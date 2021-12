Sports olympiques d'hiver : dimanche 12 décembre en DIRECT

Alexis Pinturault, Anaïs Chevalier-Bouchet et Quentin Fillon Maillet sont en compétition ce dimanche (12 décembre) alors que la saison d’hiver continue avec le slalom, le biathlon, le snowboard, les bosses, le bobsleigh et le ski de fond.

Ne ratez aucun moment des Coupes du monde du jour avec les athlètes en quête de leur qualification olympique pour Beijing 2022.

Ski alpin, Val d'Isère : Clément Noël en tête après la 1ère manche, Pinturault bloque

Ce dimanche 12 décembre, les meilleurs skieurs alpins étaient à Val d'Isère pour le premier slalom de la saison 2021/2022. Si le slalom géant avait souri à Alexis Pinturault hier, avec une deuxième place décrochée derrière le Suisse Marco Odermatt, le vice-champion olympique de combiné à PyeongChang 2018 a bloqué ce matin lors de la première manche du slalom. Le Français ne s'est pas qualifié pour la deuxième manche. « Je me suis fait prendre légèrement par l’arrière et cela m’a déstabilisé pour l’enchaînement des doubles sur la fin de parcours. Forcément je perds beaucoup de temps. Il va falloir rebondir, cela fait partie du sport », a-t-il déclaré au micro de L’Équipe.

La bonne opération de la matinée vient du Français Clément Noël, quatrième du slalom à PyeongChang 2018, qui a réalisé le meilleur temps de cette première manche, en 44 s 51. « C’était un très bon début de manche, j’étais dans le bon rythme, pour un début de saison c’est très bien. Je fais une petite faute en bas, il y avait beaucoup de vitesse et c’était très serré. Je suis vraiment satisfait de ma manche », réagissait-il après la première manche.

Victor Muffat-Jeandet est actuellement à la 6e place, à 0,53 seconde de Noël.

Programme du slalom hommes du 12 décembre 2021 :

9h30 : 1e manche

13h00 : 2e manche

Pour cette dernière journée de Coupe du monde de biathlon à Hochfilzen, en Autriche, deux épreuves sont au programme : le relais 4 x 7,5 km masculin et le 10 km poursuite féminin.

Après un doublé, or et argent, des Français Quentin Fillon Maillet et Émilien Jacquelin et la quatrième place de Simon Desthieux lors de la poursuite masculine hier, les espoirs sont grands côté français. Chez les femmes, la poursuite s'annonce plus compliquée. Lors du sprint, qui s'est déroulé vendredi 9 décembre et qui détermine l'ordre de départ de la poursuite, Justine Braisaz-Bouchet est certes arrivée deuxième mais à 47 secondes de la première, la Biélorusse Hanna Sola. À la surprise général, Anaïs Chevalier-Bouchet, qui portait pourtant le dossard rouge lors de ce sprint, s'est classée 60e et sera donc la dernière à partir de la poursuite.

Le ski de fond sera à l'honneur ce dimanche 12 décembre, lors de l'étape de Coupe du monde à Davos, en Suisse. Après la troisième place de Richard Jouves en sprint hier, son deuxième podium de la saison, les skieurs seront au départ du 15 km libre dès 11h40. Les femmes partiront à 14h pour un 10 km libre.

Ski alpin St. Moritz : le duel Gut/Shiffrin en Super-G féminin

Le Coupe du monde de ski alpin féminin se déroule à St. Mortiz en Suisse. Aujourd'hui, les femmes se battront pour le podium en super-G avec la présence notamment de la légende du ski alpin féminin : l'Américaine Mikaela Shiffrin, double championne olympique. Le duel avec la Suissesse Lara Gut-Behrami, double championne du monde 2021 en super-G et slalom géant, s'annonce bouillant sur la piste Suisse.

La compétition débute à 11h30.

Bosses parallèles, Idre Fjall (SWE) : Laffont et Cavet en quête d'un deuxième podium

La Coupe du monde de ski de bosses continue à Idre Fjall, en Suède. Hier, les Français Perrine Laffont et Ben Cavet sont montés sur le podium en prenant respectivement la deuxième place chez les femmes et la troisième place chez les hommes.

Ce dimanche, ils seront au départ des bosses parallèles, une descente qui s'effectue en duel. Cette épreuve, bien que non présente aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, a déjà souri par deux fois à Laffont qui détient deux titres Mondiaux de la discipline en 2017 et 2019.

Programme des bosses parallèles le 12 décembre 2021 :

Manche 1 hommes - 9h45

Manche 2 hommes - 13h12

Manche 1 femmes - 13h

Olympic Channel vous propose de suivre en direct vidéo l’étape de Coupe du monde de luge à Altenberg, en Allemagne. Cliquez sur la vidéo ci-dessous.

L'action continue ce dimanche 12 décembre avec encore une fois des épreuves de Coupe du monde un peu partout sur le globe. Les meilleurs athlètes du monde auront de nouvelles opportunités de briller dans leur discipline respective pour tenter de remporter leur précieux sésame pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Hier déjà, de nombreux athlètes se sont illustrés à l'image des biathlètes Quentin Fillon Maillet et Émilien Jacquelin, qui ont pris l'or et l'argent en poursuite masculine, à Hochfilzen, en Autriche. le relais féminin s'est classé troisième du 4 x 6 km.

Le ski alpin était à l'honneur à Val d'Isère, et duel Marco Odermatt et Alexis Pinturault n'a pas déçu. C'est finalement le Suisse Odermatt qui s'est imposé sur le slalom géant, 0,27 seconde devant le Français Pinturault qui a déclaré au micro de L'Équipe : « Je fais deux belles manches, Marco a été meilleur. Il a fait un super haut de parcours. Derrière, il coince un peu sur le bas, mais il conserve son avance. Donc chapeau à lui. Je pense qu'on a tout donné. »

Perrine Laffont était également en lice hier, tout comme son partenaire d'entraînement Ben Cavet. Les deux spécialistes du ski de bosses étaient à Idre Fjall, en Suède. Pour la première fois de la saison, la championne olympique en titre, est montée sur le podium de Coupe du monde. Avec un score de 84,63 points, elle a battue l’Australienne Jakara Anthony. Seule la Japonaise Anri Kawamura. Ben Cavet s'est classé troisième dans la compétition masculine.

Les Français Terence Tchiknavorian et Bastien Midol ont brillé en ski cross à Vol Thorens. Malgré de grosses chutes de neige durant toute la compétition, les deux skieurs se sont emparés de l'or et de l'argent respectivement.

