Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione del concorso completo di equitazione per i prossimi Giochi Olimpici

L'uguaglianza è uno dei principi cardine dell'equitazione, uno sport Olimpico unico in cui uomini e donne competono per le stesse medaglie negli stessi eventi.

E Parigi 2024 non farà eccezione. Anche quest'anno le discipline equestri saranno tre: dressage, salto e concorso completo. Ognuna di esse è unica, anche per quanto riguarda il processo di qualificazione.

La competizione del concorso completo è composta da tre fasi: dressage, cross-country e salto, che si svolgono nell'arco di tre giorni consecutivi. Il concorrente monta sempre lo stesso cavallo, cosa che richiede una notevole esperienza in tutti le specialità dell'equitazione.

Prima di esibirsi alla Reggia Versailles, dove si terrà l'evento a Parigi 2024, gli atleti devono qualificarsi per i Giochi. Scoprite come potranno assicurarsi un posto ai prossimi Giochi Olimpici.

Quanti atleti gareggeranno nel concorso completo di equitazione a Parigi 2024?

A Parigi 2024 parteciperanno in totale 65 atleti, di cui tre del paese ospitante. Ci sarà un massimo di tre atleti per Comitato Olimpico Nazionale (NOC), due a livello individuale o tre per squadra.

Per poter partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, gli atleti devono essere nati entro il 31 dicembre 2006 (non meno di 18 anni nell'anno in cui si svolgeranno i Giochi Olimpici). Tutti i cavalli devono essere nati entro il 31 dicembre 2016 (non meno di otto anni di età nell'anno in cui si svolgeranno i Giochi Olimpici).

Qual è il percorso di qualificazione del concorso completo di equitazione per Parigi 2024?

16 posti contingentati per squadre (48 atleti) verranno assegnati attraverso il processo di qualificazione a squadre mentre 17 atleti otterranno un posto contingentato ciascuno per il loro NOC attraverso il processo di qualificazione individuale.

Processo di qualificazione a squadre

16 NOC otterranno la qualificazione a squadre; uno come paese ospitante, quattordici attraverso gli eventi di qualificazione del gruppo olimpico FEI e uno attraverso la FEI Eventing Nations Cup 2023, secondo l'elenco seguente. Una squadra è composta da tre combinazioni Atleta/Cavallo.

Una quota: Nazione ospitante.

Sette quote: le sette squadre con il punteggio più alto dei Campionati Mondiali FEI di Percorso Completo 2022 , Pratoni del Vivaro, ITA (14-18 settembre 2022) esclusa la squadra del paese ospitante

, Pratoni del Vivaro, ITA (14-18 settembre 2022) esclusa la squadra del paese ospitante Due quote: le due squadre con il punteggio più alto ai Campionati Europei FEI Percorso Completo 2023 , Pin du Haras, FRA (9-13 agosto 2023) dei Gruppi Olimpici FEI A e/o B escluse le squadre già qualificate come sopra

, Pin du Haras, FRA (9-13 agosto 2023) dei Gruppi Olimpici FEI escluse le squadre già qualificate come sopra Una quota: : la squadra con il punteggio più alto in un Evento di Qualificazione Olimpica FEI del Gruppo C 2023 (luogo e data da definire), escluse le squadre qualificate come sopra.

(luogo e data da definire), escluse le squadre qualificate come sopra. Due quote: le due squadre con il punteggio più alto dei Gruppi Olimpici FEI D e/o E ai Giochi Panamericani del 2023 , Santiago, CHI (26-29 ottobre 2023), escluse le squadre qualificate come sopra.

ai , Santiago, CHI (26-29 ottobre 2023), escluse le squadre qualificate come sopra. Due quote: le due squadre con il punteggio più alto dei Gruppi Olimpici F e/o G a un Evento di Qualificazione Olimpica FEI (luogo e data da definire) escluse le squadre qualificate come sopra.

