terra francese, dopo aver vinto il Tour de France nel 2020 e nel 2021 ed essere arrivato secondo nell'edizione del 2022. Ha anche un pedigree Olimpico, avendo vinto il bronzo a Tokyo 2020. Il suo connazionale Primoz Roglic, che ha vinto La Vuelta a España in tre occasioni, sarà tra i favoriti sia per la corsa su strada sia per la cronometro, di cui è campione uscente.

Il danese Jonas Vingegaard ha indossato la maglia gialla al Tour de France 2022, mentre ci sono molti astri nascenti, tra cui i belgi Remco Evenepoel e Wout Van Aert, medaglia d'argento a Tokyo 2020.

l'Italia è un'altra delle nazioni che arriveranno a Parigi volendo ritagliarsi un ruolo da protagonista, guidata dai polivalenti veterani e già campioni Olimpici Elia Viviani e Filippo Ganna.

Nella competizione femminile, negli ultimi anni un nome si è imposto su tutti gli altri: Annemiek Van Vleuten. La ciclista olandese ha scacciato i demoni di un grave incidente a Rio 2016 vincendo l'oro nella cronometro e l'argento nella corsa su strada a Tokyo 2020, ma ha annunciato che si ritirerà a fine 2023, lasciando aperta la questione su chi raccoglierà la sua impegnativa eredità.

Le sue connazionali Demi Vollering, seconda classificata al Tour de France Femmes 2022 (Van Vleuten è stata la vincitrice), Lorena Wiebes e la medaglia d'oro di Londra 2012 Marianne Vos punteranno tutte al podio in caso di qualificazione a Parigi 2024.

L'italiana Elisa Balsamo, che ha vinto l'oro ai Campionati Mondiali del 2021 a soli 23 anni, è sicuramente un'osservata speciale, così come le connazionali Marta Cavalli, che ha vinto la Classica La Flèche Wallonne nel 2022, ed Elisa Longo, bronzo a Tokyo 2020 e Rio 2016.

Tutte dovranno però fare i conti con il talento dell'austriaca Anna Kiesenhofer, che punta a difendere il suo titolo Olimpico. Sebbene sia esperta nelle prove a cronometro, nella corsa su strada femminile di Tokyo 2020 ha sorpreso tutti andando in fuga e tagliando il traguardo, tra lo sconcerto del gruppo delle favorite.

Le date delle qualificazioni per Parigi 2024

XX ottobre 2022- XX ottobre 2023 [al termine della stagione 2023, giorno specifico DA CONF.]: periodo di qualificazione

DA CONF.: Campionati Continentali 2023 per l'Africa

DA CONF.: Campionati Continentali 2023 per l'Asia

DA CONF.: Campionati Continentali 2023 per l'America

3-13 August 2023: Campionato Mondiali su Strada UCI 2023 - Campionati Mondiali di Ciclismo UCI 2023 UCI, Glasgow e Scozia (GBR)

XX ottobre 2023 [al termine della stagione 2023, giorno specifico DA CONF.]: Conferma del Ranking Mondiale UCI

XX novembre 2023 [giorno specifico DA CONF.]: Scadenza entro cui l'UCI deve confermare ai NOC il numero di quote ottenute

XX dicembre 2023 [giorno specifico DA CONF.]: Scadenza entro cui i NOC devono confermare all'UCI l'uso delle quote ottenute

1 gennaio 2024 - 30 giugno 2024: l'UCI riassegna le quote non usate

8 luglio 2024: Scadenza iscrizione sport per Parigi 2024

26 luglio - 11 agosto 2024: Giochi Olimpici di Parigi 2024