(luogo e data da definire) escluse le squadre qualificate come sopra. Una quota: la squadra più alta secondo la classifica finale della FEI Eventing Nations Cup Series 2023, (luogo e data da definire) escluse le squadre qualificate come sopra.

Processo di qualificazione individuale

Solo i NOC che non hanno accettato un posto per le quote di squadra possono ottenere posti per la quota individuale. Ogni atleta può ottenere un massimo di un posto contingentato individuale per il suo NOC.

14 quote: I due atleti con il punteggio più alto nel Ranking Olimpico FEI - Ciascuno dei sette gruppi sotto indicati mettono in palio un posto individuale per il loro NOC

A - Europa Nord-Occidentale

B - Europa Sud-Occidentale

C - Europa Centrale e dell'Est; Asia Centrale

D & E - Nord America, America Centrale e Sud America

F - Africa e Medio Oriente

G - Sud-Est Asiatico, Oceania

Tre quote: Saranno assegnati tre posti contingentati individuali in ordine decrescente degli atleti con il punteggio più alto nel Ranking Olimpico FEI - Percorso Completo (classifica complessiva / fino a un massimo di due posti contingentati per NOC).

Format e calendario del percorso completo di equitazione a Parigi 2024

La competizione del percorso completo si svolgerà in tre giorni: 27 luglio (evento di dressage), 28 luglio (evento cross-country) e 29 luglio (evento di salto ostacoli) al Castello di Versailles.

Tutti i punti di penalità di tutte e tre le fasi vengono sommati e il concorrente con il punteggio totale più basso sarà il vincitore. Ci saranno due set di medaglie da assegnare in due eventi open: la competizione individuale e quella a squadre.

Atleti da tenere d'occhio nel concorso completo a Parigi 2024

A Parigi 2024, Andrew Hoy avrà l'opportunità di partecipare ai suoi noni Giochi Olimpici, un'impresa riuscita solo a quattro atleti nella storia delle Olimpiadi. Il 63enne australiano ha vinto una medaglia d'argento a Tokyo 2020 nella gara a squadre di concorso completo ed è diventato il più 'anziano' atleta olimpico medagliato australiano, mettendo la sua sesta medaglia in bacheca.

A Tokyo 2020, la tedesca Julia Krajewski ha scritto la storia del concorso completo individuale vincendo la medaglia d'oro e diventando la prima donna in assoluto a conquistare l'oro in questo evento da Tokyo 1964, quando le donne hanno partecipato per la prima volta alle Olimpiadi. Riuscirà la 33enne a ripetersi o sarà una nuova stella a illuminare la scena?

Per quanto riguarda le gare a squadra, la Francia si aspetta di ottenere a Parigi 2024 più di quanto abbia fatto a Tokyo 2020. I transalpini, erano arrivati da campioni in carica alla competizione di percorso completo a squadre, ma è stata la Gran Bretagna a imporsi dopo un digiuno di 49 anni conquistando il primo titolo dal 1972. La medaglia d'argento è, invece, andata alla squadra australiana. La Reggia di Versailles sarebbe un ottimo palcoscenico per la Francia per tornare ancora una volta sul gradino più alto del podio.

Calendario delle qualificazioni del concorso completo a Parigi 2024

14 – 18 settembre 2022: Campionati del Mondo Concorso Completo FEI (Pratoni, ITA)

Campionati del Mondo Concorso Completo FEI (Pratoni, ITA) Dai Campionati del Mondo FEI di Concorso Completo 2022 al 31 dicembre 2023: Periodo per i NOC per ottenere una quota squadra (Certificato di Idoneità NOC)

Periodo per i NOC per ottenere una quota squadra (Certificato di Idoneità NOC) Dicembre 2022 (data esatta da confermare) : FEI pubblica la lista degli Eventi per il Ranking Olimpico (e le regole ranking) e la Lista degli Eventi MER 2023

: FEI pubblica la lista degli Eventi per il Ranking Olimpico (e le regole ranking) e la Lista degli Eventi MER 2023 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 (da confermare) : Periodo Ranking: Ranking Olimpico FEI - Concorso Completo

: Periodo Ranking: Ranking Olimpico FEI - Concorso Completo 1 gennaio 2023 – da confermare 2024 (“Deadline MER”) : Periodo per Atleti e Cavalli per ottenere i requisiti minimi di idoneità FEI

: Periodo per Atleti e Cavalli per ottenere i requisiti minimi di idoneità FEI 9 – 13 agosto 2023: Campionati Europei FEI di Concorso Completo (Pin du Haras, FRA) – Gruppi Olimpici FEI A, B

Campionati Europei FEI di Concorso Completo (Pin du Haras, FRA) – Gruppi Olimpici FEI A, B Da confermare 2023: Evento di Qualificazione Olimpica FEI (da confermare) – Gruppi Olimpici FEI C

Evento di Qualificazione Olimpica FEI (da confermare) – Gruppi Olimpici FEI C 20 ottobre – 5 novembre 2023: Giochi Panamericani (Santiago, CHI). Gruppi Olimpici FEI D & E

Giochi Panamericani (Santiago, CHI). Gruppi Olimpici FEI D & E Date da definire 2023 : Evento di Qualificazione Olimpica FEI (da confermare) - Gruppi Olimpici FEI F e G

: Evento di Qualificazione Olimpica FEI (da confermare) - Gruppi Olimpici FEI F e G Fine della stagione 2023 della Nations Cup FEI Percorso Completo: Classifica Finale FEI Percorso Completo

Classifica Finale FEI Percorso Completo Dicembre 2023 (data esatta da confermare): FEI pubblica lista Eventi MER del 2024

FEI pubblica lista Eventi MER del 2024 Data: La Commissione Tripartita conferma per iscritto l'assegnazione dei Posti Universalità ai NOC (quando possibile).

La Commissione Tripartita conferma per iscritto l'assegnazione dei Posti Universalità ai NOC (quando possibile). Da confermare: FEI informa i NOC/NF sull'assegnazione delle quote

FEI informa i NOC/NF sull'assegnazione delle quote Da confermare 2024: I NOC confermano al FEI l'intenzione di utilizzare le quote assegnate.

I NOC confermano al FEI l'intenzione di utilizzare le quote assegnate. Da confermare 2024: FEI informa NOC/FN su: 1. Assegnazione quote squadra (TBC) ; 2. riallocazione dei posti individuali ai NOC che hanno rinunciato alla loro quota squadra; 3. assegnazione quote individuali e determinazione delle quote individuali e squadre in base al Ranking Olimpico FEI - Percorso Completo

FEI informa NOC/FN su: 1. Assegnazione quote squadra (TBC) ; 2. riallocazione dei posti individuali ai NOC che hanno rinunciato alla loro quota squadra; 3. assegnazione quote individuali e determinazione delle quote individuali e squadre in base al Ranking Olimpico FEI - Percorso Completo Da confermare 2024: I NOC confermano al FEI l'intenzione di utilizzare le quote individuali e squadre

I NOC confermano al FEI l'intenzione di utilizzare le quote individuali e squadre Date da definire 2024 : La FEI riassegna tutti i posti quota non utilizzati.

: La FEI riassegna tutti i posti quota non utilizzati. Date da definire 2024 (“MER Deadline”) : Deadline per raggiungere i requisiti minimi di idoneità. Iscrizioni nominate dalla FEI.

: Deadline per raggiungere i requisiti minimi di idoneità. Iscrizioni nominate dalla FEI. Un giorno dopo la deadline MER : FEI riceve i certificati di idoneità FEI (combinazione atleta e cavallo).

: FEI riceve i certificati di idoneità FEI (combinazione atleta e cavallo). 8 luglio 2024: Scadenza iscrizioni sport per Parigi 2024

Scadenza iscrizioni sport per Parigi 2024 26 luglio - 11 agosto 2024: Giochi Olimpici di Parigi 2024.

